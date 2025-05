MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

ÖL

Für die Ölpreise ging es abwärts. Das Barrel der US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,4 Prozent. US-Präsident Trump hatte angedeutet, dass die USA kurz vor einem Abkommen stünden, bei dem der Iran auf Atomwaffen verzichtet. Theoretisch könnten die USA im Rahmen eines Abkommens mit Teheran die strengen Sanktionen gegen den iranischen Rohölexport lockern oder aufheben. Damit könnten grössere Mengen iranischen Öls an den Markt kommen und die Preise drücken.

Der Goldpreis profitierte von den gesunkenen Marktzinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall attraktiver machen. Die Feinunze verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 3.223 Dollar.

ZOLLSTREIT USA / EU

Die US-Regierung will Kreisen zufolge mit der Europäischen Union (EU) die Agrarzölle und weitere Handelshemmnisse der EU in den Handelsgesprächen erörtern. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, würden die USA auch die Themen Wirtschaftssicherheit und Digitalisierung ansprechen wollen. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic sagte am Donnerstag, dass die beiden Seiten derzeit Ideen und Positionen austauschten. Das US-Dokument wollte er nicht kommentieren.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Wirtschaft in Japan ist das erste Mal seit einem Jahr wegen der Auswirkungen der US-Handelspolitik geschrumpft. Das reale BIP ging im Zeitraum von Januar bis Ende März um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurück. Volkswirte hatten ein Minus von 0,1 Prozent erwartet. Im ersten Quartal schrumpfte die Wirtschaft auf Jahresbasis um 0,7 Prozent.

GELDPOLITIK JAPAN

Ein Mitglied des Direktoriums der Bank of Japan (BoJ) hat sich dafür ausgesprochen, mit der Straffung der Geldpolitik zu warten, da höhere Zölle den positiven Kreislauf von Einkommen, Ausgaben und Inflation in Japan beeinträchtigen könnten. Toyoaki Nakamura sagte bei einer Veranstaltung: "Da die Auswirkungen der US-Zollpolitik derzeit eine weit verbreitete Sorge sind, ist es notwendig, die Entwicklung der Unternehmensgewinne, der Anlageinvestitionen der Unternehmen, der Lohnerhöhungen und anderer Faktoren sorgfältig zu beobachten. Ich halte es für angemessen, dass die Notenbank ihre derzeitige Geldpolitik vorerst beibehält."

BAYER

unternimmt einen weiteren Vorstoss zur Beilegung von Klagen, die das populäre Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit Krebs in Verbindung bringen, und prüft Kreisen zufolge gleichzeitig einen Konkursantrag für das Agrargeschäft Monsanto für den Fall, dass der Vergleichsplan scheitert. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen erklärten, plant Bayer einige der Sammelklagen gegen Roundup vor einem Gericht in Missouri beizulegen, wo die meisten dieser Klagen anhängig seien.

HENSOLDT

In der deutschen Rüstungsindustrie wünschen sich Unternehmen nach dem Bekenntnis der neuen Bundesregierung zu höheren Verteidigungsausgaben rasch Klarheit über den Investitionsbedarf der Bundeswehr . "Wenn Deutschland Rüstungsgüter von der Stange kaufen und in unsere Regale greifen will, müssen wir wissen, wie gross der Bedarf ist, damit wir entsprechende Produktionskapazitäten aufbauen können", sagte der Vorstandschef des Rüstungsunternehmens und Radarspezialisten Hensoldt, Oliver Dörre, der Augsburger Allgemeinen.

APPLE

US-Präsident Donald Trump will ein iPhone aus US-Produktion, aber Apple-CEO Tim Cook hat keine Pläne in nächster Zeit eines zu liefern. Dieser Streit brach offen aus, als Trump Cook für die Pläne des iPhone-Herstellers rügte, die Endmontage vieler in die USA gehender Geräte nach Indien zu verlegen. Trump wiederholte seine Forderung, Apple solle die Produktion zurück nach Amerika holen.

RIO TINTO

investiert 1,2 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung eines Wasserkraftwerks in Quebec, um die künftige Aluminiumproduktion in der kanadischen Provinz zu sichern.

