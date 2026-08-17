MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Der Dollar gab etwas deutlicher nach auf 1,1577 je Euro. Laut Marktteilnehmern schwächelte der Dollar, weil zuletzt die Erwartungen einer Zinserhöhung der US-Notenbank gesunken sind als Reaktion auf moderat ausgefallene Inflationsdaten. Der Markt preist mittlerweile eine Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr nicht mehr vollständig ein.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.396,66 +0,5 20,77 4.375,89

Silber 65,77 +1,7 1,11 64,66

Platin 1.751,80 +0,2 4,09 1.747,72

Der Goldpreis zog im US-Handel um knapp 1 Prozent an auf 4.386 Dollar. Stützend dürfte der schwächere Dollar gewirkt haben, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum günstiger machte.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,05 -0,4 -0,35 82,4

Brent/ICE 88,61 +0,1 0,09 88,52

Die Ölpreise bewegten sich leicht nach oben, die Nachrichtenlage im Nahen Osten war weiter ruhig, nachdem die Gespräche über die Strasse von Hormus ins Stocken geraten sind. "Das Fehlen einer dauerhaften Einigung über Hormus und die anhaltenden Drohungen sowohl in Hormus als auch im Roten Meer dürften weiterhin einen beträchtlichen geopolitischen Aufschlag in die Ölpreise einpreisen", so die Ökonomen von MUFG.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

RATING GROSSBRITANNIEN

Die Ratingagentur Fitch hat das Rating für Grossbritannien mit "AA-" und stabilem Ausblick bestätigt. Getragen werde die Bewertung durch die hohe Wirtschaftskraft, den verlässlichen makroökonomischen Rahmen sowie die flexible Finanzierung über den tiefen Kapitalmarkt und die Bedeutung des Pfund Sterling als globale Reservewährung, hiess es. Dem gegenüber stünden jedoch eine im Vergleich zur Peergroup signifikant höhere Staats- und Auslandsverschuldung sowie doppelt so hohe Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den Einnahmen.

STELLANTIS

Die Gewerkschaft der kanadischen Autoarbeiter hat mitgeteilt, dass Stellantis die Absicht geäussert habe, ein Werk in der Nähe von Toronto zu verkaufen. Stellantis hatte im vergangenen Jahr angekündigt, die Produktion nach Illinois zu verlagern, da der Druck von Präsident Trump auf die Autofirmen wuchs, ihre Betriebe in die USA zu verlegen.

ALIBABA GROUP

verkauft ihre Videospiel-Sparte für mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar. Das chinesische Unternehmen verlagert seinen Fokus auf künstliche Intelligenz. Laut einer internen Mitteilung, die dem Wall Street Journal vorlag, hat Alibaba eine Vereinbarung zum Verkauf von Lingxi Games an die asiatische Private-Equity-Firma Trustar Capital getroffen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

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August 17, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)