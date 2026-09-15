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ETF Sparplan
15.09.2026 07:37:41

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Die Ölpreise legten nach dem zwischenzeitlichen Rückgang vom Freitag wieder zu. Brent kletterte um 2,3 Prozent auf 106,45 Dollar je Barrel. Im Tageshoch lag der Preis auch schon bei gut 109 Dollar. Auslöser für den Anstieg gab es mehrere. Zum einen verschob der Oman ein geplantes Treffen zwischen dem Iran und den Golfstaaten über die Zukunft der Strasse von Hormu, nachdem es nicht gelungen ist, einen Konsens über die Verwaltung der strategisch wichtigen Wasserstrasse zu erzielen. Zudem kontrollieren vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen offenbar nun die Meerenge Bab al-Mandab, die ebenfalls für den Welthandel von grosser Bedeutung ist. Ausserdem musste Saudi-Arabien eine Umgehungspipeline der Strasse von Hormus stilllegen, die bei Angriffen beschädigt wurde.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Die chinesischen Anlageinvestitionen fielen im Zeitraum von Januar bis August wie erwartet um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit beschleunigte sich der Rückgang gegenüber dem Minus von 6,7 Prozent in den ersten sieben Monaten des Jahres. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Binnenkonsum in China, stiegen im vergangenen Monat um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies war eine Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 0,6 Prozent im Juli und verfehlte den von befragten Ökonomen erwarteten Zuwachs von 0,8 Prozent. Gestützt durch eine robuste Nachfrage aus dem Ausland überraschte Chinas Industrieproduktion im August mit einem Anstieg von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Juli war die Produktion noch um 4,5 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten 4,7 Prozent getippt.

CEWE

hat einen Aktienrückkauf beschlossen. Wie der Foto-Dienstleister mitteilte, will er bis zum 16. April 2027 eigene Aktien im Volumen von bis zu 18 Millionen Euro zurückkaufen. Das entspricht einem Anteil von rund 2,0 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.

MEDIOS

verliert seinen für das Deutschland-Geschäft zuständigen Vorstand. Chief Business Officer Germany Christoph Prusseit swird seinen am 31. Juli 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

WASHTEC

hat wegen einer hinter den Erwartungen zurückbleibenden Geschäfts- und Ergebnisentwicklung den Ausblick für das laufende Jahr kassiert und rechnet nun mit einer rückläufigen EBIT-Marge auf zwischen 8 und 9 Prozent. Bisher wurde eine im Verhältnis zum Umsatzwachstum überproportionale EBIT-Steigerung angepeilt. Im Vorjahr lag die operative Rendite bei 9,8 Prozent. Die Umsatzsteigerung soll 2026 im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Zudem kündigte das Unternehmen an, dass der Vertrag von CEO Michael Drolshagen bis Ende April 2030 verlängert wurde.

AXA

will nach Jahren der Umstrukturierung Marktanteile gewinnen und den Gewinn in den nächsten Jahren weiter steigern. Der neue Wachstumsplan für die Jahre 2027 bis 2029 sieht eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des bereinigten Ergebnisses je Aktie zwischen 7 und 9 Prozent vor. Zudem wird eine bereinigte Eigenkapitalrendite von 15 bis 17 Prozent angestrebt. Für das Jahr 2026 peilt das Unternehmen beim Gewinn je Aktie das obere Ende seiner Prognose von 6 bis 8 Prozent an. Auch die Eigenkapitalrendite soll am oberen Ende der Spanne von 14 bis 16 Prozent liegen. Die Gesamtausschüttungsquote für die kommenden Jahre soll voraussichtlich 75 Prozent des bereinigten Ergebnisses je Aktie betragen. Axa prognostiziert für das laufende Jahr einen bereinigten Gewinn von etwa 8,6 Milliarden Euro, nach 8,4 Milliarden 2025.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 01:38 ET (05:38 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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