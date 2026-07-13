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Deshalb zieht der Dollar zum Franken und Euro leicht an
Fresenius-Aktie: Konzern sieht Ziele nach Gesetzesbeschluss weiter bestätigt
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13.07.2026 07:30:42

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Die Ölpreise gaben am Freitag mit den Trump-Aussagen leicht nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduzierte sich um 0,8 Prozent auf 75,73 Dollar. Im asiatischen Handel am Montag legen die Ölpreise mit den erneuten Angriffen der USA und des Iran kräftig zu. Brent steigt wieder über die Marke von 79 Dollar. Die anhaltenden Angriffe verschärfen den Konflikt, der die Energieversorgung durch die Strasse von Hormus zu stören droht, heisst es.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

AUTO-KONZERNE / GROssBRITANNIEN

Mehrere grosse Autohersteller haben im Rechtsstreit um illegale Abschalteinrichtungen in Grossbritannien einen juristischen Sieg errungen. Der High Court of England and Wales erklärte am Freitag, es habe "die meisten der wesentlichen Vorwürfe gegen die Hersteller, deren Fahrzeuge im Prozess untersucht wurden, zurückgewiesen". Die Sammelklage war von 1,6 Millionen Klägern gegen die Hersteller Ford, Peugeot sowie Citroën, Renault, Nissan und Mercedes-Benz eingereicht worden.

BASF

Der Chemiekonzern treibt den für kommendes Jahr geplanten Teilbörsengang seines weltweit führenden Agrargeschäfts voran. Nach der Ausgliederung der Sparte aus dem BASF-Verbund werden jetzt aus Insiderkreisen Zahlen zum möglichen Wert des Segments und zur Zeitplanung des Initial Public Offering (IPO) bekannt. Für die gesamte BASF-Sparte wird eine Bewertung zwischen 20 und 30 Milliarden Euro angestrebt, erfuhr das Handelsblatt aus Finanz- und Unternehmenskreisen. Der KOnzern will aber nicht das gesamte Geschäft an die Börse in Frankfurt bringen, sondern nur einen Minderheitsanteil. Dessen Höhe steht bisher nicht fest.

FRESENIUS

hat nach Verabschiedung des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das verabschiedete Gesetz sichere "das jährliche Wachstum der Krankenhausvergütungen" und sei im Vergleich zum Kabinettsentwurf "insgesamt positiv zu bewerten". Es bestätige die vom Unternehmen im April kommunizierte Richtung. Daher blieben die Umsatzziele der Fresenius Kliniktochter Helios sowie die angestrebte EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent im Rahmen des Fresenius Financial Framework unverändert.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

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Long 12’791.62 8.88 BSUBWU
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