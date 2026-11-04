MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Rückblick: Zurückhaltung vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl prägte den Handel am Dienstag. Etwas Unterstützung kam vom Ölpreis, der nach dem Einbruch vom Vortag weiter nachgab. Allerdings legten am Anleihemarkt die Renditen wieder etwas zu. Im Technologiesektor wurde die Stimmung etwas gedämpft von dem eher verhaltenen Ausblick von Apple. Während Infineon um 0,8 Prozent stiegen, sanken ASML und STMicro um 1,6 und 0,3 Prozent.Bei Philips ging es um 4,8 Prozent nach oben. Die Niederländer hatten mit der Gewinnstärke in ihren Quartalszahlen sehr positiv überrascht. Alstom verloren es nach der Gewinnwarnung vom Vortag trotz des folgenden Kurseinbruchs weitere 4,8 Prozent. Die Titel des britischen Stromversorgers Drax verbesserten sich um 6,6 Prozent. Drax wird die Versorgung eines Datencenters im Gigawatt-Bereich zusammen mit Brookfield betreiben. Die Zusammenarbeit mit dem kapitalstarken Vermögensverwalter dürfte die Gewinne von Drax aus dieser Anlage für lange Zeit absichern, hiess es.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Bayer überraschte im dritten Quartal besonders mit dem Pharmageschäft. Mit einem Plus von 3,6 Prozent führte die Aktie den DAX an. Volatil reagierten Zalando auf die Geschäftszahlen des Online-Versandhändlers. Zum Handelsende notierte die Aktie 6,3 Prozent niedriger. Von JP Morgan hiess es, die Zahlen seien "in-line", es fehle jedoch an zusätzlichen positiven Nachrichten. Der wichtige Bruttowarenvolumen-Umsatz (GMV) liege im dritten Quartal mit plus 6,1 Prozent genau im erwarteten Rahmen. Im MDAX gewannen Lufthansa 3,9 Prozent. Dank der guten Absicherung gegen steigende Kerosinpreise steckte die Fluggesellschaft den Anstieg des Ölpreises im Jahresverlauf gut weg. Evonik (+1,4%) hatte die Prognose für das Geschäftsjahr leicht erhöht. Auch die Zahlen wurden gut aufgenommen. Im Handel seien aber noch höhere Erwartungen herumgereicht worden, hiess es aus dem Handel. Nach Senkung der Umsatzprognose brachen Teamviewer um 26,8 Prozent ein. Schaeffler verbilligten sich um 5,2 Prozent, nachdem der Automobilzulieferer die Schliessung von vier Standorten angekündigt hatte. Damit verbunden ist der Abbau von 3.460 Stellen in Europa, davon 2.600 in Deutschland.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die BMW-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag um gut 3 Prozent nach unten. BMW muss erneut die Prognose für dieses Jahr senken. Belastet von erweiterten und intensivierten Portfolio- und Strukturmassnahmen rechnet der Premiumautohersteller 2026 mit einer operativen Rendite im Autogeschäft von plus 0,5 bis minus 0,5 Prozent. Bisher hatte BMW nach der Gewinnwarnung im Sommer die Marge im Korridor von 1 bis 3 Prozent erwartet.

USA - AKTIEN

Mehrheitlich Gewinne - Vor dem Ergebnis der US-Kongresswahl dominierte Zurückhaltung, wie Händler sagten. Unter den Konjunkturdaten des Tages stiegen die Auftragseingänge der Industrie im September stärker als erwartet. Die Zahl der offenen Stellen erreichte im September überraschend den höchsten Stand seit vier Monaten. Die Daten sprächen tendenziell für weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank, kommentieren die Analysten von BMO. Im Blick standen daneben Zahlen und Ausblick von Apple. Der iPhone-Hersteller hat zwar im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, doch enttäuschte die Unternehmensprognose der Bruttomarge, denn Apple rechnet mit höheren Preisen für Speicherchips. Die Apple-Aktie fiel um 1,9 Prozent. Mit Enttäuschung wurden auch die Zahlen von Palantir (-1,7%) aufgenommen, obwohl diese die Erwartungen übertroffen hatten. Das Unternehmen meldete jedoch ein langsameres Wachstum neuer Verträge. Die Aktien von Pfizer fielen um 2,2 Prozent, obwohl der Pharmakonzern bei Vorlage der Quartalszahlen den Ausblick erhöht hatte. Der Umsatz mit Covid-Produkten ist weiter gesunken. Pfizer setzt daher verstärkt auf Krebstherapien und Mittel zur Gewichtsreduktion. Auch der Chemiekonzern Dupont ist zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr, was der Aktie zu einem Plus von 8,6 Prozent verhalf. Shopify (-8,7%) hat mit Umsatz und operativem Bruttoergebnis die Erwartungen von Analysten verfehlt.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,61 +0,03

10 Jahre 4,95 +0,06

Am Anleihemarkt zogen die Renditen nach dem Rücksetzer vom Vortag wieder an, auch gestützt von den besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten; die Zehnjahresrendite stieg um 6 Basispunkte auf 4,95 Prozent. Im asiatischen Handel baut die Rendite zehnjähriger Papiere ihre Abgaben aus und fällt auf den tiefsten Stand seit Anfang September.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1231 +0,3 0,0038 1,1193 1,1192

EUR/JPY 177,59 0,0 0,0000 177,5900 177,3600

EUR/CHF 0,9174 -0,1 -0,0011 0,9185 0,9186

EUR/GBP 0,8346 +0,1 0,0009 0,8337 0,8343

USD/JPY 158,12 -0,3 -0,5400 158,6600 158,4400

GBP/USD 1,3456 +0,3 0,0045 1,3411 1,3414

USD/CNY 6,6787 +0,1 0,0086 6,6701 6,6701

USD/CNH 6,6783 +0,1 0,0084 6,6699 6,6695

AUS/USD 0,698 +0,2 0,0014 0,6966 0,6972

Bitcoin/USD 77.743,34 -0,1 -97,01 77.840,35 77.563,90

Die höheren Anleiherenditen stützten den Dollar, der gut behauptet tendierte. Der Euro notierte knapp unter 1,12 Dollar. Im asiatischen Handel gibt der Dollar mit dem Ergebnis der US-Zwischenwahl nach. Die US-Währung fiel auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.015,88 +2,2 87,63 3.928,25

Silber 51,75 +4,0 1,97 49,77

Platin 1.464,04 +3,4 48,02 1.416,02

Steigende Anleiherenditen drückten den Goldpreis. Die Feinunze ermässigte sich um 0,7 Prozent auf 3.928 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,42 +0,3 0,33 96,09

Brent/ICE 104,04 +0,4 0,44 103,60

Die Ölpreise gaben nach dem kräftigen Rückgang des Vortags weiter nach. Das Barrel Brent ermässigte sich um 1,1 Prozent auf 103,60 Dollar. Die Akteure am Ölmarkt setzten weiter auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs, hiess es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK EZB

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hält eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Dezember für sehr wahrscheinlich. Beim Hauptstadtempfang der Deutschen Bundesbank begründete er das damit, dass sich der Inflationsausblick wegen der Entwicklung der Energiepreise verschlechtert habe. "Eine Zinserhöhung im Dezember ist aus heutiger Sicht... sehr wahrscheinlich", sagte er laut veröffentlichtem Redetext. Schon im Basis-Szenario der der September-Projektion der EZB sei ein weiterer Zinsschritt nach oben enthalten gewesen, und seitdem habe sich der Inflationsausblick verschlechtert.

HANDELSGESPRÄCHE USA/KANADA

Die jüngsten Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada haben ermutigende Ergebnisse erbracht, obwohl noch grosse Hürden zu nehmen seien, sagte Premierminister Mark Carney.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Zentralbank verstärkt ihre Bemühungen zur Stabilisierung der heimischen Kapitalmärkte. Sie senkt die Sätze für eine Kreditfazilität für Aktienrückkäufe und sagt zu, den künftigen Kreditbedarf der grossen Banken zu diesem Zweck vollständig zu decken. Die People's Bank of China hat am Mittwoch ihren Refinanzierungssatz für Aktienrückkäufe um 25 Basispunkte auf 1 Prozent gesenkt.

KONJUNKTUR CHINA

Ein privater Indikator zeigte, dass die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor im Oktober weiter expandierte, wenn auch mit einem langsameren Tempo, da steigende Kosten und ein verstärkter Wettbewerb die Stimmung in den Unternehmen belasten. Der von S&P Global erhobene RatingDog Services Einkaufsmanagerindex fiel im Oktober auf 50,8 von 51,6 im September. Der private Indikator, der die langsamste Expansion seit drei Monaten markierte, spiegelte den offiziellen Dienstleistungsindex wider, welcher im Oktober von 50,2 im Vormonat auf 50,0 sank.

FRESENIUS

Bei der Fresenius-Sparte Kabi gewinnen die Wachstumsvektoren immer mehr an Bedeutung. Wie der Bad Homburger Gesundheitskonzern mitteilte, steigerten die Wachstumsvektoren Biopharma, MedTech und Nutrition ihr EBIT im dritten Quartal währungsbereinigt um 27 Prozent auf 251 Millionen Euro und steuerten damit mit mehr als die Hälfte zum Gesamt-EBIT von Kabi in Höhe von 391 (Vorjahr 358) Millionen Euro bei. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 5.803 +6% 5.791 +6% 5.477

EBIT 638 +11% 619 +8% 574

EBIT-Marge 11,0 -- 10,7 -- 10,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 403 +15% 388 +10% 351

Ergebnis je Aktie* 0,72 +16% 0,69 +11% 0,62

* Core - fortgeführte Bereiche

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November 04, 2026 01:35 ET (06:35 GMT)