MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

USA - ANLEIHEN (17.1.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,28 +4,9 4,23 3,5

5 Jahre 4,42 +2,1 4,40 3,9

7 Jahre 4,52 +0,9 4,51 3,9

10 Jahre 4,61 +0,0 4,61 4,3

30 Jahre 4,85 -1,0 4,86 6,9

Die Renditen zeigten sich insgesamt wenig verändert, lediglich am kürzeren Ende stiegen sie etwas stärker, nachdem sie mit der gestiegenen Erwartung weiterer Zinssenkungen zuletzt deutlich zurückgekommen waren. So hatte Fed-Gouverneur Christopher Waller am Donnerstag gesagt, er halte im laufenden Jahr drei bis vier Zinssenkungen für möglich. Jüngster Auslöser der wieder gestiegenen Zinssenkungshoffnungen waren unter Erwarten gebliebene US-Inflationsraten.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0382 -0,3% 1,0414 1,0398 +0,2%

EUR/JPY 161,16 -0,6% 162,10 161,88 -1,1%

EUR/CHF 0,9422 -0,3% 0,9446 0,9442 +0,4%

EUR/GBP 0,8454 +0,0% 0,8450 0,8456 +2,2%

USD/JPY 155,25 -0,2% 155,63 155,68 -1,3%

GBP/USD 1,2280 -0,4% 1,2325 1,2297 -1,9%

USD/CNH 7,2730 +0,1% 7,2631 7,2707 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 101.334,00 -2,2% 103.630,30 104.916,40 +7,1%

Der Dollar gab am Vortag kräftig nach; der Dollarindex fiel um 1 Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass der neue US-Präsident Donald Trump am Tag seiner Amtseinführung noch keine neuen Zölle in Kraft setzen werde. Der Euro zog an und überwand die Marke von 1,04 Dollar. Bitcoin stieg derweil auf Rekordhoch und kostete zeitweise über 108.000 Dollar. Anleger setzten auf eine kryptofreundliche US-Regierung, hiess es.

Der Dollar bleibt ein Getriebener von Trumps Zollpolitik. Denn am Morgen legt der Greenback gegen alle G10-Währungen und auch die asiatischen ausser zum Yen zu. Hintergrund sind Zollankündigungen von Trump zum 1. Februar von 25 Prozent auf alle Importe aus Kanada und Mexiko. Zudem deutete er auch baldige Zölle auf China-Importe und solche aus anderen Wirtschaftsräumen an. Ziel sei die Reduzierung des Handelsbilanzdefizits, machte der 47. US-Präsident klar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,24 77,88 -0,8% -0,64 +7,7%

Brent/ICE 80,12 80,15 -0,0% -0,03 +7,1%

Die Ölpreise gerieten am Vortag stärker unter Druck nach dem WSJ-Bericht über den Verzicht auf die unmittelbare Einführung neuer Zölle. Die Preise für die Ölsorten WTI und Brent fielen zeitweise um bis zu rund 2 Prozent. Zu Handelsschluss in Europa lagen sie 1,4 Prozent im Minus. Die Akteure hätten zuvor auf eine Unterbrechung kanadischer Öllieferungen gesetzt - einer wichtigen Bezugsquelle, erklärten Marktteilnehmer. Donald Trump hatte kürzlich der Premierministerin der kanadischen Provinz Alberta mitgeteilt, dass es bei den geplanten Zöllen keine Ausnahme für Ölimporte geben werde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.726,35 2.708,53 +0,7% +17,82 +3,9%

Silber (Spot) 30,67 30,58 +0,3% +0,09 +6,2%

Platin (Spot) 947,85 946,15 +0,2% +1,70 +4,5%

Kupfer-Future 4,30 4,32 -1,6% -0,07 +6,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Wenig Bewegung gab es am Vortag beim Goldpreis. Die Feinunze zeigte sich gut behauptet bei 2.708 Dollar. Beobachter sprachen von Zurückhaltung vor der Amtseinführung Donald Trumps als neuer US-Präsident. Als sicherer Hafen sei das Edelmetall nach der Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas weniger gefragt, doch stütze auf der anderen Seite neben der Nachfrage der grossen Zentralbank die Ungewissheit über die Entwicklung der Wirtschaft unter Trump.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ADLER GROUP

hat verbindliche Zusagen in Höhe von rund 700 Millionen Euro für eine Refinanzierung ihrer 1,5L-Fazilität erhalten. Den Abschluss der Refinanzierung erwartet das Unternehmen voraussichtlich Mitte Februar. Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 700 Millionen Euro und dem aktuellen Geschäftsplan will Adler über die erwartete Restlaufzeit der 1,5L-Fazilität rund 87 Millionen Euro an Zinskosten einsparen.

KONTRON

hat Umsatz und operatives Ergebnis im vergangenen Jahr kräftig gesteigert und für das laufende Jahr weiteres Wachstum und einen überproportionalen operativen Ergebnisanstieg prognostiziert. Das operative Ergebnis (EBITDA) übertraf 2024 den Vorjahreswert um über 50 Prozent und lag damit über den in Aussicht gestellten 190 Millionen Euro. Der Umsatz lag über 1,7 Milliarden Euro und damit mehr als 40 Prozent über dem Vorjahresniveau.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (RBI)

Die letztlich nicht umgesetzten Pläne der RBI, ihr Engagement in Russland über eine Beteiligung am österreichischen Baukonzern Strabag zurückzufahren, belasten die Bilanz ihrer russischen Tochter. Die Tochter AO Raiffeisenbank wird nach einem Gerichtsurteil in Russland für das vierte Quartal 2024 eine Rückstellung verbuchen. Ein russisches Gericht hatte entschieden, dass die Strabag und ihre österreichischen Kernaktionäre 2,044 Milliarden Euro an die Gesellschaft Rasperia Trading des Oligarchen Oleg Deripaska zahlen müssen. RBI kündigte an, dass die AO Raiffeisenbank gegen dieses Urteil Berufung einlegen wird, was eine aufschiebende Wirkung habe.

BHP

Der Bergbaukonzern hat im zweiten Quartal dank eines Produktionssprungs in der weltweit grössten Kupfermine Escondida deutlich mehr Kupfer gefördert. BHP meldete für das zweite Quartal einen Anstieg der Kupferproduktion um 17 Prozent auf 510.700 Tonnen. Die Produktion in Escondida stieg im Jahresvergleich um 33 Prozent. Escondida erreichte in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres einen 10-Jahres-Höchststand der Produktion. Der Bergbaukonzern reduzierte die Jahresprognose für seine Sparte Kupfer Südaustralien, nachdem ein schwerer Sturm zu Beginn des Quartals zu einem zweiwöchigen Stromausfall geführt hatte, behielt aber seine Prognose für die allgemeine Kupferproduktion des Konzerns bei.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2025 01:31 ET (06:31 GMT)