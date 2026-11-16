|
16.11.2026 07:46:40
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Laut Philip Jefferson, Vizepräsident der US-Notenbank, sollten weitere geldpolitische Anpassungen von einer sorgfältigen Prüfung der Datentrends, den sich entwickelnden Aussichten und der Risikobilanz abhängen. "Die bisher für Oktober vorliegenden Daten stimmen weiterhin mit einer Inflation überein, die deutlich über dem Zielwert liegt", hiess es in einem Redetext Jeffersons für Freitag.
BMW
ruft in den Vereinigten Staaten mehr als 720.000 Fahrzeuge wegen Brandgefahr im Zusammenhang mit defekten Wasserpumpen zurück.
CHAPTERS
hat im Schnellverfahren 1.590.908 neue Aktien platziert zum Preis von je 44,00 Euro. Dadurch flossen dem Unternehmen brutto 70 Millionen Euro zu.
NVIDIA
soll ein Comeback als Nvidia-Chef erwägen und Verbündete im Silicon Valley Druck auf den Board des Unternehmens ausüben, ihn wieder einzusetzen, wie die Financial Times unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Ein Verbündeter Huangs erklärte gegenüber der Zeitung, man stelle derzeit einen "War Room" aus Führungskräften des Silicon Valley zusammen, um Lobbyarbeit für die Rückkehr des ehemaligen Nvidia-Chefs zu betreiben, und werde versuchen, Unterstützung aus dem Weissen Haus zu gewinnen.
ROCHE
hat für sein Medikament Gazyva die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Behandlung der primären membranösen Nephropathie erhalten. Dabei handelt es sich um eine seltene, chronische Autoimmunerkrankung, die zu Nierenversagen führen kann.
===
HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 01:47 ET (06:47 GMT)
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.