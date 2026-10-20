MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die von US-Präsident Trump gestoppten Russland-Sanktionen des US-Kongresses, die auch die Ölwirtschaft betroffen hätten, drückten den Brent-Preis pro Fass um 0,3 Prozent auf 109,55 Dollar. Damit erholten sich die Ölpreise aber deutlich von den Tagestiefs. Die Ukraine hatte Ölinfrastruktur im russischen St. Petersburg angegriffen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

US-Präsident Donald Trump hat sich am Montag offen für ein Treffen mit den Staatschefs von Russland und China gezeigt, um über eine Denuklearisierung zu beraten. Trumps Äusserungen folgten auf einen Bericht des Wall Street Journal, wonach der russische Präsident Wladimir Putin ein Treffen mit Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im kommenden Monat vorgeschlagen haben soll. Ziel sei es, über die Ukraine zu sprechen und ein für Moskau vorteilhaftes Ende des vierjährigen russischen Angriffskriegs auszuhandeln. "Wir würden ein Treffen auf Grundlage der Denuklearisierung anberaumen, und das ist eine sehr positive Sache für die Welt", sagte Trump.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBOC) hat ihre wichtigsten Kreditzinsen unverändert gelassen. Sie verharren damit auf dem Niveau vom Mai vergangenen Jahres. Chinas einjährige Loan Prime Rate verblieb bei 3,0 Prozent und der fünfjährige Satz bei 3,5 Prozent, wie aus Daten hervorgeht, die die PBOC am Dienstag veröffentlichte. Die Entscheidung folgt auf Signale der chinesischen Zentralbank, dass sie die Reform ihres geldpolitischen Rahmens fortsetzen werde. Dabei sollen kurzfristige Zinssätze weiter angehoben werden, um die Märkte besser zu steuern.

EON

arbeitet an einem "umfassenden Spar- und Steuerungsprogramm", berichtet das Manager Magazin mit Verweis auf Insider. Das unter dem Namen Polaris firmierende Vorhaben solle zu Kosteneinsparungen von 20 bis 25 Prozent führen, etwa durch den Abbau von Doppelfunktionen insbesondere im Management. Das Programm, das mit Unterstützung von McKinsey entsteht, werde intern noch beraten und solle nicht vor 2027 starten, so das Magazin.

KOENIG & BAUER

hat ein Korruptionsverfahren in Brasilien beigelegt. Wie der Druckmaschinenhersteller mitteilte, hat die für den Banknoten-Druck zuständige Konzerngesellschaft Koenig & Bauer Banknote Solutions S.A. mit Sitz in Lausanne eine Kronzeugenvereinbarung mit der zuständigen brasilianischen Behörde zur Verfolgung von Korruptionsstraftaten geschlossen. Das Unternehmen zahlt 11,54 Millionen Franken, was aber keinen wesentlichen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns haben werde.

ABB / MITSUBISHI ELECTRIC

investiert nach eigenen Angaben rund 495 Millionen US-Dollar in den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem neu ausgegründeten Niederspannungs-Stromverteilungsgeschäft der japanischen Mitsubishi Electric. Der Technologiekonzern teilte mit, dass er ein Joint Venture mit Mitsubishi Electric gründe, um seine Po ition in Japan zu stärken. Zudem bestehe eine Option zur vollständigen Übernahme mittelfristig.

BHP

hat in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres eine rückläufige Kupferproduktion verzeichnet. Für Rückenwind sorgten dagegen höhere Rohstoffpreise, insbesondere bei dem Industriemetall.

SCHNEIDER ELECTRIC

will sich für die Teilfinanzierung der Übernahme des US-Industriesoftwareherstellers PTC frisches Geld am Kapitalmarkt besorgen. Wie der französische Konzern mitteilte, will er mit einer Kapitalerhöhung rund 6 Milliarden Euro einnehmen. Die neuen Stammaktien sollen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre platziert werden.

STELLANTIS

Fast alle der 9.000 kanadischen Mitarbeiter von Stellantis haben dafür gestimmt, ihrer Gewerkschaft ein Mandat für einen Streik zu erteilen. Damit soll Druck aufgebaut werden, falls es keine Fortschritte bei einem neuen Tarifvertrag und der Zukunft eines Werks im Grossraum Toronto gibt.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)