MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Der Dollar gibt am Morgen leicht nach. Die US-Verbraucherpreise dürften am Nachmittag den nächsten Impuls setzen. Die US-Notenbank wird eine Zinserhöhung im Oktober voraussichtlich auslassen, die Zinsen im Dezember jedoch anheben, wie Analyst Beichen Lin von Russell Investments urteilt.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.163,06 +0,2 6,31 4.156,75

Silber 59,25 -0,3 -0,19 59,44

Platin 1.662,33 -0,1 -1,02 1.663,35

Beim Gold tat sich wenig. Der Goldpreis gab zum Settlement um 0,3 Prozent nach auf 4152,90 Dollar nach.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,78 +0,7 0,64 94,14

Brent/ICE 106,3 +0,6 0,61 105,69

Die Ölpreise gaben zunächst deutlicher nach, nachdem sie an den drei Tagen zuvor gestiegen waren. Russland habe mitgeteilt, dass seine Diesel-Exporte die im Rahmen eines Lieferabkommens mit den USA angekündigten Mengen übersteigen könnten. Das wirke Befürchtungen hinsichtlich der Lieferströme aus dem Golf entgegen, hiess es. Im Verlauf erholten sich die Preise aber wieder deutlich von den Tagestiefs. Zuletzt kostete das Barrel Brent in den USA 105,69 Dollar, 0,9 Prozent weniger als am Vortag.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

US- GELDPOLITIK

Eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank könnte in diesem Jahr angemessen sein, so New Yorker Fed-Präsident John Williams. Weitere Zinsschritte im Jahr 2027 schloss er jedoch nicht aus.

Die Präsidentin der Bostoner Fed, Susan Collins, sagte, sie erwarte, dass es angemessen sein werde, die Zinsen vor Ende des Jahres weiter anzuheben. Dies solle eine rechtzeitige und dauerhafte Rückkehr der Inflation zum Ziel der Fed gewährleisten.

INFLATION CHINA

Chinas Verbraucher- und Erzeugerpreise sind im September schneller gestiegen. Dies war teilweise auf die stark steigenden Energiepreise und eine niedrige Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zurückzuführen. Der Erzeugerpreisindex kletterte im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 Prozent. Damit beschleunigte sich der Anstieg gegenüber dem Zuwachs von 3,8 Prozent im August. Unterdessen stieg der chinesische Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent. Dies war schneller als das Wachstum von 0,8 Prozent im August, lag jedoch leicht unter der Erwartung von Ökonomen, die einen Anstieg von 1,0 Prozent vorausgesagt hatten.

STAATSVERSCHULDUNG

Der IWF hat die Industrieländer vor den steigenden Kosten der Staatsverschuldung gewarnt. In einem Blog-Beitrag weist er darauf hin, dass die hohe und zunehmende Verschuldung die Wechselwirkungen zwischen Fiskalpolitik und Zinsen verstärke. Für bedenklich hält er auch die unter anderem in den USA zu beobachtende Tendenz einer zunehmend kurzfristigen Verschuldung.

FLATEXDEGIRO

besetzt den vakanten Aufsichtsratsposten mit Katrin Löhr, Professorin für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungswesen und Finanzwirtschaft. Im September hatten der damalige Aufsichtsratschef Hermann Lotter und das Mitglied Martina Pfeifer angekündigt, ihre Mandate wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Strategie des Unternehmens niederzulegen.

EVOTEC

hat in den ersten neun Monaten bei Umsatz und Konzern-EBITDA offenbar mehr erreicht als von den Analysten erwartet. Das im TecDAX und SDAX notierte Biotech -Unternehmen hat die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Auf Basis vorläufiger Ergebnisse erwartet Evotec für die ersten neun Monate 2026 einen Konzernumsatz von rund 465,0 Millionen Euro und ein bereinigtes Konzern-EBITDA von rund minus 42,8 Millionen Euro. Diese Zahlen liegen laut Evotec "über den aktuellen Markterwartungen, wobei die Abweichung im Wesentlichen auf die zeitliche Verteilung der Konsensschätzungen zurückzuführen ist."

FREENET

erwirbt sämtliche ausstehenden Minderheitsanteile an der Exaring AG, in der Waipu.tv beheimatet ist. Freenet zahlt zunächst 76 Millionen Euro für die ausstehenden rund 25 Prozent, bei einer sehr erfolgreichen Geschäftsentwicklung können noch bis zu 50 Millionen Euro hinzukommen. Exaring, deren erwogener Börsengang damit vom Tisch ist, wird somit mit rund 300 Millionen Euro bewertet. Freenet zahlt den Kaufpreis vollständig aus eigenen Mitteln. Die Dividendenpolitik soll unverändert bleiben.

PNE

hat seinen Ausblick für den operativen Gewinn im laufenden Jahr gesenkt. Wegen späterer Veräusserungszeitpunkte von Windparkprojekten würden ursprünglich geplante Ergebnisbeiträge erst im kommenden Jahr realisiert. Ausserdem behält PNE einige der ursprünglich zum Verkauf geplanten Windparks. PNE geht für 2026 nun von einem EBITDA von 60 bis 75 Millionen Euro aus bzw 65 bis 80 Millionen auf bereinigter Basis. Bisher hatte das Unternehmen 90 bis 120 Millionen Euro bzw. bereinigt 110 bis 140 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

RIO TINTO

hält nach einem Plus beim Eisenerz-Absatz von 3 Prozent im dritten Quartal an der Jahresprognose für den weltweiten Eisenerzabsatz fest. Verkauft wurden im dritten Geschäftsquartal 90,8 Millionen Tonnen Eisenerz, wovon der Grossteil auf die umfangreichen Förderaktivitäten in der australischen Pilbara-Region entfiel. Das Management führte das Plus auf eine starke Minenleistung sowie solide Hafenlagerbestände des für die Stahlherstellung benötigten Rohstoffs zurück. Das Unternehmen bekräftigte seine Erwartungen für den weltweiten Eisenerzabsatz von 343 bis 366 Millionen Tonnen in den zwölf Monaten bis Dezember und behielt zugleich die Jahresproduktionsziele für die übrigen geförderten Rohstoffe unverändert bei.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)