Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’558 0.0%  SPI 20’491 -0.1%  Dow 52’868 0.0%  DAX 25’372 -1.1%  Euro 0.9201 -0.7%  EStoxx50 6’087 -1.9%  Gold 4’024 -2.8%  Bitcoin 66’772 -3.7%  Dollar 0.8207 -0.5%  Öl 113.1 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882Galderma133539272Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO im Blick: Neue KI-Sicherheitswarnungen rücken Bewertung und Risiken in den Fokus
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
Krypto-Markt Südkorea: KI-Coins überholen XRP im Handelsranking
Themen-ETFs im Blick: So funktionieren Metaverse-ETFs
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Suche...
22.10.2026 07:33:53

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Freundlich - Händler sprachen von einer Mischung aus starken Unternehmenszahlen und Optimismus im Vorfeld der Quartalszahlen grosser Technologiekonzerne. Tesla, Meta Platforms, Texas Instruments und IBM legten nach Börsenschluss Geschäftszahlen vor. Denn KI blieb das beherrschende Thema. Zur positiven Stimmung im Technologiesektor trugen SpaceX und Tesla bei. Hauptgesellschafter Elon Musk erklärte, seine beiden Unternehmen prüften eine mögliche Megafusion. Darüber hinaus trug SpaceX mit starken Drittquartalszahlen dazu bei, dass sich Sorgen über eine mögliche Verlangsamung des Investitionsbooms bei KI zerstreuten, wie JPM urteilte. SpaceX hoben um 7,8 Prozent ab, Tesla zogen um 3,4 Prozent an. Anteil an der positiven Stimmung hatte auch Super Micro Computer; deren Kurs schoss um 9.6 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen lagen über der eigenen Prognose. Netflix fielen um 5,3 Prozent, nachdem der Streaming-Dienst eine enttäuschende Umsatzprognose abgegeben hatte. Bei AT&T (-6,5%) enttäuschte laut Händlern der Zuwachs an profitablen Mobilfunkvertragskunden.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,82 +0,04

10 Jahre 5,15 +0,03

Die Renditen von Staatsanleihen stiegen leicht, da die Rally in risikoreicheren Bereichen des Aktienmarktes die Attraktivität des Rentenmarktes als sicherer Hafen verringerte, hiess es. Die Auktion 20-jähriger US-Staatsanleihen am Mittwoch hat eine schwächere Nachfrage als erwartet gezeigt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:31

EUR/USD 1,1242 +0,1 0,0010 1,1232 1,1225

EUR/JPY 177,19 -0,2 -0,4300 177,6200 177,4100

EUR/CHF 0,9245 -0,2 -0,0014 0,9259 0,9259

EUR/GBP 0,8389 +0,1 0,0005 0,8384 0,8379

USD/JPY 157,6 -0,3 -0,5300 158,1300 158,0400

GBP/USD 1,3397 +0,0 0,0003 1,3394 1,3390

USD/CNY 6,6742 -0,0 -0,0016 6,6758 6,6758

USD/CNH 6,6735 0,0 -0,0002 6,6737 6,6749

AUS/USD 0,7016 -0,2 -0,0011 0,7027 0,7029

Bitcoin/USD 82.871,19 -2,1 -1.764,78 84.635,97 84.436,63

Der Dollar folgte den Anleiherenditen nach oben. Der Euro zeigte sich mit leichten Abgaben, da die Renditen französischer Staatsanleihen Mehrjahreshöchststände erreichten, was Sorgen über die Finanzen der Europäischen Union aufwarf. Im asiatischen Handel am Donnerstag holt die Gemeinschaftswährung die Verluste allerdings wieder auf.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.088,38 -1,3 -52,00 4.140,38

Silber 56,19 -3,1 -1,78 57,97

Platin 1.594,40 -2,1 -34,01 1.628,41

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Gewinnen. Der Preis für die Feinunze kletterte um 0,2 Prozent auf 4.131 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,90 +1,8 1,75 97,15

Brent/ICE 111,15 +2,1 2,33 108,82

Brent stagnierte pro Fass bei 108,82 Dollar, US-Leichtöl der Sorte WTI kostete nach den Kapriolen rund um den Verfallstag nun wieder unter 100 Dollar das Barrel. Der Markt bewege sich zwischen Hoffen und Bangen im Hinblick auf eine Verständigung der Kriegsparteien USA und Iran, hiess es. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi warb in Verhandlungen mit den USA weiter für eine diplomatische Lösung. Die Aussagen drückten die Preise etwas. Da sich die Rohöllagerbestände in den USA in der Vorwoche deutlich stärker als erwartet verringert hatten, kamen die Ölpreise von den Tagestiefs zurück.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Südkoreas Zentralbank hat ihren Leitzins am Donnerstag nach zwei Erhöhungen in Folge unverändert gelassen. Sie signalisierte jedoch eine weitere Straffung, da das starke Wachstum und die Inflation über dem Zielwert anhalten. Die Bank of Korea beliess ihren siebentägigen Reposatz als Benchmark bei 3,00 Prozent, nachdem sie ihn im Juli und August angehoben hatte. Die einstimmige Entscheidung entsprach den Erwartungen der Ökonomen. Die meisten von ihnen prognostizieren eine weitere Erhöhung im November.

EUROPÄISCHER AUTOMARKT

Der europäische Automarkt hat im September dank einer anhaltend starken Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ein zweistelliges Prozentwachstum verzeichnet. Wie die europäische Herstellervereinigung Acea mitteilte, stiegen die Pkw-Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und in Grossbritannien um 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf rund 1,36 Millionen Fahrzeuge. Für die ersten neun Monate des Jahres (Januar bis September) stand mit insgesamt 10,56 Millionen Autos ein Absatzplus von 6,3 Prozent zu Buche.

SARTORIUS

Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 926 +10% 899 +7% 843

EBITDA bereinigt 280 +13% 269 +9% 247

EBITDA-Marge bereinigt 30,2 -- 29,9 -- 29,3

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 88 +17% 84 +12% 75

Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 1,27 +18% 1,21 +12% 1,08

FLATEXDEGIRO

hat im dritten Quartal von der Handelsfreude der Kunden und einem höheren Zinsergebnis profitiert. Für das laufende Jahr erwartet Flatexdegiro weiterhin ein Gewinnwachstum von 25 bis 43 Prozent gegenüber Vorjahr auf 200 bis 230 Millionen Euro. Der Umsatz soll um 16 Prozent auf rund 650 Millionen Euro steigen. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten veröffebntlicht (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 150 +14% 155 +17% 132

Provisionserträge 89 +6% 94 +11% 85

Zinserträge 56 +33% 54 +29% 42

Betriebsergebnis 71 +23% 72 +26% 58

Konzernergebnis 50 +29% 52 +32% 39

RENK

verkauft sein Gleitlagergeschäft an das österreichische Industrie- und Technologieunternehmen Miba. Das zivile Geschäft von Marine & Industry bleibt von der Transaktion unberührt, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

KUEHNE + NAGEL

hat die Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Zuvor waren die Ergebnisse des Konzerns im dritten Quartal auf breiter Front gestiegen. Das Unternehmen teilte mit, dass die Nachfrage von Kunden aus den Bereichen Cloud-Infrastruktur und Halbleiter das Mengenwachstum antreibe. Das Unternehmen meldete einen Sprung des Nettoumsatzes um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 7,39 Milliarden Franken. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg unterdessen um 53 Prozent auf 435 Millionen Franken.

NESTLE

hat für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg verbucht. Der Konsumgüterkonzern profitierte von einer Erholung seines Tiernahrungs- und Snackgeschäfts in Amerika. Der Nahrungsmittelkonzern meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 22,76 Milliarden Schweizer Franken, was 27,61 Milliarden US-Dollar entspricht. Der Umsatz wuchs organisch um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das organische Umsatzwachstum von Nestle übertraf die vom Unternehmen zusammengestellten Analystenerwartungen von 3,4 Prozent für das Quartal. Auch der Gesamtumsatz lag über den Erwartungen von 22,49 Milliarden Franken.

ROCHE

hat für das dritte Quartal einen höheren Umsatz ausgewiesen. Grund hierfür war das Wachstum in den Sparten Pharma und Diagnostik. Der Pharmakonzern arbeitet derzeit daran, die Zulassung für seine neuen Tabletten gegen Brustkrebs und Multiple Sklerose zu erhalten. Wie der Konzern mitteilte, belief sich der Umsatz im dritten Quartal auf 16,13 Milliarden Schweizer Franken (19,57 Milliarden US-Dollar). Im Vorjahreszeitraum hatte dieser bei 14,92 Milliarden Franken gelegen. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten für das Quartal einen Umsatz von 15,78 Milliarden Franken prognostiziert. Roche teilte mit, dass der Umsatz ohne Berücksichtigung von Wechselkursveränderungen um 7 Prozent gestiegen sei. Zuwächse seien dabei sowohl in der Pharma- als auch in der Diagnostiksparte verzeichnet worden.

THALES

hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben, da die Aufträge in den Sparten Verteidigung und Luft- und Raumfahrt in den ersten neun Monaten stark gestiegen sind. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern hatte zuvor für das laufende Jahr mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen 6 Prozent und 7 Prozent gerechnet. Diese viel beachtete Kennzahl zeigt die Entwicklung bei konstanten Konsolidierungs- und Wechselkursen. Thales teilte mit, dass das Wachstum nun am oberen Ende dieser Spanne oder potenziell sogar darüber liegen dürfte.

META PLATFORMS

Ein Gericht in New Mexico hat den Konzern zu einer Zahlung von 25 Milliarden US-Dollar an den Bundesstaat verurteilt. Vor einigen Wochen hatte eine Jury das Unternehmen für schuldig befunden, Nutzer über seine Datenschutzpraktiken getäuscht zu haben. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz und kündigte an, eine neue Gattung stimmrechtsloser Aktien zu schaffen, um das für die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Modellen benötigte Kapital zu beschaffen.

TESLA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

22.10.26 Logo WHS SpaceX: 830 % mehr KI-Umsatz – hebt die Aktie jetzt richtig ab?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Pharma – Zurück im Rampenlicht/Sensirion Innovation – "Made in Switzerland"
22.10.26 BNP Paribas: Die disruptive Kraft des Quantencomputing
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
22.10.26 Marktüberblick: SAP, Qiagen, Meta und Tesla im Fokus
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.90 19.67 SXB6GU
Short 15’475.86 13.86 S5B72U
Short 16’057.91 8.93 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’557.91 22.10.2026 17:30:00
Long 13’943.00 19.15 SRVNBU
Long 13’633.92 13.73 SFBNWU
Long 13’057.54 8.93 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagabend Verlust reich
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit Abschlägen
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagnachmittag mit Einbussen
Handel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones
UBS Aktie News: UBS am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.