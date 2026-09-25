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25.09.2026 07:29:55
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
METALLE
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.263,87 -0,3 -14,11 4.277,98
Silber 63,48 -0,7 -0,43 63,91
Platin 1.745,35 -0,2 -3,15 1.748,50
Der Anstieg der Marktzinsen und die Aufwertung des Dollar lasteten auf dem Goldpreis. Die Feinunze ermässigte sich um 0,4 Prozent auf 4.263 Dollar.
ÖL
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 92,89 -1,8 -1,72 94,61
Brent/ICE 105,72 -0,8 -0,88 106,60
Ausbleibende Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran trieben die Ölpreise weiter nach oben. Überdies hatte Saudi-Arabien nach eigenen Angaben sechs Raketen abgefangen, die von den vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen auf saudi-arabische Ziele abgefeuert worden seien. Der Preis für das Barrel Brentöl stieg zeitweise auf rund 108 Dollar. Später kam er wieder etwas zurück mit einem Medienbericht, dem zufolge USA und Iran über ein mehrstufiges Abkommen verhandelten. Brent notierte 3,4 Prozent höher bei 106,60 Dollar.
+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++
HELLA
hat einen Nachfolger für den scheidenden CFO Philippe Vienney gefunden. Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, hat der Gesellschafterausschuss Jens Grösch als neues Mitglied in die Geschäftsführung berufen. Ab dem 1. Dezember wird er dort das Finanzressort übernehmen. Grösch hat bereits bis 2023 bei Hella gearbeitet.
OPENAI
KI-Agenten von OpenAI haben Anfang dieses Jahres alltägliche Aufgaben zur Online-Datenerfassung ausgeführt und zu aussergewöhnlichen Mitteln gegriffen, um an diese Daten zu gelangen. Neu veröffentlichte Ergebnisse des gemeinnützigen KI-Forschungslabors Transluce sowie der australischen Regierung zeigten, dass mit OpenAI in Verbindung stehende KI-Agenten im Mai und Juni versuchten, in Websites von Universitäten und Regierungen einzudringen, um nach Informationen zu suchen. Die versuchten Hackerangriffe reihen sich in eine wachsende Liste von Vorfällen ein, bei denen KI-Agenten bei der Verfolgung ihrer Ziele ausser Kontrolle geraten sind.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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