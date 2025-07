MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

US-Industriekonglomerat steht vor der Aufspaltung in drei separate Unternehmen. Die A-Aktien von Alphabet stiegen um 1 Prozent, weil die Google-Mutter Alphabet im zweiten Quartal dank des starken Wachstums der Cloud-Sparte die Erwartungen übertroffen hatte. T-Mobile US (+5,8%) hat im zweiten Quartal mehr neue Mobilfunk- und Internetkunden hinzugewonnen als die Konkurrenz und auch mehr, als der Markt erwartet hatte. Die Tochter der Deutschen Telekom hob ihre Prognose für das Gesamtjahr an.

Die Anleihekurse gaben leicht nach, weil Anleger einerseits erneut um die Unabhängigkeit der US-Notenbank fürchteten. Auslöser war ein geplanter Besuch des US-Präsidenten bei der Fed, deren Zentrale gerade renoviert wird. Präsident Trump hat wiederholt gedroht, Fed-Chef Jerome Powell, der Trumps Forderungen nach Zinssenkungen bislang standgehalten hat, wegen mutmasslich zu hoher Renovierungskosten abzusetzen. Auch die Kursgewinne an den Aktienmärkten dämpften das Interesse an Anleihen. Und nicht zuletzt hatten die überraschend starken Arbeitsmarktdaten Zweifel an einer baldigen Zinssenkung der Fed geweckt. Die Zehnjahresrendite stieg um 2 Basispunkte auf 4,41 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1742 -0,1% 1,1748 1,1739 +13,7%

EUR/JPY 172,78 -0,0% 172,79 171,74 +5,9%

EUR/CHF 0,9348 +0,1% 0,9343 0,9315 -0,6%

EUR/GBP 0,8700 +0,0% 0,8696 0,8648 +4,7%

USD/JPY 147,15 +0,0% 147,09 146,30 -6,9%

GBP/USD 1,3496 -0,1% 1,3510 1,3574 +8,5%

USD/CNY 7,1447 +0,1% 7,1380 7,1331 -1,1%

USD/CNH 7,1633 +0,1% 7,1535 7,1531 -2,5%

AUS/USD 0,6580 -0,2% 0,6590 0,6588 +6,7%

Bitcoin/USD 115.687,65 -2,5% 118.612,10 118.018,20 +24,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar folgte den Marktzinsen nach oben. Für den Dollarindex ging es 0,2 Prozent aufwärts. Der Euro zeigte sich wenig bewegt vom Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese hatte die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,32 66,03 -1,1% -0,71 -8,5%

Brent/ICE 69,37 69,18 +0,3% 0,19 -8,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise stiegen, da Fortschritte in den Zollverhandlungen zwischen der Trump-Administration und der EU die Marktbedenken hinsichtlich der globalen Wirtschaftsaussichten und damit der Rohölnachfrage etwas zerstreuen. Die Preise verringerten ihre Gewinne leicht nach einem Bericht des Wall Street Journal, dem zufolge die Regierung Trump dem US-Konzern Chevron die Ölförderung in Venezuela wieder erlauben will. Der Preis für ein Barrel US-Öl der Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 66,02 Dollar.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.359,25 3.368,36 -0,3% -9,11 +28,9%

Silber 33,23 33,22 +0,0% 0,01 +19,8%

Platin 1.196,14 1.202,01 -0,5% -5,87 +37,3%

Kupfer 5,78 5,78 -0,0% 0,00 +41,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Gold verlor angesichts steigender Marktzinsen und Dollarkurse an Attraktivität - auch die Hoffnung auf weitere Handelsabkommen sprach gegen das Edelmetall. Der Preis für die Feinunze sank um 0,4 Prozent auf 3.371 Dollar.

HELLA

hat im ersten Halbjahr bei nahezu stabilen Umsätzen weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Für 2025 rechnet Hella den weiteren Angaben zufolge weiterhin mit einem bereinigten Umsatz zwischen rund 7,6 und 8,0 Milliarden Euro. Die Operating-Income-Marge soll zwischen rund 5,3 und 6,0 Prozent liegen. Für das erste Halbjahr wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTTET

1H 1H25 ggVj 1H24

Umsatz 3.979 -1% 4.030

Operating Income 237 -4% 248

Operating Income-Marge 6,0 -- 6,2

PUMA

hat im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet und wird daher für das Geschäftsjahr pessimistischer. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, sank der Umsatz im Quartal nach vorläufigen Zahlen währungsbereinigt um 2 Prozent auf 1,942 Milliarden Euro. Die Rohertragsmarge sei um 70 Basispunkte auf 46,1 Prozent geschrumpft. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BEKANNTGABE PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 1.942* -8,3% 2.087 -1% 2.117

EBIT k.A. -- 70 -41% 117

EBIT-Marge k.A. -- 3,3 -- 5,5

EBIT bereinigt -13,2 -- 102 -13% 117

EBIT-Marge bereinigt -0,7 -- 4,9 -- 5,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten -247 -- 10,1 -76% 42

Ergebnis je Aktie k.A. -- 0,06 -79% 0,28

* währungsbereinigt

TRATON

hat nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr die Ziele für das Jahr 2025 gesenkt. Der Nutzfahrzeughersteller begründete dies mit Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Zollpolitik, der schwachen Wirtschaftslage in Europa und wachsenden Schwierigkeiten in Brasilien. All diese Faktoren führten zu einer stärkeren Kaufzurückhaltung der Kunden als erwartet. Vor allem auf dem nordamerikanischen Lkw-Markt erwartet Traton nun einen deutlichen Rückgang. Für das erste Halbjahr wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BEKANNTGABE PROG PROG

1H 1H25 ggVj 1H25 ggVj 1H24

Umsatz 21.900* -6% 21.466 -8% 23.387

Operatives Ergebnis bereinigt 1.400* -34% 1.349 -36% 2.121

Operative Marge bereinigt 6,3 -- 6,3 -- 9,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 888 -34% 1.337

Ergebnis je Aktie k.A. -- 1,78 -33% 2,67

* gerundete Angaben des Unternehmens

CARREFOUR

hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines Italien-Geschäfts an den europäischen Agrar- und Lebensmittelkonzern NewPrinces Group getroffen. Darüber hinaus gab Carrefour Halbjahreszahlen bekannt. Während der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 3,7 Prozent auf 46,56 Milliarden Euro stieg, schrieb der Konzern netto einen Verlust von 401 Millionen Euro, verglichen mit einem Gewinn von 25 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2024.

LVMH

hat im ersten Halbjahr 2025 die Kaufzurückhaltung bei hochwertigen Gütern zu spüren bekommen und einen Umsatzrückgang verbucht. Mit 39,81 Milliarden Euro lag der Umsatz organisch um 3 Prozent unter dem Vorjahreswert und unter den Erwartungen der von Visible Alpha befragten Analysten, die im Mittel von 39,97 Milliarden Euro ausgegangen waren.

MICHELIN

hat trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Halbjahr 2025 die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Im ersten Halbjahr ging der Umsatz auf 13,03 Milliarden Euro von 13,48 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurück. Das operative Segmentergebnis sank um 18,5 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Netto verdiente Michelin 840 Millionen Euro und damit 27,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Analysten hatten einen Umsatz von 13,08 Milliarden Euro, ein Segmentergebnis von 1,5 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 1,01 Milliarden Euro erwartet.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

hat entschieden, die erwarteten Erlöse aus der Klage gegen Rasperia in Höhe von 1,2 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2025 auszubuchen. Auslöser für diesen Schritt sei die angepasste Risikobewertung durch den RBI-Vorstand, teilte die Bank mit. Die rechtliche Beurteilung der Schadenersatzforderung der RBI blieben unverändert. Der Vorstand sei weiterhin davon überzeugt, dass die Schadenersatzforderung gegen Rasperia in Österreich auf einer starken rechtlichen Grundlage stehe.

STMICRO

verstärkt seine Präsenz im Markt für Sensoren, insbesondere im Automobilbereich. Wie der Chipkonzern mitteilte, übernimmt er das Geschäft für Sensoren für Autos und Industrie des niederländischen Chipherstellers NXP Semiconductors für bis zu 950 Millionen US-Dollar in bar.

