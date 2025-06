MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Der Dollar-Index erholt sich am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft um 0,3 Prozent. Die Möglichkeit, dass US-Präsident Donald Trump frühzeitig einen Nachfolger für US-Notenbankgouverneur Jerome Powell benennt, könnte letzteren zu einer "lame duck" degradieren, mutmassen die Analysten der Commonwealth Bank of Australia. "Ein solcher Schritt könnte eine gewisse Volatilität in die Finanzmärkte bringen, wenn der Nominierte öffentliche Äusserungen macht, die sich deutlich von denen des aktuellen Vorsitzenden unterscheiden", heisst es von den Analysten.

Die Ölpreise wurden laut Händlern gestützt von den am Vortag veröffentlichten deutlicher gesunkenen wöchentlichen Ölvorräten der USA, konnten die Tageshochs aber nicht halten. US-Öl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,7 Prozent.

Mit den gestiegenen Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und den USA verliert Gold am Morgen als vermeintlich sicherer Hafen an Zuspruch.

KONJUNKTUR CHINA

Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im Mai im Vergleich zum Vorjahr wegen der schwachen Nachfrage und der Handelszölle gesunken. Die Industriegewinne fielen um 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem sie im April noch um 3,0 Prozent gestiegen waren. Der Rückgang sei auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter unzureichende Nachfrage, sinkende Preise für Industrieprodukte und kurzfristige Schwankungen, sagte Yu Weining, ein Statistiker der Zollbehörde.

MEXIKO - Geldpolitik

Die mexikanische Zentralbank hat ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt gesenkt und die Tür für weitere Senkungen offen gelassen. Der fünfköpfige Gouverneursrat stimmte mit 4:1 Stimmen für eine Senkung von 8,5 auf 8,0 Prozent. Es war die vierte Senkung um einen halben Punkt in Folge und brachte den Zinssatz auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren.

JUNGHEINRICH

steht vor dem kompletten Rückzug aus Russland und will mit drei russischen Finanzinvestoren in abschliessende Verhandlungen über die Veräusserung sämtlicher Anteile an der russischen Tochtergesellschaft Jungheinrich Lift Truck OOO eintreten. Die erforderliche Zustimmung der zuständigen russischen Regierungskommission setze voraus, dass der Verkaufspreis maximal 40 Prozent des durch einen russischen Bewertungsgutachter ermittelten Marktwertes der betroffenen russischen Gesellschaft betrage, so Jungheinrich.

AKZO NOBEL

verkauft ihre indische Sparte an die JSW Group. Der Verkauf von Akzo Nobel Indien basiert auf einem Gesamtunternehmenswert von etwa 1,4 Milliarden Euro, wobei ein Nettoerlös von etwa 900 Millionen Euro erwartet wird, wie Akzo Nobel am Freitag mitteilte. Diese Veräusserung bezeichnete das niederländische Unternehmen als den ersten Schritt in seiner strategischen Portfolioüberprüfung.

DAVIDE CAMPARI-MILANO

verkauft Cinzano Vermouth sowie die Grappe-Marke Frattina an die italienische Caffo Group 1915 für 100 Millionen Euro in bar. Der Nettoumsatz der beiden Marken belief sich im vergangenen Jahr auf etwa 75 Millionen Euro, was etwa 2 Prozent des Konzernumsatzes entsprach.

NIKE

hat das vierte Quartal des Geschäftsjahres mit knapp über den Erwartungen ausgefallenen Ergebnissen abgeschlossen. Der Umsatz sank zum Vorjahr zwar um 12 Prozent auf 11,1 Milliarden Dollar, von Factset befragte Analysten hatten mit 10,7 Milliarden Dollar aber noch etwas weniger erwartet. Das Quartalsnettoergebnis erreichte 211 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie von 14 Cents schlug die Konsensschätzung von 13 Cents knapp. Im Vorjahresquartal hatte er noch 1,01 Dollar erreicht.

