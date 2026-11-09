MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Der Dollar wertete im Gefolge der Anleiherenditen auf. Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent. Der Euro gab auf etwa 1,1150 Dollar nach.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.115,99 +1,2 50,36 4.065,63

Silber 52,64 +1,5 0,76 51,87

Platin 1.544,74 +0,7 11,46 1.533,28

Beim Gold, das am Vortag als "sicherer Hafen" gefragt war, nahmen Anleger Gewinne mit. Der festere Dollar und die höheren Marktzinsen belasteten zusätzlich. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,5 Prozent auf 4.065 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,94 -1,0 -0,89 90,83

Brent/ICE 97,04 -1,3 -1,28 98,32

Am Ölmarkt setzten die Akteure auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Das Barrel Brentöl tendierte kaum verändert be 98,32 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK ISRAEL

Fast zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Israel hat der Präsident des Landes dem ehemaligen Militärchef und Politik-Neuling Gadi Eisenkot den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Die Ankündigung von Präsident Isaac Herzog bedeutet, dass Eisenkot, der die aufstrebende zentristische Yashar-Partei anführt, nun genügend Abgeordnete davon überzeugen muss, seiner Koalition beizutreten. Dabei muss er tiefe Gräben zwischen den israelischen politischen Parteien überwinden, wenn er Benjamin Netanjahu das Amt des Ministerpräsidenten abnehmen will. Netanjahus oberstes Ziel ist es, die Regierungsbildung zu verhindern, damit er - als geschäftsführender Regierungschef - bis zu möglichen Neuwahlen an der Macht bleiben kann.

EZB

Für die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde stehen die beiden Kandidaten nun offiziell fest. Wie der Präsident der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, mitteilte, haben bis zum Ende der Nominierungsfrist am Freitag Klaas Knot, ehemaliger Gouverneur der niederländischen Zentralbank, und der Spanier Pablo Hernandez de Cos ihren Hut in den Ring geworfen.

ZYPERN / RATING

Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating Zyperns von "A-" auf "A" erhöht und den Ausblick mit "stabil" bewertet. Der rapide Schuldenabbau des Landes war laut Fitch ein entscheidender Faktor für die Erhöhung.

ACS / HOCHTIEF / TURNER

CS lotet einem Agenturbericht zufolge strategische Optionen für die börsennotierte Hochtief AG aus. Darunter fällt auch eine mögliche Komplettübernahme oder eine Fusion der beiden Unternehmen, wie Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtet. Als Teil eines Deals würde ACS dann eine Börsennotierung der US-Tochter von Hochtief, Turner Construction, in New York Erwägung ziehen.

AKZO NOBEL / AXALTA

Die EU genehmigt die Fusion der beiden Unternehmen unter der Bedingung, dass die niederländische Akzo Nobel ihr Geschäft mit Autoreparaturlacken im Europäischen Wirtschaftsraum an einen geeigneten Käufer veräussert.

MITSUI CHEMICALS

will den Halbleitermaterialienhersteller JSR gemeinsam mit der staatlichen Development Bank of Japan (DBJ) für umgerechnet rund 7,9 Milliarden Euro übernehmen.

NVIDIA

Der Board von Nvidia leitet eine Untersuchung ein, weil CEO Jensen Huang möglicherweise das Ziel eines ausländischen Spionageversuchs gewesen sein soll. Hintergrund ist eine Beziehung des Chefs mit einer Managerin, die im Verdacht steht, für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet zu haben.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

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November 09, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)