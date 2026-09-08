MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,19 +1,9 1,71 91,48

Brent/ICE 97,75 +0,8 0,75 97,00

Brent-Ölpreis näherte sich wieder der 100 Dollar-Marke (97,14 USD +0,9%). Am Wochenende hatten die USA drei iranische Öltanker angegriffen, nachdem iranische Streitkräfte US-Marineschiffe attackiert hatten. Der Iran drohte, eine Sperrzone ausserhalb der Strasse von Hormus einzurichten, was das Risiko weiterer Störungen der Energieflüsse erhöhte. Ein Ende der Feindseligkeiten zeichnete sich nicht ab. Im asiatischen Handel am Dienstag baut Brent seine Aufschläge weiter aus.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die Ausfuhren stiegen im August um 25,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Wachstum von 23,9 Prozent im Juli, wie aus Daten der Allgemeinen Zollverwaltung hervorgeht. Der Wert übertraf auch das von Ökonomen in einer Umfrage des Wall Street Journal erwartete Wachstum von 23,8 Prozent. Die Importe Chinas weiteten sich im August um 28,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus, verglichen mit einem Wachstum von 27,5 Prozent im Juli. Die befragten Ökonomen hatten einen Anstieg von 29,1 Prozent erwartet. Damit belief sich Chinas Handelsüberschuss im August auf 119,1 Milliarden US-Dollar. Er weitete sich von 112,5 Milliarden Dollar im Juli aus, lag aber leicht unter den von Ökonomen erwarteten 119,4 Milliarden Dollar.

DEVISEN JAPAN

"Wir werden den engen Austausch mit dem US-Finanzministerium aufrechterhalten und daran arbeiten, die Ordnung auf dem Devisenmarkt zu wahren", sagte Finanzministerin Satsuki Katayama am Dienstag auf einer Pressekonferenz. "Unsere politische Haltung hat sich seit der gemeinsamen Währungsintervention mit den USA überhaupt nicht geändert", sagte sie und bezog sich dabei auf die historische koordinierte Massnahme beider Länder zur Stützung des Yen.

KONJUNKTUR JAPAN

Das reale Bruttoinlandsprodukt stieg im Zeitraum von April bis Juni auf das Jahr hochgerechnet um 1,4 Prozent. Dies geht aus revidierten Regierungsdaten vom Dienstag hervor. Die vorläufige Schätzung hatte bei einem Wachstum von 1,1 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vorquartal wuchs die Wirtschaft um 0,4 Prozent.

INFLATION NIEDERLANDE

*Niederlande Inflationsrate Aug 3,3% - CBS

*Niederlande Inflationsrate Juli war 3,2% - CBS

RENAULT

hat einen neuen Markenverantwortlichen für den Konzern ernannt und dafür eine Führungskraft von General Motors angeworben, nachdem der ehemalige Chefleiter Arnaud Belloni zum Stellantis-Konzern gewechselt ist. Der Automobilhersteller teilte mit, dass Jean-Pierre Diernaz Vice President für das globale Marketing der Marke Renault sowie Leiter der Markenführung für die weiteren Konzernmarken Alpine und Dacia wird.

BOMBARDIER

US-Präsident Trump hat dem kanadischen Flugzeughersteller erneut mit einem Verkaufsverbot in den USA gedroht. Das Unternehmen müsse in den USA produzieren, wenn es auf dem amerikanischen Markt präsent sein wolle.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 01:29 ET (05:29 GMT)