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13.10.2026 07:39:41

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Brent-Öl verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 106,65 Dollar. Dass US-Präsident Trump mit Russland eine Vereinbarung getroffen hat, wonach Russland grosse Mengen Diesel an die USA und die Weltmärkte liefern soll im Gegenzug für die Lockerung von Sanktionen, sorgte für keine Entspannung. Gemessen am weltweiten Energieverbrauch gehe es dabei um keine grosse Menge, hiess es. Getrieben wurde der Ölpreis vom Angriff der Huthi-Milizen auf den wichtigsten Flughafen Saudi-Arabiens. Verwiesen wurde ausserdem darauf, dass Russland ukrainische Energieziele angegriffen hatte - nur wenige Stunden nachdem Präsident Trump einen "Energiewaffenstillstand" zwischen den beiden Ländern ausgerufen hatte.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

USA - Geldpolitik

Die Präsidentin der Fed-Filialie von Cleveland, Beth Hammack, würde es vorziehen, wenn die Zentralbank rasch kleine geldpolitische Anpassungen vornähme, um die Inflation einzudämmen, anstatt abzuwarten und später eine grössere Kursänderung zu riskieren.

BASF

Bei einer potenziellen Übernahme von Evonik würde der Chemieriese BASF die Standort- und Beschäftigungsgarantien des Spezialchemiekonzerns nicht antasten. BASF sei bereit, in einer Vereinbarung mit Evonik entsprechende Zusagen zu machen, sagten zwei Personen aus dem Umfeld des Konzerns. Trotz des geplanten Stellenabbaus hat Evonik betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland bis 2032 ausgeschlossen. (Börsen-Zeitung)

FRAPORT

Der Flughafen Frankfurt hat im September ein höheres Passagier- und Frachtaufkommen verzeichnet. Es wurden im vergangenen Monat mit rund 6,1 Millionen Passagieren 1,6 Prozent mehr abgefertig als im entsprechenden Vorjahresmonat. Da in Bayern und Baden-Württemberg noch Sommerferien waren, seien klassische Urlaubsdestinationen auch im September sehr gefragt gewesen, so der Flughafenbetreiber. Das Cargo-Volumen legte um 2,5 Prozent auf 174.773 Tonnen zu. Die Zahl der Flugbewegungen verringert sich um 3,5 Prozent auf 40.539 Starts und Landungen. Als massgeblichen Grund dafür nannte Fraport Rückgänge im innerdeutschen Verkehr von 25,2 Prozent, insbesondere durch eingestellte Verbindungen nach Bremen und Stuttgart. Auf internationaler Ebene verzeichneten die meisten von Fraport gemanagten Flughäfen ein höheres Passagieraufkommen.

Vonovia

Deutschlands grösster Wohnungskonzern Vonovia deutet angesichts der Vergesellschaftungspläne der Linken in Berlin erste Konsequenzen für seine Investitionen an. "Für neue Projekte benötigen wir, wie alle Unternehmen, die in Berlin bauen möchten, dringend Klarheit", sagte Vonovia-Chef Luka Mucic dem Handelsblatt. Bei künftigen Projekten sei Berlin, das derzeit einen hohen Anteil der Vonovia-Bauvorhaben ausmache, in der Pipeline schwächer vertreten. Aber es sei kein Baustopp in der Stadt geplant. (Handelsblatt)

AMPRION

Bis 2030 will Amprion 42 Mrd. Euro in den Netzausbau stecken. Dabei sollen 60 Prozent mit Fremdkapital und 25% mit Eigenkapital finanziert werden, wie Peter Rüth, Finanzchef des Übertragungsnetzbetreibers, im Interview der Börsen-Zeitung erläutert. (Börsen-Zeitung)

GALERIA

Galeria ist dabei, einen Investorenprozess aufzugleisen. Nach Informationen der Börsen-Zeitung ist der Warenhauskonzern mit M&A-Beratungen in Kontakt getreten, um eine Käufersuche in Gang zu setzen. Eine Entscheidung, wer den Prozess federführend begleiten soll, soll zeitnah erfolgen, berichten mit der Sache vertraute Personen. Bei Galeria laufen damit die Vorbereitungen für den zweiten Eigentümerwechsel binnen weniger Jahre an. Der Warenhauskonzern hat Anfang Oktober zum vierten Mal seit dem Jahr 2020 Insolvenz angemeldet. (Börsen-Zeitung)

CREDIT AGRICOLE / IKB

übernimmt im Rahmen ihrer Expansionsbestrebungen in Deutschland die IKB Deutsche Industriebank. Die französische Bank hat nach eigenen Angaben eine entsprechende Vereinbarung mit Lone Star Funds getroffen. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

LVMH

erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 18,50 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 1 Prozent entspricht. Das entsprach den Erwartungen der Analysten. Die Modesparte verbuchte jedoch einen Umsatzrückgang von 5 Prozent auf 8,245 Milliarden Euro und blieb damit hinter den Analystenprognosen zurück.

PUBLICIS

hat im dritten Quartal ein anziehendes Umsatzwachstum verzeichnet. Anhaltende Marktanteilsgewinne nach der Fusion zweier Konkurrenten hätten die Aussichten für das kommende Jahr verbessert. Der Werbekonzern steigerte den organischen Nettoumsatz im dritten Quartal um 5 Prozent. Dies stellt eine Beschleunigung gegenüber der Wachstumsrate von 4,8 Prozent dar, die für das Vorquartal gemeldet worden war. Analysten hatten ein organisches Wachstum von 4,8 Prozent prognostiziert.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)

In eigener Sache

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Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 SDFBZU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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