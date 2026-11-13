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13.11.2026 07:30:52

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.894,72 +0,5 18,37 3.876,35

Silber 49,89 -0,2 -0,12 50,01

Platin 1.519,69 +0,1 1,11 1.518,58

Der Goldpreis setzte seine Abwärtsbewegung fort. Die Feinunze fiel um 2,8 Prozent auf 3.876 Dollar. Höhere Zinsen machen Gold als Anlage weniger attraktiv, hiess es.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,62 -0,1 -0,12 88,74

Brent/ICE 96,04 +0,2 0,22 95,82

Die Ölpreise holten zwischenzeitliche Verluste wieder auf und drehten ins Plus. Ein Fass der Sorte Brent stieg um 3,1 Prozent auf 95,82 Dollar. Auslöser für die Abgaben waren die Aussichten auf neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran für eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. Diese Hoffnungen haben sich mit der Kehrtwende von US-Präsident Trump wieder zerstreut.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

DAX-GEWINNE

Die 40 DAX-Konzerne haben in den ersten neun Monaten nach Abzug aller Kosten 87,6 Milliarden Euro verdient, 8,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das zeigen Berechnungen des Handelsblatt Research Institute (HRI), nachdem am Donnerstag die letzten vier Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vorgelegt haben. 11 Konzerne steigerten demnach ihren Nettogewinn in den ersten drei Quartalen um mehr als 30 Prozent. Dazu gehören Industrieunternehmen wie Airbus, BASF, Daimler Truck und Siemens Energy, der Pharmakonzern Bayer sowie die Finanzwerte Commerzbank und Deutsche Börse. Auch SAP, MTU und Heidelberg Materials legten starke Quartalszahlen vor. Der Trend, der im ersten Halbjahr begann, setzt sich im dritten Quartal fort.

CTS EVENTIM

hat im dritten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen verfehlt, aber trotzdem die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Wie das Unternehmen mitteilte, sank der Umsatz auf 809,1 (Vorjahr: 854,2) Millionen Euro. Analysten hatten 834 Millionen erwartet. Das bereinigte EBITDA fiel auf 133,8 (137,3) Millionen Euro. Erwartet worden waren 135 Millionen. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg dagegen, und zwar auf 16,5 (16,1) Prozent. Die Konsensprognose hatte auf 16,2 Prozent gelautet. Laut der Mitteilung hält der Vorstand an der für das Geschäftsjahr 2026 abgegebenen Prognose fest und ist optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr.

DEUTSCHE EUROSHOP

hat nach neun Monaten mehr als im Vorjahreszeitraum umgesetzt und verdient und ihre Prognosen für das volle Geschäftsjahr aufgrund von Sondereffekten angehoben. Wie der Shoppingcenter-Investor mitteilte, stieg der Umsatz um 2,5 Prozent auf 202,5 Millionen Euro und das EBIT legte um 4,3 Prozent auf 162,1 Millionen Euro zu. Das Konzernergebnis wuchs um 5,6 Prozent auf 98,8 Millionen Euro. Die Deutsche Euroshop sieht den Umsatz 2026 nun bei 272 bis 277 (bisher: 269 bis 277) Millionen Euro. Für das EBIT werden 220 bis 225 (211 bis 219) Millionen Euro erwartet und für das EBT ohne Bewertungsergebnis 149 bis 154 (134 bis 142) Millionen Euro. Das FFO wird bei 144 bis 149 (134 bis 142) Millionen Euro gesehen.

HUGO BOSS

CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum 31. Dezember 2026 nieder. Auf ihn folgt am 1. Januar 2027 David Epstein. Der Mitteilung zufolge erfolgt der Rücktritt auf Grieders eigenen Wunsch. David Epstein ist seit 2024 Chief Brand Partnerships Officer bei der Frasers Group und als solcher für die Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxury verantwortlich.

ENEL

In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Nettogewinn auf 5,63 Milliarden Euro von 5,24 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis erhöhte sich der am Markt viel beachtete Nettogewinn um 6 Prozent auf 6,02 Milliarden Euro, während das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,56 auf 0,61 Euro zulegte. Gleichzeitig stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 4 Prozent auf 17,95 Milliarden Euro. Der bereinigte Umsatz wuchs von 59,70 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 65,02 Milliarden Euro. Enel verwies dabei auf einen höheren Ergebnisbeitrag aus dem Verteilnetzgeschäft, insbesondere in Lateinamerika und Spanien. Für Jahr 2026 erwartet Enel einen bereinigten Nettogewinn zwischen 7,1 Milliarden und 7,3 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBITDA zwischen 23,1 Milliarden und 23,6 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von rund 0,74 Euro.

MICROSOFT

Microsoft-Dienste wie Outlook und Teams sind weltweit gestört. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, Microsoft arbeite daran, die Probleme, die Microsoft-365-Dienste wie die KI-Software Copilot beeinträchtigen, zu beheben, und die Dienste so schnell wie möglich wiederherzustellen. "Wir haben keine Anzeichen für einen Cyber-Angriff", fügte der Sprecher hinzu. Die ersten Bemühungen waren jedoch nicht so erfolgreich wie erhofft.

SPACEX

plant Investitionen von mehr als 74 Milliarden US-Dollar in zwei Supercomputing-Anlagen in Texas und Arizona.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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