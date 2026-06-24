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24.06.2026 07:32:45
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
trennt sich von seinen Publikumsmediengeschäften. Durch die Transaktion, die Scientific American in den USA und Spektrum der Wissenschaft in Deutschland umfasst, will sich der Wissenschaftsverlag auf sein globales Kerngeschäft in den Bereichen Forschung, Gesundheit und Bildung konzentrieren. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktionen soll den Ausblick für 2026 nicht beeinflussen und sich 2027 leicht positiv auf das bereinigte operative Ergebnis auswirken.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/cln/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 24, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)
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