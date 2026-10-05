MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,14 -1,1 -0,97 91,11

Brent/ICE 101,67 -0,6 -0,58 102,25

Für ein Barrel der Sorte Brent ging es um 0,9 Prozent auf 101,43 Dollar nach unten. Im Tagestief waren zuvor phasenweise Preise unter 99 Dollar aufgerufen worden, ehe es wieder nach oben ging. Für den Rücksetzer hatte die Entscheidung der G7-Staaten gesorgt, 100 Millionen Barrel Rohöl und Treibstoff aus ihren Notbeständen freizugeben und auf Exportbeschränkungen zu verzichten.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Konjunktur

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland könnte nach Aussage von Bundesbankpräsident Joachim Nagel im laufenden Jahr stärker ausfallen als von der Bundesbank bisher offiziell prognostiziert. "Es könnte gut sein, dass wir im Jahresdurchschnitt ein reales Wirtschaftswachstum um 1 Prozent sehen werden", sagte er laut veröffentlichtem Redetext.

PORTUGAL - Rating

Scope hat Portugals Kreditwürdigkeit auf A+ von A angehoben. Der Ausblick ist stabil.

USA - Geldpolitik

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Beth Hammack, hat davor gewarnt, dass Unternehmen bei anhaltend hoher Teuerung eine "Inflationsmentatlität" entwickeln könnten. In einem Interview mit PBS NewsHour nannte sie als Beispiel einen Einzelhändler in ihrem Distrikt, der begonnen habe, die Preise stärker als die aktuellen Kostensteigerungen im Einkauf anzuheben, weil er damit rechne, dass es letztendlich zu weiteren Inflationsschocks kommen werde. Ein solches Verhalten könne es der Fed erschweren, die Inflation zu senken, wenn die Erwartungen künftiger Kostensteigerungen bereits die aktuellen Preisentscheidungen beeinflussten.

BAYER

investiert weitere Milliarden in den USA. Wie der Konzern mitteilte, wird er ein neues Pharma-Werk im US-Bundesstaat Ohio errichten. Die Investitionssumme beträgt 2,2 Milliarden US-Dollar.

HELABA

muss sich auf die Suche nach einem Nachfolger für Vorstandschef Thomas Gross machen. Gross wird auf eigenen Wunsch mit Ablauf seines Vertrages im Oktober 2027 in den Ruhestand eintreten.

AKZO NOBEL

hat sich bereit erklärt, sein Baufarbengeschäft in Südostasien zu einem Unternehmenswert von 1,35 Milliarden Dollar an Nippon Paint zu verkaufen. Der Nettobarerlös wird bei etwa 1 Milliarde Dollar liegen. Akzo Nobel erklärte, der geplante Verkauf markiere den Abschluss seiner Überprüfung des Baufarbenportfolios in Asien markiere.

IAG

schliesst seine im Februar angekündigten Aktienrückkäufe mit einer letzten Tranche ab.

NOVO

hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Mitteilung erhalten, dass die Prüfung des Wirkstoffs Denecimig zur Behandlung von Hämophilie A noch andauert. Novo hatte den Zulassungsantrag für Denecimig zur Behandlung von Hämophilie A bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten im September 2025 eingereicht und ging von einer Entscheidung im dritten Quartal 2026 aus.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

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October 05, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)