MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Gold verbuchte einen Wochenverlust, da die gestiegenen Energiepreise Sorgen über Inflation und Zinserhöhungen schürten. Zuletzt lag der Preis des Edelmetalls auf Tagessicht zum Settlement 1,3 Prozent im Minus bei 3.991 Dollar je Feinunze. "Ein anziehendes Inflationsumfeld in Verbindung mit Verkaufsdruck zur Deckung von Verlusten bei Aktien- oder Anleihepositionen ist kurzfristig eine ungünstige Kombination für Gold (...)", erläuterten die MUFG-Analysten.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,08 -2,1 -2,19 103,27

Brent/ICE 114,75 -1,7 -1,97 116,72

Brent war so teuer wie zuletzt Anfang Mai. Der Iran hatte gewarnt, US-Stützpunkte und zivile Infrastruktur im Persischen Golf ins Visier zu nehmen, sollte der Krieg erneut eskalieren. Die Warnung erfolgte, während die USA laut Wall Street Journal eine dritte Flugzeugträger-Kampfgruppe in den Nahen Osten verlegten. Brent verteuerte sich um weitere 3,1 Prozent auf 116,72 Dollar je Fass.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK BRASILIEN

Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat sich bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien mit einem überraschenden Sieg über Flavio Bolsonaro an der Macht gehalten. Damit sicherte er sich eine beispiellose vierte Amtszeit und festigte seinen Status als einer der weltweit am längsten amtierenden demokratisch gewählten Staats- und Regierungschefs. Der linke Politiker, der nur zwei Tage vor seinem 81. Geburtstag steht, holte 51,8 Prozent der Stimmen gegenüber 48,2 Prozent für Bolsonaro.

INDEXÄNDERUNG

+ MDAX - NEUAUFNAHME zum Handelsbeginn am 28.10.2026

- TK Accelis Group AG & Co KGaA

+ MDAX - HERAUSNAHME zum Handelsende am 28.10.2026

- TK Accelis Group AG & Co KGaA

AIRBUS/BAE

Manager von Airbus werden sich mit Vertretern von BAE Systems treffen, um auszuloten, wie sich der Konzern dem Kampfjet-Programm der nächsten Generation des britischen Unternehmens anschliessen könnte. Die Manager werden in der kommenden Woche Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit der beiden Unternehmen in verschiedenen Bereichen erörtern, darunter das Global Combat Air Programme zwischen BAE und seinen Partnern aus Italien und Japan, wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Zum jetzigen Zeitpunkt würden keine endgültigen Entscheidungen erwartet. (Financial Times)

DEUTSCHE BANK

hält bei ihrem Umbau zur digitalen Privatkundenbank an ihren hohen Zielen fest. "Wir wollen Innovationsführer der Branche werden", sagte Yiping Li, Chief Operating Officer der Private Bank weltweit, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Die Private Bank fasst breites Privatkundengeschäft und Geschäft mit sehr reichen Kunden (Wealth Management) zusammen. Die in China aufgewachsene, studierte Informatikerin Li treibt nun ein ganzes Portfolio an Transformationen mit neun Workstreams voran. Dazu gehört die Automatisierung von Prozessen ebenso wie die Umstellung von Produkten wie Konsumenten- oder Baufinanzierung sowie des Mobile Banking . Die Bank setzt etwa seit September im Wealth Management in Singapur und Hongkong bei der Prüfung der Vermögensherkunft neuer Kunden auf eine agentenbasierte KI-Lösung. Im November soll ein automatisierter Nachlassprozess live gehen. Geplant sind ferner ein KI-Assistent im Telefonbanking sowie ein Kundenportal mit Statustransparenz. (Börsen-Zeitung)

VOLKSWAGEN

und IG Metall haben sich auf den Auftakt von Tarifverhandlungen geeinigt. Die Verhandlungen sollen am 24. November am Standort Emden beginnen und am 15. Dezember in Zwickau fortgesetzt werden. Volkswagen hat Ende September zehn Tarifverträge fristgerecht gekündigt. Die Gewerkschaft fordert die Rücknahme der Kündigungen und lehnt Vorschläge des Konzerns nach weiteren Instrumenten zum Personalabbau bzw. zur Flexibilisierung ab. Die IG Metall hat Volkswagen bereits am Vormittag vor einer harten Auseinandersetzung gewarnt.

BRISTOL MYERS SQUIBB

Ein Patient in der Multiple-Sklerose-Studie von Bristol Myers Squibb ist nach der Einnahme der experimentellen Zelltherapie des Unternehmens gestorben. Der verstorbene Patient habe nach Erhalt der Infusion bewegungsbezogene Probleme entwickelt und sei 44 Tage nach Erhalt des Medikaments gestorben, teilte das Unternehmen mit.

ROCHE

will eine von dem Schweizer Pharmakonzern entwickelte Pille zu einer Standardbehandlung für eine fortgeschrittene Form von Lungenkrebs machen. Es ist der erste Vorstoss des Konzerns in ein aufstrebendes Feld innerhalb des Onkologie-Marktes. Roche arbeitet an mehreren Medikamenten, die auf einen Krebstreiber abzielen, der sich der Branche lange entzogen hat. Ein Durchbruch bei Bauchspeicheldrüsenkrebs des US- Biotech -Unternehmens Revolution Medicines brachte das Feld auf das Radar der Investoren, und Roche will mit dem Lungenkrebsmedikament Divarasib in diesen Bereich vordringen.

GALERIA

Bain Capital schliesst das Kapitel Galeria. Nach Recherchen der Börsen-Zeitung hat sich der US-Finanzinvestor aus Boston von seiner Beteiligung an dem deutschen Warenhauskonzern getrennt. Der Anteil in Höhe von 6 Prozent, den Bain Capital über ein Firmenkonstrukt in Luxemburg an Galeria hielt, ist auf die beiden Hauptgesellschafter NRDC Equity Partners und Bernd Beetz übertragen worden. Die amtliche Eintragung ist just im Handelsregister des Grossherzogtums erfolgt. Wirksam geworden ist die Änderung in der Inhaberschaft gemäss den dort hinterlegten Dokumenten rückwirkend zum 11. August. Bain Capital lehnte es ab, die genannten Vorgänge zu kommentieren. (Börsen-Zeitung)

STIHL

Der für seine Motorsägen weltbekannte Gerätebauer Stihl senkt seine Umsatzprognose für 2026. "Aus heutiger Sicht werden wir einen leichten Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentsatz verbuchen", sagte Stihl-Chef Michael Traub im Interview mit dem Handelsblatt. Damit werden die Erlöse unter den 2025 erreichten 5,48 Milliarden Euro liegen. Bei der Bilanzvorstellung im Mai war das Unternehmen in seinem 100. Jubiläumsjahr noch von einem stabilen Umsatz ausgegangen. Als Hauptgrund nannte Traub die Trockenheit in Europa und damit in Märkten, die 2025 noch zum Wachstum beigetragen hätten. "Unser Geschäft ist es, hohes Gras kürzer zu machen. Und wenn Gras und Gebüsch wegen der Hitze austrocknen und nicht mehr wachsen, brauchen die Kunden auch weniger Schneidgeräte", erklärte Traub. (Handelsblatt)

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

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October 26, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)