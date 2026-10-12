Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9308 0.2%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’185 -0.2%  Bitcoin 69’676 0.4%  Dollar 0.8305 0.0%  Öl 104.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Audi-Auslieferungen brechen ein: China wird für VW zum Problem
Aktien von BYD und Co. im Blick: China fordert faire Bedingungen für Hybridauto-Exporte in die EU
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
EvoNext-Aktie vor der Wende? Fusion mit Ascend besiegelt - Kapitalerhöhung geplant
Suche...
ETF Sparplan
12.10.2026 07:33:42

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Die jüngst deutlichen Gewinne des Won gegenüber dem US-Dollar werden durch die robusten Exporte Südkoreas und den sich ausweitenden Leistungsbilanzüberschuss gestützt, wie die Analysten der KB Kookmin Bank urteilen. Der Won hat jüngst den höchsten Stand seit Oktober 2024 zum US-Dollar markiert.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.196,72 +0,1 2,89 4.193,83

Silber 61,02 +0,3 0,21 60,81

Platin 1.698,90 +0,7 11,69 1.687,21

Die sich unter ihren jüngsten Hochs bewegenden Renditen machten Gold attraktiver, die Feinunze versteuerte sich zum Settlement um 1,4 Prozent auf 4.191 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,38 -1,6 -1,47 91,85

Brent/ICE 103,32 -1,3 -1,40 104,72

Die Ölpreise kamen zunächst zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump von produktiven Gesprächen mit Teheran gesprochen und zumindest kurzfristig keine Angriffe auf den Iran avisiert hatte. Zuletzt verteuerte sich Erdöl der Sorte Brent um 0,4 Prozent auf 104,72 Dollar - gestützt von Wirbelstum Isaias, der die Ölförderung im Golf von Mexiko einschränkte.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BASF/EVONIK/RAG-STIFTUNG

Evonik muss im Abwehrkampf gegen die Übernahmepläne von BASF vorerst ohne ein klares Bekenntnis der RAG-Stiftung auskommen. Das Kuratorium der Stiftung, die 44 Prozent der Anteile hält, hatte erstmals über die Offerte beraten. Anschliessend teilte die Stiftung lediglich mit, das Kuratorium habe sich vom Vorstand über das Übernahmeinteresse von BASF an Evonik informieren lassen. Wie das Handelsblatt aus Kreisen erfuhr, will sich der Hauptaktionär vorerst bewusst heraushalten. (Handelsblatt)

BMW

will sich angesichts des hohen Kostendrucks mithilfe von Künstlicher Intelligenz neu aufstellen. Dabei sollen KI-Agenten zunehmend eigenständig Aufgaben und komplexe Abläufe übernehmen. Im Einkauf testet BMW bereits vier spezialisierte Agenten für Flexibilität, Risiken, Qualität und Materialkosten. Allein dort sollen zunächst Einsparungen im mittleren dreistelligen Millionenbereich erzielt werden. Ob das gelingt, hängt auch von der konzernweiten Standardisierung und der Zusammenarbeit über Ressortgrenzen hinweg ab. (Handelsblatt)

HELSING

Die Rüstungsfirma hat Insidern zufolge mehr Zeit für die Zulassung ihrer Kampfdrohne durch die Bundeswehr erhalten. Bisher stehe bei der HX2-Drohne von Helsing noch ein notwendiger Test aus, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. Dafür habe die Firma bis Ende Oktober Zeit erhalten. Das Bundesverteidigungsministerium bestätigte auf Anfrage, einem Unternehmen sei zusätzliche Zeit zur Erfüllung eines Meilensteins gewährt worden, da die Verzögerung nicht durch den Auftragnehmer selbst verursacht worden sei. Ob es sich um Helsing oder den Mitbewerber Stark Defense handelte, wollte das Ministerium nicht mitteilen. (Handelsblatt)

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
09.10.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09.10.26 Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
09.10.26 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SI7B8U
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gold, Öl & Co. in KW 41: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.