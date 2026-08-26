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26.08.2026 07:30:46

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 19:00

EUR/USD 1,1661 -0,1 -0,0013 1,1674 1,1671

EUR/JPY 185,45 -0,2 -0,3800 185,8300 185,9100

EUR/CHF 0,9368 +0,2 0,0015 0,9353 0,9365

EUR/GBP 0,8552 0,0 0,0000 0,8552 0,8559

USD/JPY 159,01 -0,1 -0,1500 159,1600 159,2700

GBP/USD 1,3632 -0,1 -0,0017 1,3649 1,3631

USD/CNY 6,7212 +0,0 0,0009 6,7203 6,7203

USD/CNH 6,72 +0,1 0,0033 6,7167 6,7179

AUS/USD 0,7177 +0,2 0,0017 0,7160 0,7153

Bitcoin/USD 78.827,83 +0,8 615,65 78.212,18 79.117,76

Der Dollar gab trotz deutlicher gefallener Renditen nur leicht nach, der Dollar-Index büsste 0,1 Prozent ein. Der Euro kostete am Abend mit 1,1676 Dollar 0,1 Prozent mehr. Auch in Europa waren die Renditen deutlich gesunken.

Der Dollar-Index steigt am Morgen um 0,1 Prozent. Anleger warten auf die Rede von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh am Freitag in Jackson Hole. Er werde voraussichtlich seine Ansichten zur Reform der Kommunikation der Fed darlegen, einschliesslich der Zukunft der Forward Guidance, der Bilanz der US-Notenbank und der Prognoserahmen, erläutern die Analysten der First Abu Dhabi Bank. Hinsichtlich der Ausrichtung seiner Rede auf dem jährlichen Symposium in Jackson Hole "könnte er es vorziehen, sich in seiner Rede auf grosse makroökonomische Themen zu konzentrieren und sich zu längerfristigen Treibern der Richtung und Leistung der Finanzmärkte zu äussern, wie Produktivität, Demografie, KI und die Weltwirtschaft."

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.641,09 -0,3 -15,50 4.656,59

Silber 69,01 +0,5 0,37 68,64

Platin 1.864,22 +0,4 6,62 1.857,60

Beim Gold tat sich nach dem jüngsten Anstieg im US-Handel wenig - trotz deutlich gesunkener Renditen am Anleihemarkt. Die Feinunze verbilligte sich zum Settlement um 0,1 Prozent auf 4.638,10 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,52 -2,2 -1,84 82,36

Brent/ICE 86,3 -2,6 -2,28 88,58

Die Ölpreise sanken deutlich, Brent-Öl verbilligte sich um 3,9 Prozent auf 88,58 Dollar. Möglicherweise spekulierte der Markt darauf, dass sich bei der weiter kaum passierbaren Strasse von Hormus etwas tun werde, nachdem die USA einen globalen Sanktionsplan gegen den Iran gestartet hatten, um diesen in die Knie zu zwingen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

USA/KANADA

Kanada hat angekündigt, Gegenzölle von bis zu 50 Prozent auf rund 700 US-Produkte zu erheben und reagiert so auf den neuen Zollsatz der USA von 50 Prozent auf kanadische Importe im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar, Laut offiziellen Angaben will Kanada ab dem 8. September Zölle in Höhe von 15 bis 50 Prozent auf Waren im Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar erheben. Das entspricht etwa rund 7 Prozent der gesamten Importe aus den USA. Zu den von Kanada ins Visier genommenen Produkten gehören Stahl und Aluminium, Motorräder, Waschmaschinen und Wäschetrockner, Kettensägen, Schmelzkäse, Muscheln und gefrorener Tintenfisch. US-Stahl und -Aluminium unterlagen bereits einem Zollsatz von 25 Prozent, der nun jedoch auf 50 Prozent verdoppelt wird.

AROUNDTOWN

BERICHTET

1H 1H26 ggVj 1H25

Umsatz 762 +0,4% 758

EBITDA bereinigt 500 -0,1% 501

Ergebnis nach Steuern/Dritten 218 -62% 578

Ergebnis je Aktie 0,08 -75% 0,32

FFO I 143,8 -4% 150,4

FFO I je Aktie 0,13 -7% 0,14

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- FFO I: 275 bis 305 Mio Euro

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und FFO je Aktie in Euro;

TUI

expandiert im Markt für Budgetreisen, also günstigere Urlaube. Im Juli hat Europas grösster Reisekonzern dazu die neue Marke Sundeals in Grossbritannien gestartet. Anders als bei Tui selbst bietet der neue Ableger nur den Flug und das Hotel im Basispaket an. Will der Kunde mehr, muss er das selbst dazubuchen. Im Fachjargon nennt sich das Paketierung. Hier sieht Konzernchef Sebastian Ebel noch Wachstumspotenzial, etwa in Grossbritannien. Deutsche Urlauber werden wohl nicht von den Angeboten bei Sundeals profitieren. Dafür gibt es Gründe. Anders als in Grossbritannien ist Tui in Deutschland schon viele Jahre mit der auf günstige Reisen fokussierten Marke L'tur präsent. Das Unternehmen stand bei der Entwicklung von Sundeals Pate, soll aber nicht in Sundeals aufgehen, wie Beate Einhäuser, Managing Director bei L'tur, vor wenigen Tagen bei einem Pressegespräch sagte: "L'tur ist und bleibt die deutsche Budgetmarke. Wir haben unseren Platz in der deutschen Reiselandschaft gefunden." (Handelsblatt)

WAYMO

plant, ihre Robotaxis im kommenden Jahr in München auf den Markt zu bringen. Es ist der erste Markt des US-Technologieunternehmens in der EU. Das zum Alphabet-Konzern gehörende Unternehmen teilte am Dienstag mit, dass es anstrebe, gegen Ende des nächsten Jahres kommerzielle Fahrdienste in der bayerischen Metropole zu starten, während es seine internationale Expansion vorantreibt. Das Unternehmen führt bereits Tests in Tokio und London durch. (Financial Times)

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

In eigener Sache

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Short 15’380.30 13.96 SPNB2U
Short 15’968.19 8.89 SIBAEU
SMI-Kurs: 14’570.01 26.08.2026 09:08:31
Long 13’886.29 19.26 SEBN5U
Long 13’577.68 13.76 SWB04U
Long 12’997.59 8.86 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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