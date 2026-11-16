MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Laut Philip Jefferson, Vizepräsident der US-Notenbank, sollten weitere geldpolitische Anpassungen von einer sorgfältigen Prüfung der Datentrends, den sich entwickelnden Aussichten und der Risikobilanz abhängen. "Die bisher für Oktober vorliegenden Daten stimmen weiterhin mit einer Inflation überein, die deutlich über dem Zielwert liegt", hiess es in einem Redetext Jeffersons für Freitag.

BMW

ruft in den Vereinigten Staaten mehr als 720.000 Fahrzeuge wegen Brandgefahr im Zusammenhang mit defekten Wasserpumpen zurück.

CHAPTERS

hat im Schnellverfahren 1.590.908 neue Aktien platziert zum Preis von je 44,00 Euro. Dadurch flossen dem Unternehmen brutto 70 Millionen Euro zu.

NVIDIA

soll ein Comeback als Nvidia-Chef erwägen und Verbündete im Silicon Valley Druck auf den Board des Unternehmens ausüben, ihn wieder einzusetzen, wie die Financial Times unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Ein Verbündeter Huangs erklärte gegenüber der Zeitung, man stelle derzeit einen "War Room" aus Führungskräften des Silicon Valley zusammen, um Lobbyarbeit für die Rückkehr des ehemaligen Nvidia-Chefs zu betreiben, und werde versuchen, Unterstützung aus dem Weissen Haus zu gewinnen.

ROCHE

hat für sein Medikament Gazyva die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Behandlung der primären membranösen Nephropathie erhalten. Dabei handelt es sich um eine seltene, chronische Autoimmunerkrankung, die zu Nierenversagen führen kann.

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November 16, 2026 01:47 ET (06:47 GMT)