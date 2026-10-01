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01.10.2026 07:32:03

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Quartalsergebnisse von Micron geschaut. Diese könnten einen Hinweis auf die durch Künstliche Intelligenz (KI) ausgelöste Chip-Nachfrage liefern. Die Micron-Aktie schloss kaum verändert. Die Boeing-Aktie gab anfängliche Gewinne wieder ab und verlor 0,9 Prozent. Der Luft- und Raumfahrtkonzern hat von der US-Marine einen Auftrag im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar für den Bau seines Kampfjets der nächsten Generation erhalten. Für den Konkurrenten Northrop Grumman ist die Entscheidung eine bittere Pille, hiess es. Die Aktien verloren 4,2 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,89 -0,00

10 Jahre 5,29 +0,04

Die Renditen am US-Anleihemarkt reagierten nur kurzzeitig mit leichten Abgaben auf die Inflationsdaten. Im Anschluss setzten sie ihre Aufwärtstendenz fort. Die 10-jährige Rendite gewann 4 Basispunkte auf 5,29 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:08 Uhr

EUR/USD 1,1318 -0,1 -0,0010 1,1328 1,1352

EUR/JPY 179,20 +0,5 0,8800 178,3200 178,4300

EUR/CHF 0,9466 0,0 0,0000 0,9466 0,9480

EUR/GBP 0,8543 +0,1 0,0005 0,8538 0,8550

USD/JPY 158,3 +0,6 0,9100 157,3900 157,1700

GBP/USD 1,3243 -0,2 -0,0022 1,3265 1,3275

USD/CNY 6,7045 +0,0 0,0015 6,7045 6,7045

USD/CNH 6,7149 +0,1 0,0063 6,7086 6,7087

AUS/USD 0,6948 +0,1 0,0005 0,6943 0,6953

Bitcoin/USD 84.232,60 +0,7 605,70 83.626,90 83.843,64

Die gesunkenen Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed im Oktober belasteten den Dollar nur kurzzeitig. Er holte die Abgaben im Verlauf wieder auf. Die Nachhaltigkeit der jüngsten Dollar-Stärke hängt massgeblich vom Zinsentscheid der US-Notenbank im Oktober ab, so Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Wenn die Fed die Zinsen anhebe und eine weitere Straffung signalisiere, dürfte der Dollar seine Gewinne halten. Erhöhe die Fed die Zinsen, dämpfe aber die Erwartungen an weitere kurzfristige Zinserhöhungen, könnte der Dollar leicht nachgeben. Der Dollar würde erheblich schwächer, wenn die Fed die Zinsen stabil halte und andeute, dass die nächste Zinserhöhung im Dezember erfolgen werde, so die Expertin.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.185,89 +0,7 29,90 4.155,99

Silber 61,33 +1,5 0,92 60,41

Platin 1.724,61 +1,1 18,36 1.706,25

Der Goldpreis baute mit der gesunkenen Erwartung einer baldigen Fed-Zinserhöhung seine Gewinne im Verlauf leicht aus, gab diese im Anschluss aber wieder ab. Für die Feinunze ging es um 0,5 Prozent auf 4.156 Dollar nach unten. Der Goldpreis steuerte auf einen Monatsverlust von mehr als 6 Prozent zu.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,83 -1,8 -1,59 90,42

Brent/ICE 96,76 -1,3 -1,27 98,03

Die Ölpreise holten einen Teil ihrer Vortagesabgaben wieder auf. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent zur Lieferung im Dezember kletterte an seinem letzten Handelstag um 0,9 Prozent auf 103,53 Dollar. Die Ölpreise stiegen wieder, da die Spannungen im Nahen Osten trotz einer jüngsten Zunahme der Exporte, die die Angebotsängste beruhigt hatte, hoch blieben, hiess es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK EZB

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat die jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) in Reaktion auf den ölpreisbedingten Inflationsanstieg verteidigt. Bei einer Veranstaltung in Luxemburg sagte sie, die EZB habe den Ölpreisschock nicht einfach ignorieren können, auch wenn es sich um einen Angebotsschock handele.

VW

Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Volkswagen AG (VW) mit "A-" bestätigt. Der Ausblick ist negativ. Zum negativen Ausblick erklärte Fitch, dieser spiegle die Ausführungsrisiken wider, die mit dem Umfang und der Komplexität des Umstrukturierungsprogramms verbunden seien, sowie mögliche Einschränkungen in der Unternehmensführung. Eine Herabstufung würde wahrscheinlich erfolgen, wenn die Rentabilität und die FCF-Generierung als strukturell beeinträchtigt und unterhalb der Rating-Sensitivitäten betrachten würden, unter anderem aufgrund eines durch Marktanteilsverluste geschwächten Geschäftsprofils.

TELEFONICA

will sein Betriebsmodell im Spanien-Geschäft vereinfachen. Damit will das Telekommunikationsunternehmen das Wachstum steigern, Entscheidungsprozesse optimieren und wettbewerbsfähig bleiben. Das Unternehmen wird nach eigenen Angaben in Spanien drei unabhängige Einheiten schaffen: Business-to-Business, Business-to-Consumer und Grosshandel (Wholesale).

PARAMOUNT / WARNER BROS. DISCOVERY

Ein US-Bundesrichter hat den Vergleich von Paramount mit zwölf Generalstaatsanwälten der US-Bundesstaaten genehmigt. Dies macht den Weg frei für das von David Ellison geführte Unternehmen, die hart umkämpfte, 81 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Warner Bros. Discovery abzuschliessen.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 18.44 S4BF7U
Long 12’842.98 13.83 BSUI2U
Long 12’239.76 8.98 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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