Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’058 0.7%  Bitcoin 51’325 -2.9%  Dollar 0.7657 -0.3%  Öl 69.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schindler-Aktie: Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert - Alfred Schindler macht nur noch eine Amtsperiode
Ausblick: SoftBank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SCHOTT Pharma-Aktie: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel
SGS-Aktie: Höherer Umsatz und verbesserte Marge im vergangenen Jahr
Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
eToro entdecken
11.02.2026 07:33:46

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

+++++ DEVISENMARKT +++++

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1916 +0,2% 1,1891 1,1913 +1,4%

EUR/JPY 182,49 -0,6% 183,61 183,76 +0,8%

EUR/CHF 0,9125 -0,1% 0,9133 0,9117 -1,9%

EUR/GBP 0,8718 +0,0% 0,8717 0,8714 -0,3%

USD/JPY 153,15 -0,8% 154,40 154,26 -0,6%

GBP/USD 1,3669 +0,2% 1,3641 1,3670 +1,7%

USD/CNY 6,9372 -0,1% 6,9417 6,9370 -1,2%

USD/CNH 6,9078 -0,1% 6,9127 6,9102 -0,9%

AUS/USD 0,7114 +0,6% 0,7070 0,7085 +6,3%

Bitcoin/USD 67.517,25 -1,7% 68.671,60 69.112,50 -20,5%

Der Dollar gab zunächst weiter nach, holte die Verluste allerdings wieder vollständig und zeigte sich wenig verändert. Der Greenback werde übergeordnet von der Befürchtung belastet, dass es zu einem Ausverkauf von US-Vermögenswerten kommen werde, hiess es. Zuletzt hatten die Behörden in China die Banken des Landes angewiesen, sich von US-Rentenpapieren zu trennen.

Der Dollar-Index gibt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft 0,3 Prozent ab - der Euro zieht über der Marke von 1,19 Dollar leicht an. "Wir gehen davon aus, dass sich die Reihe der unter den Konsensschätzungen liegenden Lohn- und Gehaltsabrechnungen fortsetzen und den Dollar belasten wird", mutmasst CBA-Analystin Carol Kong. Eine weitere Abschwächung des US-Arbeitsmarktes, zusammen mit einem nachlassenden Inflationsdruck, werde die Fed wahrscheinlich dazu "ermutigen", die Zinsen in diesem Jahr noch zweimal zu senken, erläutert die Expertin die Dollar-Schwäche.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.052,75 5.022,26 +0,6% 30,50 +17,1%

Silber 82,34 81,23 +1,4% 1,12 +16,9%

Platin 1.788,38 1.755,81 +1,9% 32,57 +1,7%

Kupfer 5,95 5,91 +0,5% 0,03 +4,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Die Feinunze Gold reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 5.030 Dollar. Es herrschte vor den im Wochenverlauf anstehenden wichtigen US-Konjunkturdaten weiter Zurückhaltung.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,19 63,79 +0,6% 0,40 +11,8%

Brent/ICE 69,17 68,80 +0,5% 0,37 +13,2%

Die Ölpreise zeigten sich volatil, wurden übergeordnet gestützt von der Skepsis mit Blick auf die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Weigerung des Irans, sein Raketenprogramm in die Verhandlungen einzubeziehen, sorgte zwischenzeitlich für eine höhere Risikoprämie, wie es hiess. Die Notierungen für Brent und WTI gaben um bis zu 0,4 Prozent nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Dallas-Fed, Lorie Logan, hält die Zinspolitik der US-Notenbank angesichts der Risiken für die Wirtschaft für gut aufgestellt. Diese Aussage kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass sie Zinssenkungen bei den kommenden Sitzungen des Offenmarktausschusses möglicherweise zurückhaltend gegenübersteht. Das aktuelle Zinsniveau sei für eine Wirtschaft, die sowohl mit einer hartnäckigen Inflation als auch mit einem sich allmählich abkühlenden Arbeitsmarkt konfrontiert ist, ungefähr richtig, so Logan.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Beth Hammack, hat für eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus plädiert. "Basierend auf meiner Prognose könnten wir die Zinsen für eine ganze Weile beibehalten", sagte Hammack, die die Geldpolitik gut aufgestellt sieht. Ihrer Einschätzung nach befindet sich der Leitzins nun in der Nähe des neutralen Niveaus, was bedeutet, dass er die Konjunktur nicht wesentlich bremst.

IN- bzw. DEFLATION CHINA

Die Inflation in China hat sich zum Jahresbeginn etwas abgeschwächt. Der Verbraucherpreisindex stieg im Januar um 0,2 Prozent zum Vorjahr, nachdem er im Dezember noch um 0,8 Prozent gestiegen war, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Ökonomen hatten im Konsens der Wall Street Journal mit 0,4 Prozent gerechnet.

Chinas Erzeugerpreisindex fiel im Januar im Jahresvergleich um 1,4 Prozent. Damit verringerte sich der Rückgang gegenüber dem Minus von 1,9 Prozent im Dezember, der Index blieb jedoch den 40. Monat in Folge im deflationären Bereich. Der Wert stand den Erwartungen von Ökonomen gegenüber, die mit einem Rückgang von 1,5 Prozent gerechnet hatten.

COMMERZBANK

* die Commerzbank gab bereits am 10.2. vorab das Ergebnis nach Steuern/Dritten und die Dividende für 2025 bekannt

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 2025 4Q25 ggVj 4Q25 ggVj 4Q24

Erträge 3.141 +6% 3.077 +4% 2.956

Zinsüberschuss 2.049 -1% 2.039 -2% 2.080

Provisionsüberschuss 1.029 +5% 1.020 +5% 976

Risikovorsorge 207 -3% 244 +14% 214

Verwaltungsaufwand 1.809 +7% 1.760 +4% 1.693

Operatives Ergebnis 1.067 +7% 1.017 +2% 996

Eigenkapitalrendite (RoTE) 10,1 -- 8,3 -- 10,1

Ergebnis vor Steuern 1.059 +6% 998 +0,2% 996

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 737 -2% 657 -12% 750

Ergebnis je Aktie k.A. -- 0,53 -17% 0,64

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet:

Nettoergebnis: über ursprünglichem Ziel von 3,2 Mrd Euro

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro;

LUFTHANSA

Die Pilotengewerkschaft VC hat für Donnerstag zu einem ganztätigen Streik bei der Lufthansa und Lufthansa Cargo aufgerufen. Davon betroffen sind alle Abflüge von deutschen Flughäfen, wie die VC mitteilte. Neben den Piloten wird auch das Kabinenpersonal am Donnerstag streiken, wie die Gewerkschaft UFO mitteilte.

CECONOMY

hat im wichtigen Weihnachtsquartal einen Umsatz- und Gewinnanstieg verzeichnet. Die Holding von Mediamarkt und Saturn, an der sich die chinesische JD.com die Mehrheit gesichert hat, meldete zwar eine Konsumzurückhaltung der Kunden in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), aber eine robuste Umsatzentwicklung in Ländern wie der Türkei, Spanien, Ungarn, der Schweiz und Italien. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Ceconomy AG. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Dezember auf bereinigter Basis um 3,4 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT kletterte um 11 Prozent auf 311 Millionen Euro.

SCHOTT PHARMA

ist mit deutlichem Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Marge lag bereits auf dem Niveau, das das Unternehmen für 2025/26 insgesamt anstrebt. Das operative Ergebnis (EBITDA) kletterte im Zeitraum Oktober bis Dezember um 11,1 Prozent auf 65,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Mainz mitteilte. Bei einem währungsbereinigten Wachstum von 4,8 Prozent verbesserte sich die EBITDA-Marge um 1,7 Punkte auf 27,1 Prozent. Das entspricht der Jahresprognose, die Schott Pharma auch insgesamt bestätigte.

WACKER NEUSON

hat die selbst gesteckten Ziele im vergangenen Jahr nur teilweise erreicht. Der Konzernumsatz erreichte 2,219 Milliarden Euro nach 2,235 Milliarden 2024. Der Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen war zuletzt von 2,15 bis 2,25 Milliarden Euro Umsatz ausgegangen. Das EBIT nach Einmaleffekten legte auf rund 132 von 123 Millionen Euro zu. Die EBIT-Marge verbesserte sich zwar auf 6,0 von 5,5 Prozent, lag damit aber unter der zuletzt in Aussicht gestellten Spanne von 6,5 bis 6,8 Prozent. Als Grund dafür nannte Wacker Neuson Einmaleffekte im vierten Quartal.

TKMS

BERICHTET

1. QUARTAL 1Q25/26 ggVj 1Q24/25

Umsatz 545 -1% 550

EBIT bereinigt 26 -- 26

EBIT-Marge bereinigt 4,8 -- 4,7

AUSBLICK 2025/26 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: eine Spanne zwischen +2% bis +5% (bisher: -1 und +2%)

- EBIT-Marge bereinigt: auf über 6%

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent;

VOLKSWAGEN

VW-Finanzchef Arno Antlitz hat nach dem überraschend hohen Geldzufluss im Jahr 2025 den Vorwurf der Bilanzkosmetik zurückgewiesen. Die Verbesserung des Netto-Cashflows auf 6 Milliarden Euro sei Ergebnis "intensiver Kostenarbeit", erklärte er in einem im VW-Intranet veröffentlichten Interview, welches das Handelsblatt einsehen konnte. An der Kennzahl hängen etwa Dividenden und Vorstandsboni. Betriebsratschefin Daniela Cavallo kritisierte eine unzureichende interne Kommunikation und forderte Aufklärung über die Hintergründe. (Handelsblatt)

CONDOR

Die Ferienfluggesellschaft Condor hat einen Partner gefunden, der Urlauber zum Drehkreuz in Frankfurt bringen soll: Im Sommer wird German Airways mit zwei Regionaljets der Marke Embraer für Condor im Einsatz sein. Die Zusammenarbeit mit German Airways ermögliche es Condor, insbesondere in der Hochsaison flexibel auf die Nachfrage zu reagieren und ein stabiles Flugangebot anzubieten, bestätigte das Unternehmen Informationen des Handelsblatts. (Handelsblatt)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 01:34 ET (06:34 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Hochtief und E.ON: Profiteure der deutschen Infrastruktur-Offensive
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
10.02.26 Marktüberblick: Commerzbank gesucht
10.02.26 SMI startet verhalten in die neue Woche
10.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’079.28 19.59 SA5BBU
Short 14’358.00 13.79 SV5BGU
Short 14’884.96 8.95 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’510.77 10.02.2026 17:30:00
Long 12’956.34 19.59 S7TBWU
Long 12’669.76 13.79 SRWBTU
Long 12’113.35 8.84 SWVBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Dienstagmittag tiefer
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
UBS Aktie News: UBS gibt am Mittag ab
RENK Aktie News: RENK am Vormittag leichter
UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy
TUI-Aktie dennoch verlustreich: Jahresprognose bekräftigt

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün - Tokio im Feiertag

Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich zur Wochenmitte freundlich. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag kaum verändert. Der deutsche Leitindex kämpfte um die 25'000-Punkte-Marke. Die US-Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.

finanzen.net News

Datum Titel
07:38 TKMS schraubt Umsatzprognose nach oben
07:35 Iran mobilisiert Anhänger am Jahrestag der Revolution
07:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 62 Euro
07:34 Thyssenkrupp Nucera startet schwächer ins neue Geschäftsjahr als erwartet
07:33 Commerzbank nimmt sich für 2026 mehr als 3,2 Milliarden Euro Gewinn vor
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax ringt weiter mit 25.000er-Marke
07:29 Ölpreise halten Gewinne - Iran-Spannungen contra Öl-Lagerbestände
07:26 Stärkere Nachfrage: Jahresstart bei Schott Pharma läuft unerwartet gut
07:31 Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen
07:02 London will 1.000 Soldaten zusätzlich nach Norwegen verlegen