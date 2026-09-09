MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,94 +1,0 0,91 93,03

Brent/ICE 99,02 +1,1 1,10 97,92

Brent näherte sich im Verlauf wieder der Marke von 100 Dollar pro Fass an und notierte damit auf dem höchsten Stand seit Juli. Bereits am Vortag waren die Ölpreise gestiegen als Reaktion auf neue Angriffe des Iran bzw. der USA. Nun zirkulierten Berichte über Drohnen- und Raketenangriffe auf saudische Ölinfrastruktur im Südwesten des Landes nahe der jemenitischen Grenze durch die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen. Die UBS hatte ihre Ölpreisprognose angehoben, da der Markt weiterhin mit einem knappen Angebot und sinkenden Lagerbeständen konfrontiert sei. Im asiatischen Handel am Mittwoch legt der Brent-Ölpreis weiter zu und notierte erneut nur knapp unter 100 Dollar. Auslöser sind Berichte über erneute gegenseitige Angriffe der USA und des Iran.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ZOLLSTREIT USA / KANADA

US-Präsident Trump hat am Dienstag Dekrete unterzeichnet, um den Import vieler Milchprodukte, alkoholischer Getränke und Motorräder aus Kanada in drei Wochen zu verbieten. Dies stellt eine Vergeltungsmassnahme für kanadische Zölle dar, die am selben Tag zuvor in Kraft getreten waren.

AIRBUS

hat einen Auftrag aus Ägypten an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, hat Air Cairo 15 Maschinen des Typs A320neo bestellt. Finanzielle Details zu der Bestellung, die bei der El Alamein International Airshow unterzeichnet wurde, nannte Airbus nicht.

FORD

ist bei der US-Regierung wegen seiner Geschäftsaktivitäten in China in die Kritik geraten. US-Verkehrsminister Sean Duffy sagte, es sei nicht tragbar für Amerika, dass sich Ford auf Technologien "ausländischer Gegner" verlasse.

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September 09, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)