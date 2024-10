MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.727,34 2.721,60 +0,2% +5,74 +32,2%

Silber (Spot) 33,93 33,71 +0,6% +0,22 +42,7%

Platin (Spot) 1.022,20 1.016,95 +0,5% +5,25 +3,0%

Kupfer-Future 4,42 4,36 +1,4% +0,06 +11,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis markierte ein weiteres Allzeithoch. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,0 Prozent auf 2.720 Dollar und überwand damit erstmals die Marke von 2.700 Dollar. Das Umfeld sinkender Leitzinsen gepaart mit geopolitischen Sorgen bleibe insgesamt günstig für das Edelmetall, hiess es. Das billige Öl dämpfe zudem die Inflation und lasse weitere Zinssenkungen wahrscheinlicher erscheinen.

RATING GROssBRITANNIEN

S&P Global hat das Rating "AA/A-1+" bestätigt, der Ausblick ist stabil.

RATING ITALIEN

Die Ratingagentur Fitch hat den Ausblick für die Kreditwürdigkeit Italiens auf "positiv" von "stabil" hochgenommen. Das "BBB"-Rating Italiens bestätigte Fitch.

RATING KROATIEN

Die Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit Kroatiens auf "A-" von "BBB+" hochgestuft. Der Rating-Ausblick ist nun "stabil" nach zuvor "positiv".

ZINSSENKUNG CHINA

Chinas Leitzinsen für Unternehmenskredite sind am Montag gesenkt worden. Nach Angaben der People's Bank of China (PBoC) wurden die Leitzinsen für einjährige und fünfjährige Kredite (LPR) um jeweils 25 Basispunkte auf 3,1 Prozent bzw 3,6 Prozent gesenkt. Der Schritt war mit Spannung erwartet worden, da die politischen Entscheidungsträger ihre Bemühungen zur Ankurbelung der kränkelnden Wirtschaft verstärken.

BHP / VALE

Die Bergbaukonzerne verhandeln mit den brasilianischen Behörden über einen möglichen Vergleich in Höhe von rund 30 Milliarden US-Dollar für einen katastrophalen Staudammbruch im Jahr 2015, der weithin als eine der schlimmsten Umweltkatastrophen Brasiliens gilt.

ROCHE

hat von der FDA in den USA die Zulassung für sein Begleitdiagnostikum für Magen- und Speiseröhrenkrebs erhalten. Das Diagnostikum Ventana CLDN18 kann dazu beitragen, den Status der Claudin 18-Proteinexpression in Tumoren von Krebspatienten zu bestimmen, was Ärzten hilft, die Wahrscheinlichkeit zu beurteilen, ob die Patienten von einer gezielten Therapie profitieren, so der Pharma-Konzern.

BOEING

prüft nach Angaben informierter Personen den Verkauf von Vermögenswerten, der dringend benötigtes Geld einbringen könnte, und erwägt, nicht zum Kerngeschäft gehörende oder leistungsschwache Einheiten abzustossen.

