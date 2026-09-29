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29.09.2026 07:33:41

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Die Ölpreise stiegen erneut. Für Brent ging es um 0,9 Prozent nach oben auf 105,28 Dollar das Fass. Damit notierte der Preis zuletzt deutlich unter Tageshoch. Der Grund hierfür dürfte gewesen sein, dass wieder signifikante Ölmengen durch die zuletzt beschädigte East-West-Pipeline fliessen. Laut Angaben von Bloomberg sollen wieder rund 3,5 Millionen Barrel durch die Pipeline fliessen, also etwas die Hälfte der Gesamtkapazität.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHE BANK

hat ihr am 25. August 2026 gestartetes Aktienrückkaufprogramm planmässig am 25. September 2026 abgeschlossen. Wie die Bank mitteilte, wurden im genannten Zeitraum insgesamt 15.063.631 eigene Aktien über die Börse zurückgekauft. Dies entspricht rund 0,8 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der volumengewichtete Durchschnittskurs je Aktie lag bei 33,19 Euro. Daraus ergibt sich ein Gesamtkaufpreis von rund 500 Millionen Euro.

THYSSENKRUPP STEEL

strebt nach eigenen Angaben mittelfristig eine höhere Profitabilität an, während das Unternehmen Restrukturierungsmassnahmen vorantreibt und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken will. Die Sparte Stahl des deutschen Konzerns teilte mit, dass sie mittelfristig ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von mindestens 1,2 Milliarden Euro bei einer Marge von mindestens 11 Prozent prognostiziert. Zudem erwartet das Unternehmen einen positiven freien Cashflow.

BORUSSIA DORTMUND

hat wichtige Personalentscheidungen getroffen. Wie die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA mitteilte, wurde Carsten Cramer mit sofortiger Wirkung vom Sprecher zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt und sein Vertrag vorzeitig um vier Jahre bis zum 30. Juni 2031 verlängert. Auch der Kontrakt von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken wurde vorzeitig verlängert; er unterschrieb bis zum 30. Juni 2030.

ASTRAZENECA

investiert im Rahmen einer erweiterten Partnerschaft 2 Milliarden US-Dollar in das US-Unternehmen Summit Therapeutics. Summit teilte mit, dass Astrazeneca wandelbare Vorzugsaktien im Wert von 2 Milliarden Dollar erwerben werde. Dies entspreche einem Stammaktienpreis von 18,36 Dollar je Aktie, was einen Aufschlag von 10 Prozent auf den volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurs der Aktien darstelle.

BOEING

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration wird die Zertifizierung des neuesten 737-MAX-Modells von Boeing verschieben. Wie der Chef der Behörde mitteilte, prüfen die Flugsicherheitsbehörden ein neues Software-Problem. Einige Branchenvertreter befürchten, dass dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko bei der Landung darstellen könnte. Boeing bemüht sich seit geraumer Zeit um die Genehmigung der FAA für die MAX 10, die längste Version der 737-Variante.

OPENAI

hat nach eigenen Angaben die Veröffentlichung seines KI-Modells der nächsten Generation aufgrund von Sicherheitsbedenken verworfen. Forscher hatten diese während interner Tests geäussert. Dies ist eines der bisher deutlichsten Anzeichen dafür, dass Fehlverhalten von Agenten den rasanten Fortschritt der Branche bremsen könnte.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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