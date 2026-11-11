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11.11.2026 07:36:11

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Etwas leichter - Für ein Ende der jüngsten Erholungsbewegung sorgte eine im Oktober etwas höher als erwartet ausgefallen US-Inflation. Am Anleihemarkt zogen darauf die Renditen stark an. Für Rückenwind sorgten zwar weiter sinkende Ölpreise. Er flaute aber im Handelsverlauf ab. Gleichwohl machten die Aktienkurse im späten Handel einen Teil ihrer Verluste wett. Bei Technologieaktien neigten Teilnehmer zu Gewinnmitnahmen, denn nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche hatten viele Aktien einen Grossteil am Freitag und am Montag schon wieder aufgeholt. Der Markt versucht weiter einzuschätzen, ob die Demokraten tatsächlich grosse Rechenzentrumsprojekte und damit die KI-Entwicklung bremsen könnten. Diese Spekulation hatte in der Vorwoche eine Verkaufswelle bei KI-Aktien losgetreten. Bei den Halbleiteraktien drehten AMD ins Plus und schlossen 1,3 Prozent höher. Intel fielen um 2,1 und Micron um 1,1 Prozent. Nachdem Nvidia nach der Ankündigung einer unabhängigen Untersuchung gegen CEO Jensen Huang am Montag um mehr als 4 Prozent nachgegeben hatten, ging es um weitere 5,5 Prozent nach unten. Huang gestand eine romantische Beziehung mit einer Geschäftsfrau ein, die angeblich eine Spionin für China war. Das schürte Spekulationen über eine Ablösung des charismatischen Firmenchefs. Die Aktie von GE Vernova, das Unternehmen gilt als Profiteur der Errichtung von Rechenzentren, knickte um 3,9 Prozent ein. Die japanische Softbank Group rutschte in ihren ersten Quartalsverlust seit fast zwei Jahren, wobei das Ergebnis unter anderem durch Verluste in Höhe von 3,7 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Ausrüstungen für US-Rechenzentrumsprojekte belastet wurde.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,73 +0,18

10 Jahre 4,98 +0,12

Die Renditen machten einen grossen Satz nach oben in Reaktion auf eine höher als erwartet ausgefallene Inflation im Oktober. Am Zinsterminmarkt hatte die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte höhere Zinsen im Dezember bereits vor den Inflationsdaten bei 99 Prozent gelegen. Zuletzt lag sie zwar bei nur noch 89 Prozent, dafür wird nun aber eine Wahrscheinlichkeit von gut 11 Prozent dafür gesehen, dass im Dezember auch eine Erhöhung um 50 Basispunkte kommen könnte. Ins Bild passte, dass Notenbankgouverneur Christopher Waller kurz vor den Inflationsdaten empfohlen hatte, für Dezember eine grosse Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt in Betracht zu ziehen, wenn die Kerninflation wie in den vergangenen beiden Monaten um rund 0,3 Prozent oder mehr im Monatsvergleich steigen sollte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:25

EUR/USD 1,1153 -0,1 -0,0010 1,1163 1,1150

EUR/JPY 177,17 -0,0 -0,0300 177,2000 177,0400

EUR/CHF 0,922 +0,1 0,0008 0,9212 0,9214

EUR/GBP 0,8364 +0,0 0,0002 0,8362 0,8367

USD/JPY 158,84 +0,1 0,1100 158,7300 158,7800

GBP/USD 1,3333 -0,1 -0,0008 1,3341 1,3326

USD/CNY 6,6753 +0,1 0,0050 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,6742 -0,0 -0,0021 6,6763 6,6783

AUS/USD 0,6873 +0,1 0,0008 0,6865 0,6850

Bitcoin/USD 73.796,30 +0,0 24,00 73.772,30 72.930,67

Der Dollar zog mit der Aussicht auf höhere Zinsen kräftig an und machte fast alle Einbussen vom Vortag wieder wett. Der Euro kam aufrund 1,1160 Dollar zurück.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.055,31 +0,6 24,38 4.030,93

Silber 52,97 +2,8 1,46 51,51

Platin 1.568,80 +1,8 28,47 1.540,33

Der Goldpreis fiel um 2,6 Prozent auf 4.031 Dollar je Feinunze. Er litt unter dem festeren Dollar, vor allem aber der Aussicht auf höhere Zinsen, was das zinslose Edelmetall als Anlage weniger attraktiv macht.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,64 +0,7 0,60 86,04

Brent/ICE 92,52 +1,1 1,03 91,49

Die Ölpreise fielen weiter. Allerdings kostete Brent-Öl nach einem Tagestief unter 90 Dollar zuletzt wieder 91,49 Dollar, 1,2 Prozent weniger als am Vortag. Hintergrund waren andauernde diplomatische Verhandlungen und Aussagen von US-Präsident Donald Trump, den Krieg mit dem Iran beenden zu wollen. Zwar haben sich die Öllieferungen durch die Strasse von Hormus erheblich erholt, die vollständige Wiederherstellung des normalen Schiffsverkehrs lässt aber auf sich warten.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

BRENNTAG

hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Ergebnis trotz höherer Beschaffungs - und Logistikkosten gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis ja Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 4.263 +15% 4.001 +8% 3.718

Rohertrag 1.064 +12% 1.023 +8% 947

Operatives EBITDA 385 +17% 389 +18% 330

Operatives EBITA 289 +18,9% 290 +19,3% 243

Ergebnis nach Steuern/Dritten 129 +14% 136 +21% 113

Ergebnis je Aktie 0,89 +14% 0,94 +21% 0,78

EON

hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres unter dem Strich den Gewinn leicht gesteigert. Den Ausblick auf das laufende Jahr sowie die Mittelfristziele bis 2030 bestätigte der Essener Energiekonzern.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

9MON 9M26 ggVj 9M26 ggVj 9M25

EBITDA bereinigt 7.108 +0,3% 7.107 +0,3% 7.089

Konzernueberschuss bereinigt 2.201 +4% 2.191 +3% 2.117

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,84 +4% 0,84 +4% 0,81

MERCK KGAA

kann sein Medikament Pimjetmi (Pimicotinib) künftig auch in den USA vermarkten nach der Zulassung durch die Arzneimittelbehörde FDA. Bei dem Medikament handelt es sich um eine systemische Therapie für erwachsene Patienten mit symptomatischem tenosynovialem Riesenzelltumor (TGCT), bei denen eine operative Entfernung des Tumors zu einer Verschlechterung der funktionellen Einschränkung oder zu schwerer Morbidität führen kann.

RWE

hat in den ersten neun Monaten von deutlichen Verbesserungen in allen Konzerngeschäftsfeldern profitiert. Auch die vollzogene Anteilserhöhung am Hochvoltnetzbetreiber Amprion trug dazu bei, dass der Essener Versorger mehr verdiente als im Vorjahr. Die Markterwartungen an das Ergebnis wurden dabei übertroffen.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG

9MON 9M26 ggVj 9M26 ggVj 9M25

EBITDA bereinigt 4.575 +35% 4.429 +30% 3.398

EBIT bereinigt 2.769 +49% 2.606 +40% 1.863

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 1.846 +43% 1.709 +32% 1.293

Ergebnis je Aktie bereinigt 2,52 +42% -- -- 1,77

SYMRISE

bekommt im nächsten Frühjahr einen neuen Finanzvorstand. Martin Huber wurde zum Finanzvorstand ab dem 1. April 2027 bestellt. Er folgt auf Olaf Klinger, der seinen Posten nach dann elf Jahren niederlegen wird. Zudem wurde der Vertrag von Vorstandsmitglied Walter Ribeiro, der für den Bereich Taste, Nutrition ndig ist, um weitere vier Jahre bis September 2031 verlängert. Der designierte Finanzvorstand Huber hat laut Symrise über 20 Jahre internationale Führungs- und Finanzerfahrung bei Nestlé, Nespresso und zuletzt Aryzta.

BILFINGER

Die ausbleibende Belebung des Geschäfts hat sich im abgelaufenen Quartal in der Bilanz niedergeschlagen: Umsatz, Ergebnis und Marge gingen zurück, allerdings nicht ganz so deutlich wie vom Markt erwartet. Der Auftragseingang verbesserte sich zugleich signifikant - um ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro. Ein Bestandskunde aus der Energie-Industrie habe einen Auftrag um mehr als 300 Millionen Euro erweitert, hiess es zur Begründung.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 1.364 -1% 1.347 -3% 1.384

EBITA 63 -22% 60 -26% 81

EBITA-Marge 4,6 -- 4,5 -- 5,8

Konzernergebnis 43 -22% 42 -24% 55

Ergebnis je Aktie 1,16 -21% 1,13 -23% 1,47

Free Cashflow 76 +7% -- -- 71

SHELLY GROUP

hat in den ersten neun Monaten den Umsatz um knapp 30 Prozent auf 113 Millionen Euro gesteigert; im dritten Quartal legten die Erlöse um 35 Prozent auf 44,5 Millionen Euro zu. Das EBIT stieg in den neun Monaten um gut ein Viertel auf 27,5 Millionen Euro, während die EBIT-Marge wegen höherer Vertriebs- und Marketingaufwendungen auf 24,3 (Vorjahr: 25,2) Prozent sank. Der Nettogewinn stieg um 28,5 Prozent auf 23,8 Millionen Euro. Der Smart-Home-Spezialist, der vor der Übernahme durch Schneider Electric steht, bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

IPO / ALIBABA / T-HEAD

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 01:36 ET (06:36 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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SMI-Kurs: 15’053.86 11.11.2026 17:31:24
Long 14’392.59 19.53 S6W4BU
Long 14’077.55 13.92 SABJEU
Long 13’457.54 8.87 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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