Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’060 0.8%  SPI 19’876 0.5%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’414 0.0%  Euro 0.9446 0.1%  EStoxx50 6’302 0.0%  Gold 4’158 -3.0%  Bitcoin 69’004 -1.5%  Dollar 0.8304 0.2%  Öl 106.8 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HUGO BOSS-Aktie im Plus: Personalwechsel im Vorstand - Nachfolger für CFO und COO Müller steht fest
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
TotalEnergies-Aktie fester: Konzern baut mit Partnern Socar und XRG Gasförderung in Aserbaidschan aus
On Holding: Ein explosiver Antritt
ETF des Monats September 2026: Wenn Qualität wieder zählt
Suche...
Plus500 Depot
28.09.2026 07:31:40

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Der Goldpreis erholte sich leicht dank des etwas leichteren Dollar. Die auf hohem Niveau verharrenden Marktzinsen verinderten aber eine deutlichere Erholung. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 4.286 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,26 +2,0 1,85 92,41

Brent/ICE 107,4 +3,0 3,08 104,32

Berichte über neue diplomatische Bemühungen um ein Ende des Nahostkonflikts liessen den am Freitag Ölpreis nachgeben. Das Barrel Brent verbilligte sich um 2,1 Prozent auf 104,32 Dollar.

Am Montag ziehen die Ölpreise wieder deutlicher an. Beobachter verweisen auf den andauernden Iran-Krieg, dessen Ausgang immer schwieriger vorherzusehen sei. US-Präsident Donald Trump hat den jüngsten iranischen Vorschlag für einen Waffenstillstand abgelehnt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ZOLLSTREIT USA / CHINA

ie USA und China haben nach eigenen Angaben vereinbart, die Zölle auf weniger sensible Handelsgüter im Wert von 30 Milliarden US-Dollar in beide Richtungen zu senken. Dies ist ein greifbares Ergebnis des kürzlich abgeschlossenen Gipfeltreffens zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump in Washington. Beide Seiten teilten zudem mit, man habe sich auf die Aufnahme eines bilateralen Dialogs über Künstliche Intelligenz geeinigt, der bis November beginnen soll.

DÜRR

hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 200 Millionen Euro begeben. Die Nachfrage der Investoren nach dem Schuldscheindarlehen sei "sehr hoch" gewesen, sodass man mit dem Erlös von 200 Millionen Euro das obere Ende des angestrebten Platzierungsvolumens erreichen konnte, hiess es. Der Betrag verteilt sich auf unterschiedliche Tranchen mit Laufzeiten von vier, sechs, sieben und acht Jahren sowie fester und variabler Verzinsung.

ERSTE GROUP

will ihre Beteiligung an der Erste Bank Polska S.A. aufstocken. Wie das Finanzinstitut am Freitagabend mitteilte, soll den Aktionären der polnischen Tochtergesellschaft ein freiwilliges Übernahmeangebot gegen eine reine Barabfindung unterbreitet werden. Ziel ist es, den bisherigen Anteil von 49 Prozent um bis zu 26 Prozentpunkte zu erhöhen. Der Angebotspreis wird voraussichtlich bei rund 713 Zloty pro Aktie liegen.

ING

Die niederländische Grossbank ING will bei grossen, grenzüberschreitenden Bankenfusionen als Käufer auftreten. "Grundsätzlich gibt es aus meiner Sicht in Europa nur eine Handvoll Optionen für derartige Transaktionen", sagte ING-Chef Steven van Rijswijk dem Handelsblatt. "Wenn es irgendwann dazu kommt, wollen wir der Käufer sein, und nicht das Übernahmeziel. Ich will Herr über mein eigenes Schicksal sein."

SK HYNIX

könnte seine US-Tochter Solidigm einem Agenturbericht zufolge an die Börse bringen. Das Unternehmen erwäge ein IPO, das kommendes Jahr erfolgen und rund 15 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, berichtet Reuters. Solidigm, das auf Flash-Datenspeicher-Hardware spezialisiert ist, könnte mit bis zu 150 Milliarden Dollar bewertet werden.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
08:05 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Vor dem Ausbruch?
25.09.26 SMI vor freundlichem Wochenausklang
25.09.26 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUBQU
SMI-Kurs: 14’060.05 28.09.2026 09:08:33
Long 13’363.14 19.72 SPB9EU
Long 13’057.28 13.77 SU3B7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingebracht
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.