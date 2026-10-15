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15.10.2026 07:30:25

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Der Dollar wertete mit der Aussicht auf steigende Zinsen auf - der Dollar-Index legte um 0,2 Prozent zu. Der Euro fiel um 0,4 Prozent auf 1,1160 Dollar zurück von zuvor etwa 1,1190. Das war das niedrigste Euro-Niveau seit Frühjahr 2025.

Der US-Dollar schwächt sich am Morgen deutlich ab, der Dollar-Index büsst 0,5 Prozent ein - belastet von fallenden Anleiherenditen. Der Dollar könnte jedoch durch höhere Erwartungen an Zinserhöhungen der Fed weiter gestützt werden, heisst es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.145,33 +1,0 40,21 4.105,12

Silber 56,03 +0,7 0,39 55,64

Platin 1.606,45 -0,0 -0,30 1.606,75

Der Goldpreis fiel mit dem Gegenwind durch höhere Zinsen und den festeren Dollar zum Settlement um 1,6 Prozent auf 4.084,80 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,12 -1,0 -0,97 95,09

Brent/ICE 104,21 -1,7 -1,85 106,06

Bei den Ölpreisen ging es ruhig zu. Sie stiegen leicht, nachdem sie am Vortag zunächst stark gefallen waren, im Tagesverlauf das Minus aber fast komplett wieder wettgemacht hatten. Brent-Öl legte um 0,4 Prozent auf 106,06 Dollar zu. Dass Huthi-Milizen aus dem Jemen ein Gebäude am Hauptsitz des saudischen Ölkonzerns Aramco angegriffen hätten und es Berichte über Angriffe auf die Schifffahrt in der Strasse von Hormus gebe, halte die geopolitische Risikoprämie beim Öl weiter hoch, sagten Marktteilnehmer. Die Internationale Energieagentur erklärte derweil, dass das weltweite Dieselangebot voraussichtlich bis weit ins nächste Jahr knapp bleiben werde.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

BEIGE BOOK

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA ist in den meisten Bezirken der US-Notenbank in den letzten Wochen in einem geringen bis mässigen Tempo gewachsen. Gleichzeitig nahm der Preisdruck in einigen Bezirken zu, wie aus dem Beige Book der Fed hervorgeht. Einige Vertreter der US-Notenbank hatten vor dem robusten Verbraucherpreisindex-Bericht am Mittwoch signalisiert, die Zinsen in diesem Monat unverändert zu lassen.

BMW

erwägt, im chinesischen Markt die übliche Dauer von sieben Jahren bis zu einem Modellwechsel zu verkürzen. "Womöglich werden wir in China kürzere Zyklen als in Europa und Amerika sehen", sagt Finanzvorstand Walter Mertl der Börsen-Zeitung. Auf die Frage, ob diese Überlegung des Münchner Autoherstellers konkret sei, antwortet er: "Manches müssen wir noch abstimmen und geben jetzt noch nicht alles preis. Aber wir sind gut unterwegs." Die Voraussetzungen für ein höheres Tempo schafft nach Mertls Worten der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Die heute noch übliche schrittweise Entwicklung (F+E) eines Fahrzeugs könnte sich so beschleunigen: "Mit KI lässt sich vieles gleichzeitig machen." BMW bereite ein solches Arbeiten vor. "Damit sinken die Kosten", betont der Finanzchef. "Der F+E-Bereich kann dann mit weniger Geld denselben Output schneller liefern." (Börsen-Zeitung)

BIONTECH

schliesst sein Werk in Tübingen, obwohl ein Investorenkonsortium um den Münchener Investor Peter Löw bis zu 20 Millionen Euro dafür geboten hatte. Das geht aus Dokumenten zu den monatelangen Verhandlungen hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Die Verhandlungen hatten im Mai begonnen. Dem Konsortium gehörten neben Löw eine deutsche Immobiliengruppe, eine Investmentgesellschaft und das US-Biotech-Unternehmen Alloy Therapeutics an. Es gründete die Human Health Technologies AG, die das frühere Curevac-Werk übernehmen sollte. Vorgesehen war die Übernahme von 500 Mitarbeitern. (Handelsblatt)

DOUGLAS

bekommt einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat hat Jean-Marc Bellaiche mit Wirkung zum 1. November zum Vorstandschef ernannt. Er übernimmt den Posten von Sander van der Laan, der sich zum Rückzug entschieden hat. Bellaiche war im vergangenen Jahr CEO des Betreibers von Luxus-Resorts, der Sani/Ikos Gruppe. Davor war der Franzose CEO der Printemps-Gruppe.

KNDS

wird voraussichtlich zum Staatskonzern. Der ursprüngliche Plan für einen Börsengang wird nicht länger verfolgt. Stattdessen wollen die deutschen Eigentümer ihre Anteile an die Bundesregierung verkaufen. Das hat das Handelsblatt von mehreren mit den Verhandlungen vertrauten Personen erfahren. Demnach soll es eine finale Entscheidung in den nächsten Wochen geben. Verhandelt wird vor allem noch über den Preis. (Handelsblatt)

JIO

Das indische Telekommunikationsunternehmen will bei seinem Börsengang, der der bislang grösste des Landes werden könnte, mehr als 3 Milliarden US-Dollar einsammeln. Dabei würde das zum indischen Konglomerat Reliance Industries gehörende Unternehmen mit bis zu 108 Milliarden Dollar bewertet werden.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

In eigener Sache

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Long 12’835.51 9.00 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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