|
05.10.2026 07:44:44
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
ÖL
zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 90,14 -1,1 -0,97 91,11
Brent/ICE 101,67 -0,6 -0,58 102,25
Für ein Barrel der Sorte Brent ging es um 0,9 Prozent auf 101,43 Dollar nach unten. Im Tagestief waren zuvor phasenweise Preise unter 99 Dollar aufgerufen worden, ehe es wieder nach oben ging. Für den Rücksetzer hatte die Entscheidung der G7-Staaten gesorgt, 100 Millionen Barrel Rohöl und Treibstoff aus ihren Notbeständen freizugeben und auf Exportbeschränkungen zu verzichten.
+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++
DEUTSCHLAND - Konjunktur
Das Wirtschaftswachstum in Deutschland könnte nach Aussage von Bundesbankpräsident Joachim Nagel im laufenden Jahr stärker ausfallen als von der Bundesbank bisher offiziell prognostiziert. "Es könnte gut sein, dass wir im Jahresdurchschnitt ein reales Wirtschaftswachstum um 1 Prozent sehen werden", sagte er laut veröffentlichtem Redetext.
PORTUGAL - Rating
Scope hat Portugals Kreditwürdigkeit auf A+ von A angehoben. Der Ausblick ist stabil.
USA - Geldpolitik
Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Beth Hammack, hat davor gewarnt, dass Unternehmen bei anhaltend hoher Teuerung eine "Inflationsmentatlität" entwickeln könnten. In einem Interview mit PBS NewsHour nannte sie als Beispiel einen Einzelhändler in ihrem Distrikt, der begonnen habe, die Preise stärker als die aktuellen Kostensteigerungen im Einkauf anzuheben, weil er damit rechne, dass es letztendlich zu weiteren Inflationsschocks kommen werde. Ein solches Verhalten könne es der Fed erschweren, die Inflation zu senken, wenn die Erwartungen künftiger Kostensteigerungen bereits die aktuellen Preisentscheidungen beeinflussten.
BAYER
investiert weitere Milliarden in den USA. Wie der Konzern mitteilte, wird er ein neues Pharma-Werk im US-Bundesstaat Ohio errichten. Die Investitionssumme beträgt 2,2 Milliarden US-Dollar.
HELABA
muss sich auf die Suche nach einem Nachfolger für Vorstandschef Thomas Gross machen. Gross wird auf eigenen Wunsch mit Ablauf seines Vertrages im Oktober 2027 in den Ruhestand eintreten.
AKZO NOBEL
hat sich bereit erklärt, sein Baufarbengeschäft in Südostasien zu einem Unternehmenswert von 1,35 Milliarden Dollar an Nippon Paint zu verkaufen. Der Nettobarerlös wird bei etwa 1 Milliarde Dollar liegen. Akzo Nobel erklärte, der geplante Verkauf markiere den Abschluss seiner Überprüfung des Baufarbenportfolios in Asien markiere.
IAG
schliesst seine im Februar angekündigten Aktienrückkäufe mit einer letzten Tranche ab.
NOVO
hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Mitteilung erhalten, dass die Prüfung des Wirkstoffs Denecimig zur Behandlung von Hämophilie A noch andauert. Novo hatte den Zulassungsantrag für Denecimig zur Behandlung von Hämophilie A bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten im September 2025 eingereicht und ging von einer Entscheidung im dritten Quartal 2026 aus.
===
HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 05, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher erwartet -- DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen vorwiegend in Grün
Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenbeginn etwas zulegen. Der DAX wird mit einer stabilen Eröffnung erwartet. An den Börsen in Asien geht es am Montag mehrheitlich nach oben.