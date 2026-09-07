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07.09.2026 07:30:45
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Nach einem volatilen Verlauf schlossen die Ölpreise vor dem langen Feiertagswochenende in den USA höher. Die weiter stockenden Öl-Transporte durch die Strasse von Hormus hätten belastet, hiess es. Der Preis für das Barrel der Sorte Brent erhöhte sich um 0,8 Prozent auf 96,28 Dollar. Im asiatischen Handel am Montag steigt Brent wieder über die Marke von 97 Dollar. Am Wochenende hatten die USA drei iranische Öltanker angegriffen, nachdem iranische Streitkräfte US-Marine-Schiffe attackiert hatten. Der Iran drohte, eine Sperrzone ausserhalb der Strasse von Hormus einzurichten, was das Risiko weiterer Störungen der Energieflüsse erhöht.
+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++
RATING PORTUGAL
Fitch Ratings hat die langfristigen Emittentenausfallratings für Portugal von A auf A+ angehoben und dies mit den gestärkten öffentlichen Finanzen des Landes begründet.
HENKEL
plant weitere Zukäufe. "Wir haben in den vergangenen Monaten Unternehmenskäufe im Wert von zusammen rund fünf Milliarden Euro vereinbart oder abgeschlossen. Damit stärken wir beide Unternehmensbereiche, Adhesive Technologies und Consumer Brands. Wir sehen für beide Sparten grosses Potenzial, aus eigener Kraft zu wachsen. Aber wir schauen uns auch an, wie wir uns durch Zukäufe weiter stärken können", sagte Henkel-Chef Carsten Knobel der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). "Grundsätzlich sind drei Faktoren wichtig: Der strategische Fit, die Verfügbarkeit und die finanzielle Attraktivität. Wenn das gegeben ist, greifen wir auch zu."
NOVARTIS
Ein mit Spannung erwartetes Cholesterin-Medikament von Novartis hat in einer Phase-3-Studie das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse nicht senken können. Dies bedeutet einen Rückschlag für das Unternehmen und andere Akteure, die einen neuen Ansatz zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erforschen.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 07, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)
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