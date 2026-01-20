Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’277 -1.0%  SPI 18’334 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’959 -1.3%  Euro 0.9285 0.0%  EStoxx50 5’926 -1.7%  Gold 4’714 0.9%  Bitcoin 72’332 -2.0%  Dollar 0.7959 -0.2%  Öl 64.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Coinbase analysiert 2026: Drei Entwicklungen mit Signalwirkung für den Krypto-Markt
BKW-Aktie: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus
Chinas Notenbank: LPR-Referenzzins für Bankkredite bleibt stabil
Goldpreis: Marke von 4'700 Dollar "geknackt"
Suche...
20.01.2026 07:30:42

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,34 59,26 +0,1% 0,08 +3,8%

Brent/ICE 64,03 63,94 +0,1% 0,09 +5,4%

Die Ölpreise zeigten sich etwas leichter. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI ermässigte sich um 0,4 Prozent auf 59,13 Dollar. Die Umsätze waren jedoch dünn, da die US-Akteure wegen des dortigen Feiertags am Montag fehlten. Ein neuer Zollstreit könnte die Wirtschaft ausbremsen und die Nachfrage nach Öl dämpfen, warnten Beobachter.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

EU-GELDPOLITIK

Die Finanzminister der Eurozone haben Boris Vujcic als künftigen Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) nominiert. Der Gouverneur der kroatischen Zentralbank soll am 1. Juni die Nachfolge des Spaniers Luis de Guindos anteten, dessen Amtszeit abläuft. Damit zieht erstmals ein Vertreter eines ehemaligen Ostblock-Landes in das Direktorium der EZB ein. Bestätigt wird die Wahl von den Staats- und Regierungschefs im März.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Der einjährige Referenzzinssatz (LPR) bleibt bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent.

MERCEDES-BENZ

Mitten im neu aufgeflammten Zollstreit will der Autobauer Mercedes-Benz seine Produktion in den USA deutlich ausweiten - allerdings später als angekündigt. Das SUV-Modell GLC solle nun "etwas später als 2027" im US-Werk Tuscaloosa vom Band rollen, sagte Konzernchef Ola Källenius dem Handelsblatt. Einen genauen Zeitpunkt nennt Mercedes nicht. (Handelsblatt)

LVMH

verkauft die Einzelhandelsgeschäfte seiner Duty-Free-Sparte DFS in Hongkong und Macau an die China Tourism Group (CTG) Duty Free, einen staatlich kontrollierten Wettbewerber mit Sitz in Peking. Der Deal umfasst zudem immaterielle Vermögenswerte in Grosschina. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

AMS-OSARM

Der hochverschuldete Konzern hat sich finanziell etwas Luft verschafft. Das Unternehmen löse einen Teil der Pensionsrückstellungen auf und gewinne so mehrere Hundert Millionen Euro Liquidität, erfuhr das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen. Der Konzern bestätigte auf Anfrage ein solches Konstrukt grundsätzlich. Seit der Übernahme des deutschen Traditionskonzerns Osram durch den kleineren Sensorspezialisten AMS vor gut fünf Jahren ist das gemeinsame Unternehmen hochverschuldet. Die Nettofinanzschulden einschliesslich sogenannter Sale-and-lease-back-Verpflichtungen betrugen zuletzt rund 2 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres machte AMS-Osram leichte Verluste. Der Druck, die Verschuldung zu senken, ist hoch. (Handelsblatt)

BHP

hat ihren Ausblick für die Kupferförderung im laufenden Geschäftsjahr am unteren Ende angehoben. Die Förderung des Metalls, das derzeit zu Rekordpreisen gehandelt wird, soll sich im Geschäftsjahr bis Ende Juni auf 1,9 bis 2,0 Millionen Tonnen belaufen. Bislang waren 1,8 bis 2,0 Millionen Tonnen geplant. Unterdessen wird das Kali-Projekt von BHP in Kanada nochmals teurer als geplant.

GROK

Die EU-Kommission plant, Massnahmen gegen Elon Musks KI-Chatbot Grok zu ergreifen. Das erfuhr das Handelsblatt aus Kommissionskreisen. Der Chatbot kann Nacktbilder und "Bikini-Videos" von echten Personen ohne deren Einwilligung erstellen, bis vor Kurzem auch von Minderjährigen. Inzwischen hat X zwar Massnahmen ergriffen, die die Funktionalität einschränken und die Sexualisierung von Kinderbildern unterbinden. Diese gingen jedoch nicht weit genug, heisst es aus EU-Kommissionskreisen. Grok dürfe diese "Ausziehfunktion" ohne Einwilligung nicht mehr anbieten - andernfalls werde der Dienst im europäischen Wirtschaftsraum gesperrt. (Handelsblatt)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

19.01.26 UBS Logo Quantum Computing: Schlüsseltechnologie mit Wachstumspotenzial
19.01.26 Börsen droht Ungemach
19.01.26 Marktüberblick: Gold setzt Hausse fort
16.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Moderna, Pfizer
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’790.72 19.87 U5VSUU
Short 14’084.37 13.83 SWUB0U
Short 14’618.34 8.88 S3JB1U
SMI-Kurs: 13’277.04 19.01.2026 17:30:00
Long 12’675.20 19.16 S92BSU
Long 12’398.81 13.76 S5CBOU
Long 11’857.80 8.88 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Vormittag
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Aufwind
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für SAP SE-Aktie
UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von UBS
Nestlé-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:40 Hypoport-Aktie: Wachstum bei Europace schwächelt im vierten Quartal
07:44 Vor Trump-Rede beim WEF: Europäer bereiten das Terrain
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet
07:18 Transportbranche sucht Partner für Digitalisierung
07:16 DAX-FLASH: Keine Erholung in Sicht nach schwachem Wochenbeginn
07:08 Vielerorts Staus wegen Warnstreik erwartet - Tunnel gesperrt
06:34 ROUNDUP/Verdi-Warnstreiks: viele Brücken und Tunnel im Norden gesperrt
06:27 Elbtunnel wegen Warnstreiks nur eingeschränkt befahrbar
06:26 Chemiebranche in Ostdeutschland: unter Druck - trotzdem höhere Löhne?
07:19 Deutsche Telekom-Aktie: Übertragung von 18 WM-Spielen exklusiv an den ersten Spieltagen