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16.10.2026 07:31:57

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.172,44 +0,1 2,19 4.170,25

Silber 57,76 +0,6 0,32 57,44

Platin 1.636,37 +0,7 10,66 1.625,71

Der Goldpreis erholte sich zum Settlement um 1,5 Prozent auf 4.147,70 Dollar, unterstützt von gesunkenen Zinsen und einem schwächeren Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 97,38 -0,6 -0,59 97,97

Brent/ICE 105,47 -0,4 -0,45 105,92

Beim Brent-Öl tat sich unter dem Strich wenig, allerdings hatte der Preis zunächst nachgegeben, ehe er sich nach und nach wieder auf das Ausgangsniveau um 105,92 Dollar (-0,1%) erholte. Die US-Sorte WTI verteuerte sich dagegen kräftig um 3 Prozent auf 97,97 Dollar, nachdem die Rohöllagerbestände in den USA in der Woche zum 9. Oktober wider Erwarten deutlich gesunken waren.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

US-GELDPOLITIK

Der Vorsitzende der Federal Reserve hat jüngste Signale seiner Kollegen, wonach es die US-Notenbank nicht eilig habe, die Zinsen in diesem Monat anzuheben, weder bestätigt noch zurückgewiesen. Kevin Warsh sagte, die Zentralbank sei nicht länger in dem Geschäft tätig, ihre Entscheidungen vorab anzukündigen.

AIXTRON

hat im dritten Quartal Auftragseingang und Margen kräftig und deutlicher als erwartet gesteigert. Der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie profitierte von einer hohen Nachfrage und einem verbesserten Produktmix. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Der Auftragseingang kletterte nach vorläufigen Zahlen auf 275 von 124 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Analystenkonsens lag im Median laut Aixtron bei 215 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 184 von 120 Millionen Euro. Aixtron selbst hatte 180 Millionen Euro mit einer möglichen Abweichung von 20 Millionen nach oben oder unten in Aussicht gestellt. Die Bruttomarge kletterte auf 48 von 39 Prozent. Das EBIT legte auf 57 von 15,4 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich auf 39 von 13 Prozent.

FRESENIUS

bekommt einen neuen Vorstand für die Sparte Kabi. Der Aufsichtsrat hat Marc-Alexander Mahl zum 1. November in den Konzernvorstand berufen. Er löst Pierluigi Antonelli ab, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. Mahl ist seit Mai 2023 Leiter der Fresenius-Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition.

NORDEX

hat ihren operativen Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Hersteller von Windkraftanlagen hat seinen Ausblick für die operative Rendite angehoben. Er verwies auf höhere Margen im Dienstleistungsgeschäft und ein starkes Projektgeschäft. Für das laufende Jahr rechnet Nordex nun mit einer EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent. Bislang hatte der Konzern eine Marge von 8 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz wird weiter bei 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro gesehen. Im dritten Quartal stieg das EBITDA auf 278 Millionen Euro von 136 Millionen Euro. Die entsprechende Marge rückte auf 12,7 von 8,0 Prozent vor. Der Umsatz kletterte auf 2,19 von 1,71 Milliarden Euro. Der freie Cashflow stieg auf 379 von 149 Millionen Euro. Die Ergebnisse lagen nach Angaben von Nordex über den Erwartungen.

BRUNELLO CUCINELLI

erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 374,2 Millionen Euro und übertraf die Analystenschätzungen von 371,2 Millionen. Für das Gesamtjahr hob der Luxusmodekonzern die Umsatzprognose auf ein Plus von 12 Prozent bei konstanten Wechselkursen an von zuvor 10 bis 11 Prozent.

ALCOA

hat im jüngsten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz ausgewiesen. Der Gewinn für das dritte Quartal betrug 483 Millionen US-Dollar oder 1,81 Dollar je Aktie verglichen mit 232 Millionen Dollar oder 88 Cent je Aktie im Vorjahr. Ohne Berücksichtigung bestimmter Einmaleffekte lag der Gewinn bei 1,82 Dollar je Aktie. Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 1,51 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar, blieb jedoch hinter den Erwartungen der Wall Street von 3,77 Milliarden Dollar zurück.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)

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