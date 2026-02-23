MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

|
US-ANLEIHEN
Am Rentenmarkt tat sich wenig, die Zehnjahresrendite verblieb bei 4,08 Prozent. Zum schwachen US-Wachstum, das eigentlich für sinkende für sinkende Renditen hätte sorgen können, hiess es, dieses dürfte auch dem vorübergehenden Regierungsstillstand geschuldet sein, was es etwas relativiere.
DEVISEN
zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:58
EUR/USD 1,1828 +0,4 0,0048 1,1780 1,1777
EUR/JPY 182,52 -0,1 -0,1300 182,6500 182,5800
EUR/CHF 0,9129 -0,1 -0,0010 0,9139 0,9131
EUR/GBP 0,8741 NULL 0,0000 0,8741 0,8731
USD/JPY 154,3 -0,5 -0,7500 155,0500 154,9900
GBP/USD 1,3528 +0,3 0,0046 1,3482 1,3487
USD/CNY 6,908 +0,1 0,0070 6,9080 6,9080
USD/CNH 6,8859 -0,2 -0,0102 6,8961 6,8987
AUS/USD 0,7078 -0,1 -0,0005 0,7083 0,7074
Bitcoin/USD 65.384,48 -3,3 -2.222,41 67.606,89 67.541,80
Der Dollar schwächte sich nach dem Urteil zu den Zöllen etwas ab. Der Euro kostete zuletzt 1,1786 Dollar, der Dollarindex büsste 0,2 Prozent ein. Eine Folge des Urteils könnten laut Marktbeobachtern wieder mehr Importe in die USA sein, was dollarnegativ wirke.
++++ ROHSTOFFE +++++
METALLE
zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 5.154,33 +1,0 50,84 5.103,49
Silber 86,78 +2,6 2,21 84,57
Platin 2.158,53 +0,1 1,98 2.156,55
Der Goldpreis zog im US-Handel um 1,9 Prozent an auf 5.094 Dollar. Er profitierte vom nachgebenden Dollar, aber auch seinem Ruf als sicherer Hafen im Hinblick auf die nun wieder befürchtete Phase höherer Unsicherheit.
ÖL
zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 65,78 -1,1 -0,70 66,48
Brent/ICE 71,02 -1,0 -0,74 71,76
Die Ölpreise bewegten sich kaum, nachdem sie zuletzt auf Mehrmonatshochs gestiegen waren vor dem Hintergrund der Spannungen im Nahen Osten. Im asiatischen Handel am Montag fallen sie um gut 1 Prozent. Ein möglicher US-Schlag gegen den Iran dürfte die Ölpreise nur begrenzt beeinflussen, glaubt Analyst Joshua Aguilar von Morningstar. Die globalen Öl-Referenzsorten seien seit Jahresbeginn deutlich gestiegen und der Markt preise eine höhere Wahrscheinlichkeit einer US-Intervention ein als politische Experten.
+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++
CHINA - US-Zollpolitik
China prüft derzeit das Urteil des Obersten US-Gerichtshofs zu Trumps globalen Zöllen und seine Auswirkungen. Das chinesische Handelsministerium erklärte, China werde alternative Handelsmassnahmen zum Schutz der eigenen Interessen in Betracht ziehen.
EU - Geldpolitik
Die EZB hat ihr Mandat, für eine Inflationsrate von 2 Prozent zu sorgen, nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde erreicht. "Ich würde in Bezug auf das Hauptziel sagen, dass wir 'Mission erfüllt' melden können - sofern nicht irgendwelche massiven, unerwarteten Schocks eintreten, die unsere Volkswirtschaften treffen würden", sagte sie dem Wall Street Journal auf die Frage, welches Erbe sie am Ende ihrer Amtszeit zu hinterlassen hoffe. Was sie gerne noch erreichen würde, sei ein Start des digitalen Euro.
USA - Geldpolitik
Die Präsidentin der Fed-Filiale von Dallas Fed, Lorie Logan, ist mit Blick auf die Leitzinsen "vorsichtig optimistisch" und räumt ein, dass Unternehmen möglicherweise mit weiteren Unsicherheiten konfrontiert sein könnten - darunter auch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom Freitag zu den Zöllen. Bei der Erörterung möglicher Inflationsrisiken durch Zollrückerstattungen erklärte Logan, dass die Fed die Gesamthöhe der Zahlungen berücksichtigen müsse, die in die Wirtschaft zurückflössen. Ausserdem, welche anderen Massnahmen als Reaktion darauf ergriffen werden könnten und wie die Finanzmärkte darauf reagieren.
AUDI
Die VW-Premiummarke hat Rouven Mohr mit Wirkung zum 1. März zum Vorstand für Technische Entwicklung bestellt. Mohr ist seit 18 Jahren für den Volkswagen-Konzern tätig, zuletzt als Chief Technical Officer (CTO) bei der Schwestermarke Lamborghini.
