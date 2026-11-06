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06.11.2026 07:29:53

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Baisse - Ein Ausverkauf bei den Technologie-Werten hat am Donnerstag an der Wall Street für tiefrote Vorzeichen gesorgt. Es gab eine fortgesetzte Flucht der Anleger aus Aktien mit KI-Bezug, hiess es. Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten untermauerten dagegen die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. Der KI-Sektor wurde erneut von Befürchtungen belastet, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur sich nach dem Sieg der Demokraten bei der Kongresswahl verzögern könnte. Zudem hatten neue Zahlen aus der Branche nicht in allen Punkten überzeugt. Qualcomm verloren 9,5 Prozent. Höhere Preise für Speicherkomponenten und andere Materialien belasteten die Gewinnmargen im Mobiltelefonbereich, während das stürmische Wachstum des Rechenzentrumsgeschäfts nicht ganz ausreichte, um dies auszugleichen. Der Ausblick enthielt Licht und Schatten. Die Aktie von Coreweave, einem Cloud-Computing-Unternehmen, das hohe Kredite zur Finanzierung der Entwicklung von Rechenzentren aufgenommen hat, fiel um 9,8 Prozent. Die Aktie von Dell Technologies, dem Serverhersteller und wichtigen Partner von Coreweave bei der Entwicklung von Rechenzentren, rutschte um 15 Prozent ab. Der Chiphersteller Arm hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal kräftig gesteigert und damit ebenso wie mit dem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen. Auch die Ziele für das laufende Quartal lagen über den Konsensschätzungen. Die Aktie konnte sich der schlechten Stimmung im Sektor jedoch nicht entziehen und fiel um 13,1 Prozent. Nvidia verbilligten sich um 9,3 Prozent und Advanced Micro Devices um 17,3 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,48 -0,10

10 Jahre 4,84 -0,06

Die massiven Kursverluste am Aktienmarkt liessen Anleger in "sichere Häfen" wie Staatsanleihen flüchten. Steigende Kurse drückten die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 6 Basispunkte auf 4,84 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1193 -0,2 -0,0025 1,1218 1,1216

EUR/JPY 176,77 -0,1 -0,1000 176,8700 177,1900

EUR/CHF 0,9141 -0,2 -0,0018 0,9159 0,9147

EUR/GBP 0,8337 -0,0 -0,0003 0,8340 0,8327

USD/JPY 157,9 +0,2 0,2400 157,6600 157,9600

GBP/USD 1,3423 -0,2 -0,0026 1,3449 1,3463

USD/CNY 6,6684 +0,0 0,0004 6,6680 6,6680

USD/CNH 6,666 +0,0 0,0012 6,6648 6,6652

AUS/USD 0,6884 -0,7 -0,0045 0,6929 0,6955

Bitcoin/USD 75.521,04 -0,3 -231,75 75.752,79 76.376,98

Die niedrigeren Anleiherenditen bremsten den Dollar, der wenig verändert tendierte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.051,92 -0,9 -35,42 4.087,34

Silber 51,61 -0,3 -0,14 51,75

Platin 1.509,47 -0,5 -7,56 1.517,03

Gold profitierte vom Sicherheitsbedürfnis der Anleger und den niedrigeren Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,0 Prozent auf 4.103 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,47 +1,1 0,95 90,52

Brent/ICE 99,77 +1,5 1,48 98,29

Die Ölpreise machten nach dem massiven Abverkauf des Vortags etwas Boden gut. Der Preis für das Barrel Brentöl stieg um 3,9 Prozent auf 98,29 Dollar. Im asiatischen Handel bauen die Ölpreise am Freitag ihre Gewinne weiter aus. Brent liegt nur noch knapp unter der Marke von 100 Dollar je Barrel.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

DAIMLER TRUCK

hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn deutlich erhöht und die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Rückenwind hat laut Mitteilung erneut das wichtige Nordamerika-Geschäft gegeben. Die operative Rendite kletterte im Kerngeschäft noch etwas stärker als Analysten erwartet haben. Der Auftragseingang ist erneut gestiegen, allerdings mit 10 Prozent nicht ganz so stark wie im ersten Halbjahr. Der Umsatz im Industriegeschäft lag laut Mitteilung in den drei Monaten mit 11,635 Milliarden um 20 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Absatz stieg, wie bereits bekannt, um 26 Prozent auf 91.260 Fahrzeuge. Die bereinigte operative Marge im Industriegeschäft kletterte auf 9,1 von 6,2 Prozent. Analysten haben im Konsens mit 9,0 Prozent gerechnet. Das Ergebnis je Aktie erreichte den weiteren Angaben zufolge 0,91 nach 0,51 Euro.

VW

Volkswagens Finanzsparte rechnet dieses Jahr mit mehr als einer Milliarde Euro Sonderabschreibungen auf Leasingfahrzeuge. Das wäre der höchste Wert seit mindestens zwei Jahrzehnten. Der Grund: Neben Elektroautos verlieren inzwischen auch gebrauchte Benziner und Diesel an Wert. Das trifft Volkswagen Financial Services als einen der wichtigsten Gewinnlieferanten des Konzerns in besonderem Masse.

FREENET

Freenet will die erwarteten Mittel von rund 150 Millionen Euro aus dem Verkauf der Ceconomy-Beteiligung für einen Aktienrückkauf und bei der vollständigen Übernahme des Web-TV-Anbieters Waipu.tv verwenden. Wie Freenet mitteilte, hat der Vorstand beschlossen, eigene Aktien für bis zu 75 Millionen Euro im Zeitraum 2026 und 2027 zu erwerben.

KNDS

Der Bund hat mit der Eigentümerfamilie von KNDS eine grundsätzliche Einigung erzielt. Das wurde der Börsen-Zeitung aus Kreisen der Bundesregierung bestätigt. Es gehe um den Erwerb einer Beteiligung von 50 Prozent. Nach Informationen aus Finanzkreisen zahlt der Bund dafür nur 5,6 Milliarden Euro.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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