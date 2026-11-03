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03.11.2026 07:29:43

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

legt die Aktie der Hotelkette Marriott um 4,3 Prozent zu. Die Zahlen des Kosmetikkonzerns Estee Lauder (-4,1%) kamen weniger gut an. Oracle verbilligten sich um 8,8 Prozent. Das Unternehmen will für KI-Investitionen 20 Milliarden Dollar über eine Kapitalerhöhung und die Emission von Anleihen bei den Investoren einsammeln. Derweil hat Marvell Technology die Übernahme des Glasfaser- und Laserspezialisten Lumentum bestätigt, über die in der vergangenen Woche die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hatte. Lumentum fielen um 18,6 Prozent, Marvel gaben um 12,7 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,58 +0,02

10 Jahre 4,89 -0,04

Der deutliche Ölpreisrückgang linderte Inflations- und Zinserhöhungssorgen, worauf die Anleiherenditen am langen Ende leicht nachgaben. Die Zehnjahresrendite sank um 4 Basispunkte auf 4,89 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1194 +0,1 0,0009 1,1185 1,1196

EUR/JPY 176,69 +0,0 0,0100 176,6800 176,7200

EUR/CHF 0,9154 -0,0 -0,0002 0,9156 0,9177

EUR/GBP 0,8344 +0,0 0,0001 0,8343 0,8341

USD/JPY 157,83 -0,1 -0,1100 157,9400 157,8300

GBP/USD 1,3414 +0,1 0,0009 1,3405 1,3414

USD/CNY 6,6717 +0,4 0,0237 6,6480 6,6480

USD/CNH 6,6704 +0,4 0,0243 6,6461 6,6471

AUS/USD 0,6982 -0,2 -0,0014 0,6996 0,7015

Bitcoin/USD 76.448,91 -0,4 -282,02 76.730,93 77.353,25

Der Dollar folgte den Anleiherenditen nach unten. Die Sorgen über Inflation und Zinsen hätten etwas nachgelassen, hiess es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.918,99 -0,7 -28,43 3.947,42

Silber 49,31 -2,6 -1,32 50,63

Platin 1.429,51 -1,4 -19,74 1.449,25

Gold profitierte von den niedrigeren Marktzinsen und dem schwächeren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,8 Prozent auf 3.957 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 97,46 +1,0 1,00 96,46

Brent/ICE 105,75 +0,9 0,98 104,77

Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg liessen die Ölpreise kräftig fallen. Der Preis für ein Barrel Brentöl rutschte um 7,6 Prozent auf 104,77 Dollar ab. Es gebe Hinweise darauf, dass sowohl die USA als auch der Iran verhandlungsbereit seien, wodurch eine weitere Eskalation verhindert werden könnte, hiess es. Im asiatischen Handel reagieren die Ölpreise nicht auf die Angriffe der USA gegen die iranische Insel Keschm in der Strasse von Hormus.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KRIEG IRAN/USA

Die USA haben am Montag nach Angaben von Regierungsvertretern die iranische Insel Qeshm angegriffen. Dies ist der jüngste in einer Reihe begrenzter Angriffe, die Washington in den vergangenen Wochen gegen das Land geführt hat, während US-Präsident Trump zugleich die Möglichkeit eines diplomatischen Abkommens ins Spiel gebracht hat. Der Angriff folgt auf Äusserungen Trumps, in denen er die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zum Krieg mit Iran nach den Zwischenwahlen am Dienstag herunterspielte.

HAUSHALT USA

Das US-Finanzministerium erwartet, im laufenden Quartal netto 618 Milliarden US-Dollar an privat gehaltenen marktfähigen Schuldtiteln aufzunehmen, was 10 Milliarden US-Dollar weniger sind als im August angekündigt. Die neue Schätzung für die Kreditaufnahme steht im Vergleich zu 742 Milliarden US-Dollar, die im Quartal Juli bis September aufgenommen wurden.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia hat die Leitzinsen auf den höchsten Stand seit 18 Jahren angehoben. Zuvor hatte sie ihre Inflationsprognosen "erheblich" nach oben korrigiert. Der offizielle Leitzins wurde um 25 Basispunkte auf 4,85 Prozent angehoben, den höchsten Stand seit 2008. Mit dieser Erhöhung ist die RBA ein Ausreisser, da andere grosse Zentralbanken in den vergangenen Wochen beschlossen haben, zu unterbrechen.

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hat seinen Ergebnis-Ausblick für das laufende Jahr eingegrenzt. Während der Konzern unverändert mit einem Umsatz ungefähr auf Höhe des Vorjahres plant, sieht er das operative Ergebnis nun zwischen einem konstanten Niveau und einer negativen Veränderungsrate im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bislang hatte die Jahresprognose für das operative Ergebnis auf Vorjahresniveau plus/minus eine Veränderung im mittleren einstelligen Prozentbereich gelautet. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 4.937 +1,1% 4.899 +0,3% 4.885

EBIT 384 -19% 372 -22% 477

EBIT-Marge 7,8 -- 7,6 -- 9,8

EBIT bereinigt 545 -5% 518 -10% 574

EBIT-Marge bereinigt 11,0 -- 10,6 -- 11,7

Ergebnis nach Steuern/Dritten 160 -42% 168 -39% 275

Erg nach Steuern/Dritten ber 291 -10% 274 -15% 322

Ergebnis je Stammaktie 0,61 -35% 0,63 -33% 0,94

ZALANDO

hat im dritten Quartal moderate Wachstumsraten verzeichnet und den operativen Gewinn EBIT gesteigert, ist aber unter dem Strich unerwartet in die roten Zahlen gerutscht. Beim EBIT verzeichnete Zalando eine zweistellige Zuwachsrate. Dabei konnte der Online-Modehändler die EBIT-Marge leicht verbessern. Die Quartalsergebnisse lagen beim Nachsteuerverlust unterhalb der Markterwartungen im Konsens von Visible Alpha, Umsatz und Bruttowarenvolumen leicht darüber. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

GMV 4.537 +8% 4.472 +6% 4.219

Umsatz 3.175 +5% 3.153 +4% 3.021

EBIT bereinigt 107 +11% 107 +11% 96

EBIT-Marge bereinigt 3,4 -- 3,4 -- 3,2

Ergebnis nach Steuern -18 -- 14 +9% 13

Ergebnis je Aktie -0,07 -- 0,09 +50% 0,06

- GMV = Bruttowarenvolumen (gross merchandise value)

EVONIK

hat im zurückliegenden Quartal von höheren Preisen und Mengen profitiert. Der Spezialchemiekonzern, den der ungleich grössere Wettbewerber BASF gerne schlucken würde, wies für die Monate Juli bis September ein bereinigtes EBITDA von 629 Millionen Euro aus, 40 Prozent mehr als die vor einem Jahr erzielten 509 Millionen Euro. Analysten rechneten im Mittel mit 633 Millionen Euro. Im Gesamtjahr hält es Evonik für "wahrscheinlich", mit dem bereinigten EBITDA in der oberen Hälfte der Zielspanne von 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro zu landen. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 3.825 +13% 3.810 +12% 3.391

EBITDA bereinigt 629 +40% 633 +41% 448

EBITDA-Marge bereinigt 16,4 -- 16,6 -- 13,2

EBIT bereinigt 389 +97% 378 +92% 197

Ergebnis nach Steuern/Dritten -53 -- 219 -- -106

HUGO BOSS

hat die Erwartungen für das laufende Jahr zurückgeschraubt. Wie der Modekonzern mitteilte, plant er für dieses Jahr nun mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang hohen einstelligen Prozentbereich, nachdem er bislang mit einem Rückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet hatte. Beim EBIT stellt Hugo Boss für 2026 nun nur noch 250 bis 300 Millionen Euro in Aussicht nach zuvor 300 bis 350 Millionen. Dies berücksichtige sowohl höhere nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf IT-Assets infolge der sich rasch wandelnden Entwicklungen im KI-Bereich als auch vorsichtigere Annahmen hinsichtlich der Konsumnachfrage, hiess es. Im dritten Quartal ging der Konzernumsatz währungsbereinigt um 5 Prozent zurück. In Konzernwährung verringerte er sich um 4 Prozent auf 946 Millionen Euro. Darin spiegelt sich laut Hugo Boss nicht zuletzt die verhaltene Konsumnachfrage in wichtigen Märkten wider. Die Bruttomarge stieg dank Effizienzsteigerungen in der Beschaffung und einer optimierten Preisgestaltung um 220 Basispunkte auf 63,3 Prozent. Das EBIT ging auf 81 von 95 Millionen Euro zurück. Die EBIT-Marge verschlechterte sich auf 8,6 von 9,6 Prozent.

LUFTHANSA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Intel: +78 % im Rechenzentrum – trotzdem 29 % Kurssturz!
11:59 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
09:24 Marktüberblick: Apple und Palantir nachbörslich schwächer
09:17 Stimmung bleibt freundlich
08:22 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Konsolidierung zum Start in den November
02.11.26 Die Ökonomie der Einsamkeit
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’391.94 19.48 SBBH9U
Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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