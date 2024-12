MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Das Bundeskabinett will am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur Verlängerung der Mietpreisbremse bis Ende 2029 und eine Neuregelung bei Neubauten beschliessen. Das bestätigte eine mit dem Gesetzentwurf vertraute Person auf Anfrage. Der frühere Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte im Herbst noch eine Verlängerung bis lediglich 2028 vorgeschlagen. Eine Zustimmung des Bundestags ist allerdings offen, da die Minderheitsregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Ausscheiden der FDP aus der Koalition über keine Mehrheit mehr verfügt. In der Wirtschaft wurde wiederholt Kritik an dem Instrument geübt, weil es ihrer Ansicht nach Investitionen in Neubau und Sanierung bremst.

ADIDAS

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsnote A3 bestätigt und den Ausblick von negativ auf stabil erhöht.

BILFINGER

legt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro auf.

TALANX

Der Gewinn soll bis 2027 auf mehr als 2,5 Milliarden Euro zulegen. Für dieses Jahr strebt der Konzern weiterhin mehr als 1,9 Milliarden Euro an, nach 1,6 Milliarden Euro 2023. Für 2024 wird die Dividende auf 2,70 je Aktie von ursprünglich geplanten 2,50 Euro angehoben. 2023 waren es 2,35 Euro gewesen. 2027 sollen 4,00 Euro je Aktie ausgeschüttet werden.

TUI

Nachfolgend die Geschäftszahlen und Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2023/24 (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG

GESCHÄFTSJAHR Gj23/24 ggVj Gj23/24 ggVj Gj22/23

Umsatz 23.167 +12% 22.838 +11% 20.666

EBIT bereinigt 1.296 +33% 1.292 +32% 977

Ergebnis nach Steuern 707 +55% 511 +12% 456

Für das neue Geschäftsjahr 2024/25 erwartet Tui weiteres Wachstum und bestätigte die Mittelfristziele. Tui rechnet mit einem Umsatzanstieg von 5 bis 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Anstieg des bereinigten EBIT um 7 bis 10 Prozent, insbesondere aufgrund der Erwartungen für den Sommer 2025. Mittelfristig erwartet der Konzern ein durchschnittliches Wachstum des bereinigten EBIT von ca. 7 bis 10 Prozent pro Jahr.

CARL ZEISS MEDITEC

Nachfolgend die Geschäftszahlen und Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2023/24 (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

GESCHÄFTSJAHR Gj23/24 ggVj Gj23/24 ggVj Gj22/23

Umsatz 2.066 -1% 2.070 -1% 2.089

EBIT 195 -44% 227 -35% 348

EBIT-Marge 9,4 -- 11,0 -- 16,7

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 165 -43% 290

Ergebnis je Aktie 2,01 -38% 1,84 -43% 3,25

Dividende je Aktie 0,60 -45% 0,93 -15% 1,10

===

