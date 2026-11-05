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05.11.2026 07:32:20

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

wichtigsten Medikamente gegen Adipositas und Diabetes, insbesondere in Märkten ausserhalb der USA.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Angeführt wurde der DAX von Heidelberg Materials, die um 9,6 Prozent zulegten. Der Baustoffkonzern hat Umsatz und operatives Ergebnis im dritten Quartal kräftig gesteigert und seine Ziele für das laufende Jahr bekräftigt. Continental hat nach einem überraschend hohen Gewinn im Quartal das Jahresziel des operativen Gewinns erhöht, was der Aktie zu einem Plus von 5,2 Prozent verhalf. Gut kamen auch die Zahlen von Scout24 (+6,7%) an. Trotz abermals gesenkter Prognose verbuchten BMW ein Plus von 5,5 Prozent. BMW habe mit der Entscheidung, sein Restrukturierungsprogramm und seine Portfolioänderungen zu intensivieren und zu beschleunigen, einen willkommenen Schritt getan, hiess es von der Citi. Die Aktien der Deutschen Bank verbesserten sich um 6,9 Prozent. Marktteilnehmern zufolge hat Goldman Sachs die Titel in die Favoritenliste für November aufgenommen. Commerzbank rückten um 4,9 Prozent vor. Die Bank wird ihre Quartalszahlen am Donnerstag vorlegen. Aktien mit KI-Bezug wurden hingegen gemieden. Anleger befürchteten, dass unter einem von den Demokraten dominierten US-Kongress der Ausbau von KI-Infrastruktur gebremst werden könnte. OHB schlossen 3,1 Prozent im Plus, nachdem die Aktie am Vormittag noch um rund 2 Prozent nachgegeben hatte. Auslöser für den Richtungswechsel des Kurses war die Mitteilung, dass das Raumfahrt- und Technologieunternehmen einen bedeutenden ESA-Auftrag an Land gezogen hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Rheinmetall wurden am Abend rund 3 Prozent schwächer gestellt, nachdem der Rüstungskonzern seine Jahresprognose gesenkt hatte. Für die Aktien von Deutsche Euroshop ging es dagegen um rund 4 Prozent nach oben. Das Unternehmen sieht das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das Gesamtjahr nun bei 220 bis 225 Millionen Euro. Bislang war Deutsche Euroshop von 211 bis 219 Millionen ausgegangen.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Der Sieg der Demokraten bei der Kongresswahl beflügelte die Kurse. Neben dem Wahlergebnis musste der Markt eine Reihe von Konjunkturdaten verarbeiten. Veröffentlicht wurde zunächst der ADP-Arbeitsmarktbericht für den Privatsektor. Demnach wurden im vergangenen Monat 86.000 Stellen geschaffen, während Volkswirte mit 75.000 gerechnet hatten. Der Bericht könnte einen Vorgeschmack auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag geben. Das Defizit der US-Handelsbilanz war im September etwas geringer als angenommen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für das nicht-verarbeitende Gewerbe ging im Oktober überraschend deutlich zurück. Sein Pendant von ISM sank im Vergleich zum September etwas deutlicher als prognostiziert. Geschäftszahlen hat unter anderem Advanced Micro Devices (AMD) veröffentlicht. Der Chipkonzern hat vor allem mit seiner Umsatzentwicklung überzeugt. Für die Aktie ging es nur um 1,0 Prozent nach oben, denn Anleger fürchteten, dass der Ausbau von KI-Infrastruktur unter einer Demokratischen Mehrheit im Kongress gebremst werden könnte. Während Präsident Trump ein KI-Befürworter ist, stehen viele Wähler dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüber. Der Kurs der KI-Wette Nvidia gab um 3,2 Prozent nach. Corewearve fielen um 9,9 Prozent, nachdem in den Bundesstaaten Texas und Ohio die Republikanischen Gouverneure die Wahl verloren hatten. Dies belastete auch die Kurse von SpaceX (-3,8) und Tesla (-3,3%), den Unternehmen des Trump-Unterstützers Elon Musk. Vor allem Musks Heimatstaat Texas sollte beim Ausbau von KI-Datenzentren eine Schlüsselrolle spielen. Die Aktie von Trumps eigenem Unternehmen Trump Media & Technology Group sackte um 24,5 Prozent ab. Die Zahlen des Fahrdienstvermittlers Uber (+4,9%) kamen gut an. Die McDonald's-Aktie reagierte mit einem Plus von 6,5 Prozent auf die Zahlen der Fast-Food-Kette. Kraft Heinz legten um 3,8 Prozent zu, nachdem der Lebensmittelkonzern die Jahresprognosen erhöht hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,58 -0,03

10 Jahre 4,89 -0,06

Der kräftige Rückgang der Ölpreise linderte Inflationssorgen und liess am Anleihemarkt die Renditen fallen. Für die Anleihen seien eher die Inflation und die Geldpolitik der US-Notenbank richtungsweisend als das Wahlergebnis, hiess es. Die Zehnjahresrendite sank um 6 Basispunkte auf 4,89 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30 Uhr

EUR/USD 1,1263 +0,3 0,0036 1,1227 1,1222

EUR/JPY 177,83 -0,0 -0,0300 177,8600 177,8100

EUR/CHF 0,917 -0,0 -0,0003 0,9173 0,9170

EUR/GBP 0,8346 +0,2 0,0014 0,8332 0,8334

USD/JPY 157,86 -0,4 -0,5600 158,4200 158,4500

GBP/USD 1,349 +0,1 0,0019 1,3471 1,3463

USD/CNY 6,6687 -0,1 -0,0044 6,6731 6,6731

USD/CNH 6,6656 -0,1 -0,0091 6,6747 6,6739

AUS/USD 0,7012 +0,1 0,0008 0,7004 0,7003

Bitcoin/USD 80.455,86 +0,4 276,89 80.178,97 80.532,75

Der Dollar gab im Gefolge der Anleiherenditen nach; der Dollar-Index sank um 0,3 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.125,30 +1,6 65,56 4.059,74

Silber 52,73 +1,0 0,52 52,21

Platin 1.520,31 +1,6 23,46 1.496,84

Der Goldpreis profitierte von den niedrigeren Anleiherenditen und dem etwas leichteren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 3,4 Prozent auf 4.061 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,96 -1,3 -1,16 88,12

Brent/ICE 93,98 -0,7 -0,64 94,62

Das Barrel Brent brach um 8,6 Prozent auf 94,62 Dollar ein. Der Markt setzte offenbar weiter auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Die Analysten von Capital Economics warnten jedoch, dass der Wahlsieg der Demokraten die geopolitischen Risiken erhöhen könnte. Die Preise könnten wieder kräftig anziehen, falls Präsident Trump die Angriffe auf iranische Ziele wieder aufnehmen sollte. Derweil waren die Rohölvorräte der USA in der Vorwoche gesunken, wie aus den Daten der staatlichen Energy Information Administration hervorging.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHE TELEKOM

Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. Quartal 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 31.102 +7% 30.379 +5% 28.935

EBITDA AL bereinigt 12.210 +10% 11.962 +8% 11.115

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 3.008 +13% 2.863 +7% 2.670

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.762 +14% -- -- 2.427

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,62 +13% 0,60 +9% 0,55

Free Cashflow AL 5.703 +1% 5.413 -4% 5.622

Umsatz Deutschland 6.597 +4% 6.432 +1% 6.347

Umsatz USA* 20.476 +9% 20.069 +7% 18.763

Umsatz Europa 3.312 +4% 3.229 +2% 3.179

Umsatz Systemgeschäft 1.080 +7% 1.039 +2% 1.014

EBITDA AL bereinigt Deutschland 2.774 +2% 2.792 +2% 2.733

EBITDA AL bereinigt USA* 8.135 +13% 7.931 +10% 7.195

EBITDA AL bereinigt Europa 1.313 +6% 1.284 +4% 1.235

EBITDA AL bereinigt Systemgeschäft 132 +4% 129 +2% 127

* T-Mobile US hat bereits Zahlen veröffentlicht

DHL GROUP

Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET

3. QUARTAL* 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 22.658 +13% 20.128

EBIT 1.716 +16% 1.477

Ergebnis nSt und Dritten 907 +8% 840

Ergebnis je Aktie unverwaessert 0,82 +9% 0,75

Free Cashflow ohne M&A 901 -25% 1.200

Umsatz Express 6.995 +19% 5.867

- Global Forwarding, Freight 5.644 +23% 4.572

- Supply Chain 4.941 +12% 4.412

- eCommerce 1.585 -6% 1.693

- Post & Paket Deutschland 4.254 +0,3% 4.242

EBIT Express 1.038 +50% 692

- Global Forwarding, Freight 259 +33% 195

- Supply Chain 301 +8% 278

- eCommerce 51 -71% 176

- Post & Paket Deutschland 153 -30% 218

* Das Unternehmen hatte am 16. Oktober vorab berichtet

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(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Short 15’565.19 13.99 S7BYUU
Short 16’141.17 8.96 SCBA7U
SMI-Kurs: 14’733.86 06.11.2026 16:30:34
Long 13’999.11 19.44 SSTYBU
Long 13’681.65 13.73 S2BY4U
Long 13’076.31 8.99 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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