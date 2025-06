MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Nach der Rally des Vortages kamen die Ölpreise um bis zu 1,7 Prozent zurück im Vergleich zu den späten und sehr hohen Kursen am Mittwoch. Nachfragesorgen im Zusammenhang mit dem Zollstreit drücken die Preise. Händler sahen wegen der Eskalation im iranischen Atomstreit aber Potenzial für Kurssteigerungen. Die Ölpreise legen nach dem Angriff Israels auf den Iran im asiatischen Handel am Freitag stark zu. Die Notierungen für Brent und WTI klettern in der Spitze um gut 11 Prozent. Der Ölmarkt muss nach Einschätzung von Warren Patterson, Leiter Rohstoffstrategie bei ING, eine höhere Risikoprämie für potenzielle Lieferunterbrechungen nach dem Angriff Israels auf den Iran einpreisen. Die geopolitische Unsicherheit habe deutlich zugenommen. Der Iran sei ein bedeutender Ölproduzent, der 3,3 Millionen Barrel Rohöl pro Tag fördere und etwa 1,7 Millionen Barrel pro Tag exportiere. In einem Szenario einer weiteren Eskalation sei es nicht allzu schwer, sich eine Situation vorzustellen, in der die iranischen Öllieferungen unterbrochen würden, so der Analyst.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.419,17 3.386,14 +1,0% 33,03 +734,2%

Silber 31,45 31,37 +0,3% 0,08 +3,6%

Platin 1.115,79 1121,75 -0,5% -5,96 +220,9%

Kupfer 4,81 4,84 -0,6% -0,03 +18,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Gold war als "sicherer Hafen" gesucht und wurde zusätzlich vom schwächeren Dollar gestützt. Der Preis für die Feinunze stieg mit den zunehmenden geopolitischen Spannungen um 0,9 Prozent. Der Goldpreis legt im asiatischen Handel in Reaktion auf den israelischen Angriff gegen den Iran nur leicht zu. Für die Feinunze geht es um 1,0 Prozent nach oben.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

USA / AUTO-ZÖLLE

US-Präsident Trump erwägt womöglich eine Erhöhung der Zölle auf importierte Autos. Bei einer Veranstaltung im Weissen Haus anlässlich der Unterzeichnung einer Resolution, die das kalifornische Verbot des Verkaufs neuer benzinbetriebener Autos bis 2035 blockiert, sagte Trump, dass die 25-prozentigen Zölle auf ausländische Autos die jüngsten Investitionen von General Motors und anderen Unternehmen in die US-Fertigung gefördert hätten. Trump erklärte, dass die 20-Milliarden-Dollar-Investition der südkoreanischen Hyundai Motor ohne die neuen Zölle nicht zustande gekommen wäre.

USA / KALIFORNIEN

US-Präsident Trump hat die kalifornische Nationalgarde als Reaktion auf die Proteste in Los Angeles rechtswidrig unter Bundeskontrolle gestellt. Das stellte US-Bezirksrichter Charles Breyer nach einer Klage von Kalifornien fest. Er ordnete an, dass die Truppe wieder der Kontrolle des demokratischen Gouverneurs Gavin Newsom unterstellt wird.

GENERALI

prüft den Vorschlag von Mediobanca, die Privatbank Banca Generali über einen Anteilstausch zu übernehmen. Mediobanca hatte im April ein Angebot zur Übernahme der Banca Generali, die sich mehrheitlich im Besitz von Assicurazioni Generali befindet, für 6,3 Milliarden Euro abgegeben.

ADOBE

hat im zweiten Quartal dank der KI-Nachfrage mehr verdient als erwartet und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Der bereinigte Gewinn für das zweite Quartal belief sich auf 5,06 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 5,87 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 4,97 Dollar je Anteilsschein bei einem Erlös von 5,8 Milliarden US-Dollar geschätzt.

===

