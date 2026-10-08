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08.10.2026 07:33:51
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
wechselt überraschend den CEO aus. Der "international erfahrenen Manager" Shervin J. Korangy soll zum 12. Oktober zum Vorstandsvorsitzenden und Nachfolger von Helen Giza bestellt werden. Die 58-Jährige, die seit vier Jahren den Vorstandsvorsitz inne hatte, wird aus dem Unternehmen ausscheiden. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats hat Shervin J. Korangy im Zuge seiner Ernennung zum CEO niedergelegt. Der 51-Jährige war zuletzt CEO von BVI Medical mit Hauptsitz in den USA.
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erwartet für das dritte Quartal ein operatives Ergebnis von voraussichtlich 107,4 Billionen Won bzw. 80,18 Milliarden US-Dollar - fast das Neunfache des Vorjahreswerts. Der Gewinn entspricht weitgehend den Markterwartungen. Beim Quartalsumsatz wird mit 195 Billionen Won mehr als eine Verdoppelung prognostiziert. Analysten hatten mit 206,81 Billionen Won allerdings mehr erwartet.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 08, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)
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