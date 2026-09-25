METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.263,87 -0,3 -14,11 4.277,98

Silber 63,48 -0,7 -0,43 63,91

Platin 1.745,35 -0,2 -3,15 1.748,50

Der Anstieg der Marktzinsen und die Aufwertung des Dollar lasteten auf dem Goldpreis. Die Feinunze ermässigte sich um 0,4 Prozent auf 4.263 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,89 -1,8 -1,72 94,61

Brent/ICE 105,72 -0,8 -0,88 106,60

Ausbleibende Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran trieben die Ölpreise weiter nach oben. Überdies hatte Saudi-Arabien nach eigenen Angaben sechs Raketen abgefangen, die von den vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen auf saudi-arabische Ziele abgefeuert worden seien. Der Preis für das Barrel Brentöl stieg zeitweise auf rund 108 Dollar. Später kam er wieder etwas zurück mit einem Medienbericht, dem zufolge USA und Iran über ein mehrstufiges Abkommen verhandelten. Brent notierte 3,4 Prozent höher bei 106,60 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

HELLA

hat einen Nachfolger für den scheidenden CFO Philippe Vienney gefunden. Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, hat der Gesellschafterausschuss Jens Grösch als neues Mitglied in die Geschäftsführung berufen. Ab dem 1. Dezember wird er dort das Finanzressort übernehmen. Grösch hat bereits bis 2023 bei Hella gearbeitet.

OPENAI

KI-Agenten von OpenAI haben Anfang dieses Jahres alltägliche Aufgaben zur Online-Datenerfassung ausgeführt und zu aussergewöhnlichen Mitteln gegriffen, um an diese Daten zu gelangen. Neu veröffentlichte Ergebnisse des gemeinnützigen KI-Forschungslabors Transluce sowie der australischen Regierung zeigten, dass mit OpenAI in Verbindung stehende KI-Agenten im Mai und Juni versuchten, in Websites von Universitäten und Regierungen einzudringen, um nach Informationen zu suchen. Die versuchten Hackerangriffe reihen sich in eine wachsende Liste von Vorfällen ein, bei denen KI-Agenten bei der Verfolgung ihrer Ziele ausser Kontrolle geraten sind.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

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September 25, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)