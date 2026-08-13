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13.08.2026 07:31:44

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,20 -0,02 4,22 4,16

10 Jahre 4,68 unv. 4,70 4,65

Nach den im Rahmen der Erwartungen liegenden Verbraucherpreise kamen die Renditen der US-Anleihen wieder zurück. Die auf erhöhtem Niveau verharrenden Ölpreise hätten andererseits Inflationssorgen genährt, hiess es. Die Zehnjahresrendite zeigte sich wenig verändert bei 4,68 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1526 +0,0 0,0002 1,1524 1,1541

EUR/JPY 183,65 -0,0 -0,0800 183,7300 183,7500

EUR/CHF 0,9377 +0,0 0,0003 0,9374 0,9364

EUR/GBP 0,854 +0,0 0,0001 0,8539 0,8542

USD/JPY 159,31 -0,1 -0,1000 159,4100 159,2000

GBP/USD 1,3495 +0,0 0,0003 1,3492 1,3507

USD/CNY 6,7439 +0,0 0,0006 6,7433 6,7420

USD/CNH 6,745 -0,0 -0,0011 6,7461 6,7446

AUS/USD 0,705 -0,1 -0,0010 0,7060 0,7074

Bitcoin/USD 63.905,83 +0,6 367,87 63.537,96 63.448,69

Der Dollar zeigte sich unbeeindruckt von den Inflationsdaten und den sinkenden Anleiherenditen. Der Dollarindex tendierte kaum verändert.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.402,07 -0,1 -4,99 4.407,06

Silber 65,46 +0,2 0,16 65,30

Platin 1.748,09 -0,5 -8,66 1.756,75

Gold profitierte von den sinkenden Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,3 Prozent auf 4.425 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,00 -0,3 -0,27 83,27

Brent/ICE 88,85 -0,2 -0,13 88,98

Die Ölpreise gaben leicht nach, nachdem die Rohölvorräte der USA in der Vorwoche wider Erwarten kräftig gestiegen waren. Die Nachrichtenlage um die Strasse von Hormus verhinderte jedoch stärkere Abgaben. Das Barrel Brentöl ermässigte sich um 0,3 Prozent auf 88,62 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

hat im zweiten Quartal nach den erheblichen Verlusten des Vorjahres einen Gewinn erzielt. Der im SDAX notierte Immobilienfinanzierer hält zudem an seinem Ausblick für das Gesamtjahr fest. Der Vorsteuergewinn betrug 10 Millionen Euro nach einem Verlust von 277 Millionen Euro. Damals hatte der angekündigte Rückzug aus dem US-Geschäft der Bank einen massiven Verlust eingebrockt. Im ersten Halbjahr verdiente die Bank vor Steuern 16 Millionen Euro. Die Erträge stiegen im Quartal auf 90 Millionen Euro von 88 Millionen im Vorjahr. Einem deutlichen Rückgang der Zinserträge stand ein Anstieg des Provisionsüberschusses gegenüber. Die Risikovorsorge belief sich im Quartal auf 11 Millionen Euro. In den USA fielen keine zusätzlichen Risikokosten an.

FRAPORT

Der Flughafen Frankfurt verzeichnete im Juli trotz eines Rückgangs bei den Flugbewegungen ein Passagierwachstum um 1,4 Prozent auf rund 6,2 Millionen Fluggäste. Dieser Anstieg bei gleichzeitig weniger Starts und Landungen (41.286) resultierte nach Angaben von Fraport im Wesentlichen aus einer besseren Auslastung der Maschinen sowie dem Einsatz grösserer Flugzeuge. Besonders gefragt waren Urlaubsziele in Südeuropa sowie Langstreckenziele in Israel, China, Brasilien und Teilen Afrikas. Während das Cargo-Volumen leicht um 0,9 Prozent zulegte, ging die Summe der Höchststartgewichte um 0,8 Prozent zurück. Auf internationaler Ebene verzeichnete die Mehrheit der von Fraport betriebenen Flughäfen ebenfalls ein deutliches Wachstum.

FREENET

verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein solides Kunden- und Umsatzwachstum und bestätigte den Ausblick für 2026. Allerdings schrumpften das bereinigte EBITDA und der bereinigte Free Cash Flow wegen einer bereits angekündigten Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber, die im ersten Halbjahr mit rund 22 Millionen Euro belastete. Die Konzernumsatzerlöse stiegen vor allem dank der Integration von mobilezone Deutschland um 24,7 Prozent auf 1,513 Milliarden Euro, während die Gesamtkundenbasis im Mobilfunk- und IPTV-Bereich auf 10,136 Millionen Kunden anwuchs. Das bereinigte EBITDA ging um 5,9 Prozent auf 242,2 Millionen Euro und der bereinigte Free Cashflow um 4,2 Prozent auf 155,2 Millionen Euro zurück. Analysten hatten mit einem Umsatz von 1,520 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITDA von 245 Millionen Euro gerechnet. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Freenet weiter ein bereinigtes EBITDA zwischen 500 und 530 Millionen Euro und einen bereinigten Free Cashflow in Höhe von 270 bis 300 Millionen Euro.

HELLOFRESH

ist nach dem zweiten Quartal mit rückläufigen Umsätzen und deutlichen Rückgängen bei den operativen Gewinnen pessimistischer für das Umsatzziel im Gesamtjahr. Wie das Unternehmen mitteilte, erwartet es nun einen Umsatzrückgang, der währungsbereinigt innerhalb der Zielspanne minus 3 bis minus 6 Prozent eher in Richtung minus 6 Prozent geht. Beim bereinigten operativen Gewinn EBITDA rechnet der Konzern unverändert mit 375 bis 425 Millionen Euro. Im zweiten Quartal waren die Bestellungen rückläufig, nur der durchschnittliche Bestellwert legte teilweise leicht zu. Im Gegenzug reduzierte der Konzern die Marketingausgaben im Relation zum Umsatz.

HYPOPORT

will eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro zurückkaufen. Der Rückkauf basiert auf einem Beschluss der Hauptversammlung vom Juni 2026 und ist laut Angaben von Hypoport von Mittwochabend auf maximal 400.000 Aktien begrenzt, was beim Kurs vom 11. August (83,35 Euro) rund 120.000 Stück entspricht. Die erworbenen Papiere seien zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie zur Zuteilung an Belegschaft und Führungskräfte vorgesehen. Das Aktienrückkaufprogramm soll noch im August 2026 beginnen und bis zum 30. Oktober 2026 abgeschlossen sein.

STRÖER

hat im zweiten Quartal beim Wachstum gegenüber dem Jahresauftakt zugelegt. Der Aussenwerber bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 7 Prozent auf 542 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug 4,2 Prozent und beschleunigte sich damit gegenüber dem ersten Quartal, als das organische Umsatzplus noch bei 1,1 Prozent gelegen hatte. Für das laufende Jahr stellt Ströer weiterhin einen organischen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das bereinigte EBITDA wird stabil erwartet.

CISCO SYSTEMS

hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn ausgewiesen, da das Unternehmen weiterhin Aufträge in Milliardenhöhe von Hyperscalern aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) erhielt.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)

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SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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