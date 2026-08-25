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25.08.2026 07:31:41

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Der Dollar reagierte nicht auf gesunkene Marktzinsen, der Dollar-Index stieg um 0,1 Prozent - der Euro gab 0,2 Prozent auf 1,1664 Dollar nach. Händler setzten kurzfristig auf zulegende Renditen - ein Argument für höhere Dollar-Kurse. Auch der zulegende US-Protektionismus gegenüber Kanada stützte den Greenback.

Asiatische Währungen konsolidieren gegenüber dem US-Dollar, während Händler die neuen Massnahmen der USA gegen den Iran analysieren. "Wir erwarten nicht, dass China - der grösste Handelspartner des Iran - sich dem Druck der USA beugen und den Handel mit dem Iran einstellen wird", urteilt CBA-Ökonom Joseph Capurso. "Die Kampagne der USA gegen den Iran gefährdet den Handelsfrieden zwischen den USA und China vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs im nächsten Monat", fügt Capurso hinzu.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.627,69 -0,5 -23,58 4.651,27

Silber 67,81 -1,6 -1,13 68,94

Platin 1.849,15 -1,4 -26,85 1.876,00

Der Goldpreis profitierte von den etwas gesunkenen Renditen - die Feinunze verteuerte sich zum Settlement um 0,4 Prozent auf den zwischenzeitlich höchsten Stand seit mehr als drei Monaten, nachdem die überraschende Ausweitung der Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen durch das US-Finanzministerium neue Sorgen über den Dollar ausgelöst hatte.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,09 +0,1 0,08 85,01

Brent/ICE 92,13 -0,0 -0,04 92,17

Erdöl verbilligte sich um über 2 Prozent - belastet von der Aussicht wirtschaftlichen US-Drucks auf Teheran statt militärischem. Doch schien das nur eine Momentaufnahme zu sein. Morgan Stanley hatte die Prognose für Rohöl der Sorte Brent für das vierte Quartal angehoben. Die Bank rechnet mit einem Preisanstieg auf 100 US-Dollar pro Barrel in der Spitze wegen einer Verknappung des Rohölangebots. Die neuen Iran-Sanktionen der USA stützten den Ölpreis nicht. Händler sprachen von moderateren Massnahmen als erwartet. Brent verbilligte sich um 2,4 Prozent auf 92,17 Dollar je Fass.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

IRAN-KRIEG

US-Finanzminister Scott Bessent hat eine globale Wirtschaftsoffensive gegen den Iran angekündigt und allen Staaten sowie Unternehmen, die Geschäfte mit Teheran tätigen, mit drastischen Konsequenzen gedroht. "Lassen Sie keinen Zweifel an der Position der Vereinigten Staaten aufkommen: Wirtschaftliches Engagement jeder Art mit diesem mörderischen Regime wird die Verantwortlichen der vollen Machtentfaltung der USA aussetzen", sagte Bessent. Er erklärte, dass die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen mehr als 60 Organisationen, Einzelpersonen und Schiffe weltweit verhängen, die es dem Regime ermöglichen, Nuklear- und Raketentechnologie zu beschaffen, Einnahmen aus Ölverkäufen zu erzielen und Cyberoperationen durchzuführen. Bemerkenswerterweise erwähnte Bessent China, den wichtigsten Handelspartner des Regimes, in seinen einführenden Bemerkungen zu den vom Finanzministerium ins Visier genommenen Ländern nicht.

ZOLLSTREIT USA - KANADA

Kanadische Vertreter werden am Dienstag die Vergeltungszölle der Regierung gegen die USA enthüllen. Der kanadische Finanzminister François-Philippe Champagne sagte, er werde in Kürze Programme auflegen, um Arbeitnehmer und Unternehmen zu unterstützen, die direkt vom neuen 50-Prozent-Zoll der Trump-Regierung betroffen sind. Vertreter hätten für den Fall eines Scheiterns der Handelsgespräche in diesem Monat Initiativen vorbereitet. Die USA und Kanada beendeten die Gespräche am späten Freitagabend. Kanada erklärte, die USA hätten zu viel gefordert und im Gegenzug wenig geboten.

Der Regierungschef der bevölkerungsreichsten Provinz Kanadas, Ontario, sagt, es sei an der Zeit, dass das Land im Rahmen von Handelsvergeltungsmassnahmen die Exporte von Rohstoffen wie Energie, Kali und Strom in die USA beschränke. Die rohstoffreiche Provinz Alberta lehnte diesen Vorschlag ab.

DEUTSCHE BANK

Die Bank startet ihr neues Aktienrückkaufprogramm am 25. August 2026. Das Programm war bereits von der EZB genehmigt und vom Vorstand beschlossen worden. Enden soll der Rückkauf spätestens am 11. Dezember 2026. Im Rahmen dieser Massnahme will die Deutsche Bank nun eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen Euro, maximal jedoch 50 Millionen Stück, zurückkaufen.

GERRESHEIMER

Uwe Röhrhoff hat sein Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG wenige Wochen vor dem geplanten Ablauf im Oktober 2026 auf eigenen Wunsch beendet. Er war zum 1. November 2025 als Interim-CEO der Gesellschaft bis längstens Oktober 2026 bestellt worden. Wie Gerresheimer am Montagabend mitteilte, sollen CFO Wolf Lehmann und Achim Schalk, Mitglied des Vorstands, seine Aufgaben bis auf Weiteres übernehmen.

SIEMENS ENERGY

hat laut einem Bloomberg-Bericht Goldman Sachs mandatiert und bereitet sich darauf vor, Angebote für eine Mehrheitsbeteiligung an seinem Dampfturbinengeschäft einzuholen. Der Konzern werde am Dienstag eine Vorstandssitzung abhalten, um über das weitere Vorgehen bei der Veräusserung der Sparte zu entscheiden. Eine Reihe von Private-Equity-Firmen, darunter CVC Capital Partners, EQT AB und Bain Capital, erwägen laut Bericht Gebote für das Geschäft, das bei einem Anteilsverkauf mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden könnte. Auch Brookfield und KKR & Co. prüfen demnach entsprechende Angebote. Vertreter von Bain, Brookfield, CVC, EQT, KKR und Goldman Sachs lehnten ebenso wie ein Sprecher von Siemens Energy eine Stellungnahme ab.

AMIRIZE

hat einen neuen Finanzchef. Wie der Schweizer Baustoffkonzern mitteilte, hat er Samuel Poletti mit Wirkung am Montag als CFO berufen. Er folgt auf Baris Oran, der aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist. Poletti fungierte seit dem Börsengang im vergangenen Sommer als Chief Strategy und M&A Officer.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)

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SMI-Kurs: 14’447.19 24.08.2026 17:31:36
Long 13’814.56 19.54 SGBRFU
Long 13’506.90 13.77 S1B6WU
Long 12’929.48 8.92 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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