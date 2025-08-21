Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’276 0.5%  SPI 17’036 0.5%  Dow 44’938 0.0%  DAX 24’277 -0.6%  Euro 0.9377 0.1%  EStoxx50 5’472 -0.2%  Gold 3’340 -0.2%  Bitcoin 91’642 -0.3%  Dollar 0.8054 0.2%  Öl 67.1 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BCV-Aktie: Waadtländer Kantonalbank erleidet Gewinnrückgang
Siegfried-Aktie: Siegfried bleibt trotz geringem Wachstum bei Prognose
Orior-Aktie: Orior kündigt nach schwachem Halbjahr harte Restrukturierung an
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Nummer 1 im Ranking: So überzeugt Descartes Finance im Robo-Advisor-Vergleich
Suche...
21.08.2025 07:30:45

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Etwas leichter - Erneut waren es insbesondere Technologieaktien, die verkauft wurden. Für Nervosität in dem Segment sorgten weiter Kommentare und Warnungen wie jüngst von OpenAI-Chef Sam Altman. Er hatte von Anzeichen einer Überhitzung im globalen Markt für Künstliche Intelligenz gesprochen und erinnerte an die Internetblase der späten 1990er-Jahre, die später platzte. Nach Home Depot am Dienstag berichtete der Wettbewerber Lowe's über sein zweites Quartal und erhöhte die Jahresziele. Daneben kündigte Lowe's einen Zukauf für 8,8 Milliarden Dollar an. Für die Aktie ging es um 0,3 Prozent aufwärts. Mit Enttäuschung wurden die Zahlen von Target aufgenommen, der Kurs rutschte um 6,3 Prozent ab. Der Betreiber von Discountläden verzeichnete abermals einen Umsatzrückgang. Stark unter Druck standen Intel, sie verbilligten sich um 7 Prozent. Laut Händlern lastete zum einen die Sorge vor einem Einstieg des Staates auf dem Kurs. Der Kursverfall habe sich beschleunigt, nachdem CNBC unter Berufung auf Informanten berichtet habe, Intel erwäge eine Kapitalerhöhung durch Grossinvestoren mit einem Abschlag auf den aktuellen Kurs.

US-ANLEIHEN

Am Anleihemarkt tat sich wenig, die Zehnjahresrendite verharrte bei 4,30 Prozent. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung sorgte für keinen Impuls, wohl auch, weil sich am Freitag ohnehin Notenbankchef Powell vom Notenbankertreffen in Jackson Hole melden wird. Die Erwartung vieler Marktteilnehmer ist, dass er dann Indikationen für den weiteren Zinskurs geben wird.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 18:15 % YTD

EUR/USD 1,1646 -0,0% 1,1651 1,1660 +12,5%

EUR/JPY 171,67 +0,0% 171,66 171,59 +5,6%

EUR/CHF 0,9377 +0,1% 0,9367 0,9372 +0,2%

EUR/GBP 0,8657 -0,0% 0,8660 0,8661 +4,3%

USD/JPY 147,41 +0,1% 147,32 147,16 -6,1%

GBP/USD 1,3453 -0,0% 1,3458 1,3461 +7,8%

USD/CNY 7,1304 -0,1% 7,1348 7,1348 -1,0%

USD/CNH 7,1765 -0,1% 7,1811 7,1810 -2,0%

AUS/USD 0,6421 -0,2% 0,6433 0,6436 +4,3%

Bitcoin/USD 113.814,10 -0,5% 114.391,10 113.869,70 +19,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar tendierte seitwärts, der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,1652 Dollar. Für einen kleinen Dollarrücksetzer hatte zwischenzeitlich gesorgt, dass US-Präsident Trump, der die Notenbank immer wieder hinsichtlich stärkerer Zinssenkungen unter Druck setzt, eine Notenbankerin zum Rücktritt aufforderte. Ihr wird Hypothekenbetrug vorgeworfen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,00 62,71 +0,5% 0,29 -13,4%

Brent/ICE 67,08 66,84 +0,4% 0,24 -11,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Öl verteuerte sich im US-Handel um knapp 2 Prozent. Nachdem ein Branchenverband einen Rückgang der US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche gemeldet hatte, zeigten die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration ebenfalls einen deutlichen Rückgang.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.338,68 3.347,80 -0,3% -9,12 +26,3%

Silber 37,94 37,925 +0,0% 0,02 +29,4%

Platin 1.148,81 1153,07 -0,4% -4,26 +28,4%

Kupfer 4,43 4,44 -0,3% -0,01 +7,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis stieg deutlich um 33 Dollar auf 3.348 je Feinunze. Das Edelmetall habe sich aufgrund einer saisonalen Flaute bei der Goldnachfrage von Zentralbanken und institutionellen Anlegern seit mehreren Monaten weitgehend in einer Handelsspanne bewegt, so die Analysten von Goldman Sachs. Sie halten aber an der Preisprognose von 4.000 Dollar für Mitte 2026 fest mit Verweis auf die Zinssenkungserwartung und die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

BAYER

Fitch hat die Bonitätseinstufung mit BBB bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

PROSUS

Der Technologieinvestor hat sein eigenes Gewinnziel im E-Commerce-Geschäft übertroffen. Der bereinigte operative Gewinn habe im ersten Geschäftsquartal über der internen Zielsetzung gelegen, teilte das Unternehmen mit, das der grösste Anteilseigner des chinesischen Technologiekonzerns Tencent ist. Der Umsatz habe im Rahmen der Erwartungen gelegen.

FIELDAI

Das Robotik-Startup FieldAI hat in zwei Finanzierungsrunden 405 Millionen Dollar eingesammelt. Das Unternehmen, an dem die Risikokapitalgesellschaft von Bill Gates beteiligt ist, hat unter anderem von Nvidia und der privaten Investmentfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos Geld bekommen. NVentures und Bezos Expeditions seien neue Investoren, so FieldAI.

INTEL

ist auf der Suche nach weiteren Investoren. Wie CNBC berichtet, führt der angeschlagene Chipkonzern derzeit Gespräche mit einer Reihe grösserer Investoren, die Eigenkapital mit einem Abschlag zeichnen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 01:31 ET (05:31 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Inside Trading & Investment

20.08.25 Logo WHS The Trade Desk Aktie: Ventura, Netflix & KI – Zukunftschancen trotz Absturz?
20.08.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
20.08.25 Marktüberblick: Porsche AG gesucht
20.08.25 Julius Bär: 14.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Commerzbank AG
20.08.25 SMI stürmt weiter nach oben
20.08.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
20.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’779.00 19.47 SS4MTU
Short 13’055.13 13.33 BA5S0U
Short 13’513.00 8.95 NTUBSU
SMI-Kurs: 12’276.26 20.08.2025 17:30:36
Long 11’727.90 18.87 SQBBAU
Long 11’472.63 13.63 B74SQU
Long 11’003.44 8.95 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von NVIDIA
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben teils unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BYD
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Vormittag stärker
Idorsia-Aktie in Rot: Idorsia-Blutdrucksenker schafft es auf US-Empfehlungsliste

Top-Rankings

So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Jackson Hole: Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen

An den wichtigsten Aktienmärkten in Asien entwickeln sich die Indizes am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen. Der heimische Markt legte am Mittwoch zu, wogegen sich der deutsche Leitindex niedriger präsentierte. Der Dow zeigte sich wenig bewegt.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}