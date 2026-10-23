MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Schwach - Deutliche Kursverluste bei den Technologiewerten haben am Donnerstag die Wall Street belastet. Der Nasdaq-Composite verzeichnete den grössten Tagesverlust seit Juni. Der Dow-Jones-Index hielt sich gestützt von sehr festen Procter & Gamble besser. Händler nannten gleich mehrere Belastungsfaktoren: Durchwachsen ausgefallene Quartalsergebnisse von US-Technologieunternehmen sorgten erneut für Bedenken im Hinblick auf die Rentabilität der massiven KI-Investitionen. Im Sektor fielen SpaceX (-9,1%), Nvidia (-4,4%), Intel (-8,0%), Micron (-6,3%) und CoreWeave (-10,1%).Als weiteren Belastungsfaktor machten Marktteilnehmer die deutlich gestiegenen Ölpreise aus. Meta meldete einen Rekordumsatz für das dritte Quartal und kündigte an, eine neue Klasse von stimmrechtslosen Aktien zu schaffen, um Kapital für ihre KI-Ambitionen zu beschaffen. Allerdings gab das Unternehmen zusätzliche künftige Ausgabenverpflichtungen in Milliardenhöhe bekannt. Die Aktien gaben 7,0Prozent nach. Tesla fielen um 3,1Prozent. Der E-Autobauer berichtete für das dritte Quartal über einen stagnierenden Umsatz, aber einen überraschend positiven Cashflow trotz der hohen Investitionen in KI. CEO Elon Musk weigerte sich aber, mit Analysten über eine mögliche Fusion mit SpaceX zu sprechen. IBM (+0,3%) verbuchte überzeugende Drittquartalszahlen, allerdings enttäuschte die unveränderte Jahresprognose. Lam Research stürzten um 11,8Prozent ab. Der Halbleiterausrüster wartete mit einer schwächer als erwartet ausgefallenen Gewinnprognose auf. Positiv kamen die Drittquartalszahlen von Spotify Technology (+11,1%) an. Procter & Gamble zogen um 5,6Prozent an. Das Unternehmen glich gestiegene Treibstoffkosten durch Umsatzwachstum im ersten Quartal aus.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,64 -0,02

10 Jahre 4,96 -0,02

Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel zum ersten Mal seit einem Monat wieder unter die Marke von 5 Prozent. Händler sprachen angesichts der Schwäche am Aktienmarkt von einer Flucht in vermeintlich sichere Häfen. Zudem seien Konjunktursorgen aktuell ausgeprägter als Inflationsängste.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:42

EUR/USD 1,121 -0,0 -0,0004 1,1214 1,1205

EUR/JPY 175,89 +0,1 0,0800 175,8100 176,0800

EUR/CHF 0,9208 +0,1 0,0008 0,9200 0,9221

EUR/GBP 0,8372 +0,0 0,0002 0,8370 0,8378

USD/JPY 156,88 +0,1 0,1200 156,7600 157,1300

GBP/USD 1,3387 -0,1 -0,0012 1,3399 1,3370

USD/CNY 6,6727 -0,0 -0,0018 6,6745 6,6746

USD/CNH 6,6728 0,0 0,0002 6,6726 6,6740

AUS/USD 0,7007 -0,2 -0,0012 0,7019 0,7015

Bitcoin/USD 81.627,56 +0,5 435,14 81.192,42 81.531,50

Der Dollar erholte sich von einem Dreiwochentief, auf das er im Zuge gesunkener Marktzinsen gefallen war. Der Greenback profitiere von seinem Ruf als vermeintlich sicherer Hafen - der Dollar-Index verlor dennoch leicht auf Tagessicht. Der Euro fielmit den Verwerfungen am französischen Anleihemarkt auf 1,1216 Dollar. Die Rendite 10-jähriger französischer Staatsanleihen war über die gefürchtete 5-Prozent-Marke gesprungen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.011,49 -0,3 -12,49 4.023,98

Silber 54,00 -1,0 -0,52 54,53

Platin 1.573,03 +0,2 2,78 1.570,25

Für den Goldpreis ging es nach unten. Die Feinunze verlor 2,1 Prozent auf 4.042.80 Dollar. Gold lief mal wieder in die Gegenrichtung zu Erdöl, hiess es. Denn die gestiegenen Ölpreise dürften die Inflation anheizen und letztlich zu höheren Leitzinsen führen, so die Spekulation im Markt.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,46 +1,0 0,99 99,47

Brent/ICE 113,95 +0,7 0,78 113,17

Die Ölpreise legten deutlich zu. Brent verteuerte sich um 4 Prozent auf 113,17 Dollar je Barrel. Händler verwiesen auf erneute Angriffe auf die saudische Energieinfrastruktur durch die Huthi-Rebellen im Jemen. An anderer Stelle wurde auf einen Bericht der New York Times verwiesen, wonach die USA und Israel nach den US-Zwischenwahlen erneute Angriffe auf den Iran vorbereiteten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Verbraucherinflation hat im September angezogen. Ohne frische Lebensmittel stiegen die Verbraucherpreise im September im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 1,7 Prozent im August. Dies entsprach der Prognose einer Ökonomenbefragung des Datenanbieters Quick und markierte das erste Mal seit neun Monaten, dass das Preiswachstum das Ziel von 2 Prozent übertraf. Die Ergebnisse dürften die Markterwartungen bestärken, dass die Bank of Japan ihre Geldpolitik im Dezember straffen wird.

UKRAINE-KRIEG

US-Präsident Trump hat Elon Musk nach Angaben von US-Offiziellen darum gebeten, die Beschränkungen für eine militärische Version von Starlink in der Ukraine aufzuheben, die der SpaceX-Chef zuvor gedrosselt hatte.

KERING

verbuchte im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 1 Prozent auf vergleichbarer Basis und bei konstanten Wechselkursen. Der Umsatz belief sich auf 3,345 Milliarden Euro und lag damit weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen.

L'OREAL

rechnet für das laufende Jahr mit einem steigenden Gewinn, nachdem der Umsatz im jüngsten Quartal die Erwartungen übertroffen hat. Das Unternehmen verbuchte zwischen Juli und September einen Umsatz von 11,56 Milliarden Euro. Dies entspricht einem organischen Zuwachs von 7,2 Prozent. Analysten hatten mit einem Umsatz von 11,23 Milliarden Euro gerechnet.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

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October 23, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)