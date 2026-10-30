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30.10.2026 07:32:11

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Die Rendite zehnjähriger der US-Anleihen fiel um 6 Basispunkte auf 4,99 Prozent. Die US-Konjunkturdaten sähen nur auf den ersten Blick robust aus, so Chris Osmond von Fifth Third Wealth Advisors. Er sah in den Daten jedoch Hinweise auf eine sich abschwächende Nachfrage. Auch die Furcht vor einer KI-Blase habe Anleger auf Suche nach Sicherheit an den Anleihemarkt geführt, hiess es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1182 +0,0 0,0004 1,1178 1,1164

EUR/JPY 176,28 -0,0 -0,0100 176,2900 176,1800

EUR/CHF 0,9197 -0,2 -0,0017 0,9214 0,9223

EUR/GBP 0,8352 -0,0 -0,0002 0,8354 0,8348

USD/JPY 157,63 -0,0 -0,0600 157,6900 157,8200

GBP/USD 1,3382 +0,1 0,0007 1,3375 1,3370

USD/CNY 6,6583 -0,0 -0,0027 6,6610 6,6610

USD/CNH 6,6541 -0,0 -0,0017 6,6558 6,6574

AUS/USD 0,7036 +0,1 0,0009 0,7027 0,7036

Bitcoin/USD 78.485,17 -0,5 -355,51 78.840,68 81.395,18

Der Dollar gab im Gefolge der gesunkenen Anleiherenditen etwas nach. Der Dollarindex sank um 0,1 Prozent - der Euro gewann 0,2 Prozent auf 1,1181 Dollar.

Der Dollar-Index schwächt sich am Morgen um weitere 0,2 Prozent ab. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sinkt um weitere 7 Basispunkte auf 4,92 Prozent und zieht den Greenback nach unten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.998,49 -0,5 -21,93 4.020,42

Silber 51,31 -2,0 -1,07 52,39

Platin 1.452,56 -2,4 -35,19 1.487,75

Gold profitierte nicht von gefallenen Zinsen und dem niedrigeren Dollar. Anleger hätten sich vielmehr auf zu erwartende künftige Zinserhöhungen fokussiert, hiess es unter Hinweis darauf, dass die Entscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch, den Leitzins unverändert zu belassen, nicht einstimmig erfolgte. Der Preis für die Feinunze Gold sank zum Settlement um 0,4 Prozent auf 4.017,70 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 103,48 +1,5 1,48 102

Brent/ICE 116,29 +1,2 1,41 114,88

Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Friedensverhandlungen mit dem Iran liessen die Ölpreise nachgeben. Der Preis für ein Barrel Brentöl fiel um 0,4 Prozent auf 114,88 Dollar. Beobachter merkten jedoch an, dass die USA ihre Militärschläge gegen den Iran nach den US-Zwischenwahlen wieder aufnehmen könnten. Erst ein "glaubwürdiges" Abkommen mit dem Iran könnte die geopolitische Prämie auf dem Brentpreis beseitigen, so Naeem Aslam von Zaye Capital Markets.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

AUDI

Der umstrittene Auftritt des Audi-Chefs Gernot Döllner an der Seite von US-Präsident Donald Trump wird nun wohl Thema im Aufsichtsrat des Autobauers. Nach Spiegel-Informationen kommt das Gremium am frühen Freitagnachmittag in Ingolstadt zu einer Sondersitzung zusammen. Zuvor hatte die Augsburger Allgemeine berichtet. Döllners Auftritt mit Trump werde Thema der Sitzung sein, zitierte die Zeitung aus Unternehmenskreisen. (Spiegel)

Dem Aufsichtsrat von Volkswagen liegen für das geplante US-Werk von Audi nach Handelsblatt-Informationen bislang keine Vertragsgrundlagen oder beschlussfähige Papiere mit Details zu den Absprachen zwischen der Konzerntochter, dem Bundesstaat Georgia und der Trump-Regierung vor. Zur Debatte steht, dass Audi für die Investitionen in Höhe von 4,2 Milliarden Dollar Finanzhilfen des Bundesstaats und möglicherweise zusätzlich Zollerleichterungen erhält. Konzernkreisen zufolge gibt es allerdings bisher lediglich Absichtserklärungen. (Handelsblatt)

BMW/MERCEDES-BENZ

Die deutsche Autoindustrie steht nach Handelsblatt-Informationen womöglich bald vor Zollerleichterungen in den USA. Demnach könnten BMW und Mercedes von einem möglichen Zoll-Deal zwischen Volkswagen und der US-Regierung von Präsident Donald Trump profitieren. Das hat das Handelsblatt von Personen mit Kenntnis der Vorgänge erfahren. Im Rahmen von Audis Plan in ein neues Werk in den USA zu investieren, führt Volkswagen auch Verhandlungen über Zollerleichterungen mit der US-Regierung. Insidern zufolge könnte US-Präsident Trump zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt nach den Zwischenwahlen, die am 3. November stattfinden, diese freigeben. Das habe US-Handelsminister Howard Lutnick dem Autobauer aus Wolfsburg in Aussicht gestellt. Sollte der Deal zustande kommen, könnten dann möglicherweise auch BMW und Mercedes von Zollerleichterungen profitieren, weil ein sogenanntes "Gleichbehandlungsprinzip" greifen könnte. (Handelsblatt)

COMMERZBANK/UNICREDIT

Die Commerzbank bereitet sich auf eine Sonder-HV im Januar oder Februar vor, schreibt der Platow Brief. Noch im Januar wolle Unicredit-Chef Andrea Orcel den Commerzbank-Aufsichtsrat austauschen. Ob die Sonder-HV stattfindet, sei aber noch offen. (Platow Brief)

SFC ENERGY

hat auf Basis vorläufiger Zahlen für die ersten neun Monate ihre Gewinnziele für das Gesamtjahr 2026 erneut angehoben, während das Umsatzziel unverändert bleibt. Der Brennstoffzellenhersteller rechnet beim bereinigten EBITDA nun mit 36,0 bis 38,0 Millionen Euro anstatt 31,5 bis 34,0 Millionen. Für das bereinigte EBIT wird eine Spanne von 25,5 bis 27,5 Millionen Euro erwartet anstatt 21,5 bis 25,5 Millionen Euro. Die Umsatzprognose belässt das SDAX-Unternehmen bei 166,0 bis 175,0 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT übertraf mit 25,7 Millionen Euro bereits nach neun Monaten den oberen Wert der bisherigen Jahresspanne.

VW

Nach den Worten von VW-Finanzvorstand Arno Antlitz belasten Zölle den VW-Konzern mit 4 bis 5 Milliarden Euro. "Darin enthalten sind nicht nur direkte Zollzahlungen, sondern auch entgangene Gewinne, weil wir bestimmte Autos nicht mehr wettbewerbsfähig anbieten können, etwa den Jetta aus Mexiko", sagte er im Gespräch mit der FAZ. "An direkten Zöllen haben wir in den ersten neun Monaten rund 2,2 Milliarden Euro gezahlt. Aufs Gesamtjahr hochgerechnet wären es rund 3 drei Milliarden, und rund ein Drittel der Belastung entfällt auf Audi." Seiner Meinung nach ist eine stärkere Produktion in Amerika notwendig, um Volkswagen weltweit robust aufzustellen, mit einer starken dritten Säule in den USA neben Europa und China. (FAZ)

JULIUS BÄR

will am 2. November das zuvor angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm im Gesamtwert von bis zu 600 Millionen Franken starten. Dieses Programm soll, vorbehaltlich der vorherrschenden Marktbedingungen, innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden.

AMAZON

hat in seinem Bericht zum dritten Quartal einen höher als erwartet ausgefallenen Umsatz von Amazon Web Services ausgewiesen und damit eine anhaltende Dynamik in seinem Cloud-Computing-Geschäft gezeigt. Der Gesamtumsatz stieg um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar und der Nettogewinn belief sich auf 20,7 Milliarden Dollar. Beide Werte lagen unter den Analystenschätzungen.

INTEL

hat im dritten Quartal einen geringeren Gewinn verbucht und einen enttäuschenden Ausblick auf das vierte Quartal gegeben, was die Aktien nachbörslich in den USA um 17 Prozent absacken liess. Der Chiphersteller prognostizierte für das laufende vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von 25 Cent je Aktie bei einem Umsatz zwischen 15 Milliarden und 16 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten für das vierte Quartal mit einem Gewinn von 45 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 17,29 Milliarden Dollar gerechnet. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen Gewinn von 3,32 Milliarden Dollar bzw. 60 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum lag der Gewinn noch bei 4,06 Milliarden Dollar oder 90 Cent je Aktie. Ohne Berücksichtigung bestimmter Einmaleffekte lag der bereinigte Gewinn bei 52 Cent je Aktie. Analysten hatten mit 41 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 16,51 Milliarden Dollar, verfehlte jedoch die Erwartungen der Analysten von 16,56 Milliarden Dollar.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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