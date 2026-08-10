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ETF Sparplan
10.08.2026 07:29:46

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:15

EUR/USD 1,155 -0,1 -0,0008 1,1558 1,1558

EUR/JPY 182,94 +0,3 0,5800 182,3600 182,4300

EUR/CHF 0,9347 +0,1 0,0009 0,9338 0,9336

EUR/GBP 0,8562 -0,0 -0,0003 0,8565 0,8565

USD/JPY 158,36 +0,4 0,5800 157,7800 157,7900

GBP/USD 1,3486 -0,0 -0,0002 1,3488 1,3493

USD/CNY 6,7458 -0,0 -0,0014 6,7472 6,7474

USD/CNH 6,7455 +0,0 0,0025 6,7430 6,7433

AUS/USD 0,7061 -0,1 -0,0006 0,7067 0,7062

Bitcoin/USD 65.006,17 -0,1 -84,00 65.090,17 64.976,02

Der Dollar folgte den Anleiherenditen nach unten und tendierte etwas leichter. Der Euro stieg auf rund 1,1560 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.334,29 -0,2 -7,42 4.341,71

Silber 63,77 +0,3 0,22 63,55

Platin 1.750,11 +0,3 5,12 1.744,99

Gold profitierte vom schwächeren Dollar und den gesunkenen Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze stieg um 2,4 Prozent auf 4.340 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 78,42 +0,3 0,24 78,18

Brent/ICE 83,91 +0,4 0,36 83,55

Die Ölpreise zogen an. Das Barrel Brentöl verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 83,70 Dollar, da Neuigkeiten zur Strasse von Hormus ausblieben. Sollte es hier zu einer Einigung zur Wiederöffnung der für den Öltransport wichtigen Meerenge kommen, würden geopolitische Risiken etwas verringert, hiess es. Der Nahostkonflikt dürfte dadurch aber noch lange nicht beendet sein, gaben Marktteilnehmer zu bedenken.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

STRASSE VON HORMUS

Ein hochrangiger iranischer Vertreter hat eine Reihe harter Forderungen für die Öffnung der Strasse von Hormus aufgestellt. Mohammad Bagher Zolghadr, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, sagte, die USA müssten den Krieg dauerhaft beenden, ihre Seeblockade aufheben, ihre Streitkräfte abziehen, alle Sanktionen aufheben, die eingefrorenen Vermögenswerte des Iran freigeben, Kriegsreparationen zahlen, Drohungen und Beleidigungen einstellen und militärische Aktionen gegen die mit dem Iran verbündeten Milizen in der Region stoppen, bevor der Iran die Meerenge öffnen würde, so ein Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA.

KONJUNKTUR JAPAN

*Japan/Leistungsbilanz Juni nsb Defizit 92,3 Mrd JPY (PROG: Überschuss 1,514 Bill JPY)

USA

Ein Bundesberufungsgericht hat am Freitag entschieden, dass der Bau des von Präsident Donald Trump geplanten Festsaals im Weissen Haus vorerst gestoppt werden muss. In einem 2:1-Urteil bestätigte ein Gremium des Berufungsgerichts des US-Bundesdistrikts Columbia eine Entscheidung der Vorinstanz, die die Bauarbeiten an dem geplanten, etwa 8.360 Quadratmeter grossen Projekt vorübergehend ausgesetzt hatte. Das Berufungsgericht urteilte, dass das Projekt die Zustimmung des Kongresses erfordert.

STABILUS

wird einen neuen Finanzvorstand bekommen. Wie der Industrie- und Autozulieferer mitteilte, hat CFO Andreas Jaeger den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vorstandsvertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen. Der Aufsichtsrat sei dieser Bitte "mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen" nachgekommen. Die Verantwortung für das Finanzressort übernimmt laut Stabilus bis zur Neubesetzung interimistisch der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner. Er soll dabei operativ von dem Finanzmanager Thomas Kresser unterstützt werden. Für die dauerhafte Wiederbesetzung der Position hat der Aufsichtsrat einen strukturierten Auswahlprozess eingeleitet.

APPLE

testet Speicherchips des chinesischen Unternehmens CXMT für verschiedene Produktlinien, darunter iPhones und MacBooks, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Das US-Unternehmen reagiert damit auf eine Speicherknappheit während des Booms bei künstlicher Intelligenz (KI).

MOORE THREADS

Der KI-Chip-Entwickler Moore Threads Technology plant einen Börsengang in Hongkong. Damit reiht sich das Unternehmen in die wachsende Zahl chinesischer Chiphersteller ein, die in der Finanzmetropole frisches Kapital aufnehmen wollen. Das in Peking ansässige Unternehmen teilte am Sonntag mit, dass das Board den Plänen zur Ausgabe von H-Aktien und einer Notierung im Hauptsegment der Hongkonger-Börse zugestimmt habe. Der Chipentwickler will nach eigenen Aussagen mit dem IPO seine Internationalisierungsstrategie vertiefen und die Wettbewerbsfähigkeit stärken.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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