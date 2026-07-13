|
13.07.2026 07:30:42
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Die Ölpreise gaben am Freitag mit den Trump-Aussagen leicht nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduzierte sich um 0,8 Prozent auf 75,73 Dollar. Im asiatischen Handel am Montag legen die Ölpreise mit den erneuten Angriffen der USA und des Iran kräftig zu. Brent steigt wieder über die Marke von 79 Dollar. Die anhaltenden Angriffe verschärfen den Konflikt, der die Energieversorgung durch die Strasse von Hormus zu stören droht, heisst es.
+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++
AUTO-KONZERNE / GROssBRITANNIEN
Mehrere grosse Autohersteller haben im Rechtsstreit um illegale Abschalteinrichtungen in Grossbritannien einen juristischen Sieg errungen. Der High Court of England and Wales erklärte am Freitag, es habe "die meisten der wesentlichen Vorwürfe gegen die Hersteller, deren Fahrzeuge im Prozess untersucht wurden, zurückgewiesen". Die Sammelklage war von 1,6 Millionen Klägern gegen die Hersteller Ford, Peugeot sowie Citroën, Renault, Nissan und Mercedes-Benz eingereicht worden.
BASF
Der Chemiekonzern treibt den für kommendes Jahr geplanten Teilbörsengang seines weltweit führenden Agrargeschäfts voran. Nach der Ausgliederung der Sparte aus dem BASF-Verbund werden jetzt aus Insiderkreisen Zahlen zum möglichen Wert des Segments und zur Zeitplanung des Initial Public Offering (IPO) bekannt. Für die gesamte BASF-Sparte wird eine Bewertung zwischen 20 und 30 Milliarden Euro angestrebt, erfuhr das Handelsblatt aus Finanz- und Unternehmenskreisen. Der KOnzern will aber nicht das gesamte Geschäft an die Börse in Frankfurt bringen, sondern nur einen Minderheitsanteil. Dessen Höhe steht bisher nicht fest.
FRESENIUS
hat nach Verabschiedung des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das verabschiedete Gesetz sichere "das jährliche Wachstum der Krankenhausvergütungen" und sei im Vergleich zum Kabinettsentwurf "insgesamt positiv zu bewerten". Es bestätige die vom Unternehmen im April kommunizierte Richtung. Daher blieben die Umsatzziele der Fresenius Kliniktochter Helios sowie die angestrebte EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent im Rahmen des Fresenius Financial Framework unverändert.
===
HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)
Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung
Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.Weiterlesen!
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesslich mit Verlusten
In Asien dominieren am Montag die Bären. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten.