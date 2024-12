MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0499 -0,1% 1,0510 1,0498 -4,9%

EUR/JPY 161,81 -0,1% 162,02 161,96 +4,0%

EUR/CHF 0,9402 +0,1% 0,9397 0,9381 +1,3%

EUR/GBP 0,8288 -0,0% 0,8288 0,8274 -4,5%

USD/JPY 154,12 -0,0% 154,14 154,27 +9,4%

GBP/USD 1,2668 -0,1% 1,2683 1,2687 -0,4%

USD/CNH 7,2927 +0,0% 7,2910 7,2937 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 106.560,25 +0,6% 105.890,55 106.704,10 +144,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Dollar tat sich wenig, er tendierte seitwärts, der Euro kostete zuletzt 1,0510 Dollar. Die Devisenexperten der ING sehen die US-Devise angesichts der jüngsten Zinssenkungen in der Eurozone , der Schweiz und in Kanada nach unten als gut abgesichert, zumal zugleich der Ausblick für die US-Konjunktur solide sei. Es gebe somit wenig Anlass für die US-Notenbank, "taubenhaft zu überraschen". Der Bitcoin markierte neue Rekordhochs, jenseits der Marke von 106.000 Dollar. Zum Freitag war das ein Plus von rund 3 Prozent. Wie oft zu beobachten, ging die Kauflaune für Technologietitel am Aktienmarkt einher mit mehr Risikobereitschaft beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,86 70,71 +0,2% +0,15 +1,3%

Brent/ICE 74,09 73,91 +0,2% +0,18 +0,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben im Zuge von Gewinnmitnahmen um rund 1 Prozent nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.647,44 2.653,93 -0,2% -6,49 +28,4%

Silber (Spot) 30,40 30,58 -0,6% -0,18 +27,9%

Platin (Spot) 929,45 938,25 -0,9% -8,80 -6,3%

Kupfer-Future 4,17 4,19 -0,5% -0,02 +5,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Führung hat sich einem Agenturbericht zufolge vergangene Woche darauf verständigt, das Haushaltsdefizit im kommenden Jahr auf 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen und damit auf den höchsten Stand seit Bestehen des Landes. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen weiter berichtet, will Peking das Ziel eines Wirtschaftswachstums von rund 5 Prozent für 2025 unverändert beibehalten. Weitere Konjunkturmassnahmen sollen durch die Ausgabe von ausserbudgetären Sonderanleihen finanziert werden. Das Finanzministerium reagierte dem Bericht zufolge nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

TIKTOK

hat den Obersten Gerichtshof der USA angerufen, um die Durchsetzung eines Gesetzes zur nationalen Sicherheit auszusetzen, das die Social-Media-App im nächsten Monat in den USA verbieten könnte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2024 01:30 ET (06:30 GMT)