MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

hat sich mit seiner grössten Gewerkschaft auf eine Lohnerhöhung von 25 Prozent über vier Jahre geeinigt, um so einen Streik zu verhindern. Die Gewerkschaft vertritt 33.000 Beschäftigte, hauptsächlich im Bundesstaat Washington, die Boeings Bestseller 737 MAX und andere Jets bauen. Der derzeitige Vertrag läuft am Donnerstag aus.

DEUTSCHE BAHN

Der Chef der Deutschen Bahn (DB), Richard Lutz, hat intern ein neues Sanierungsprogramm verschickt, mit dem es dem Konzern gelingen soll, aus der Krise zu kommen. Es trage den Namen "S3" und solle am 18. September bei der nächsten Sitzung des Bahn-Aufsichtsrats diskutiert werden, wie die Süddeutschen Zeitung berichtet. Zuvor habe die Nachrichtenagentur Reuters bereits über einzelne Zahlen daraus berichtet.

RENAULT

Renault-Chef Luca de Meo hat vor Strafen wegen schleppender Verkäufe von Elektrofahrzeugen gewarnt. "Wenn die Elektrofahrzeuge auf dem heutigen Niveau bleiben, muss die europäische Industrie möglicherweise 15 Milliarden Euro an Strafen zahlen oder die Produktion von mehr als 2,5 Millionen Fahrzeugen aufgeben", sagte de Meo laut dem Handelsblatt dem Radiosender "France Inter". Hintergrund ist, dass sich die Autohersteller ab 2025 mit strengeren EU-CO2-Zielen konfrontiert sehen, weil die Obergrenze für die durchschnittlichen Emissionen von Neuwagenverkäufen von 116 Gramm pro Kilometer im Jahr 2024 auf 94 Gramm pro Kilometer sinkt.

MUNICH RE

sieht nach dem alljährlichen Branchentreffens in Monte Carlo den Rückversicherungsmarkt bei hoher Nachfrage in einem vernünftigem Gleichgewicht. Die Schadeninflation in wichtigen Segmenten bleibe trotz gesunkener Gesamtinflation im Fokus, geopolitische und gesamtwirtschaftliche Risiken unvermindert hoch, resümierte Vorstandsmitglied Thomas Blunck. Den Fokus lege Munich Re auf solide operative Ertragskraft.

SWISS RE

sieht im Rückversicherungssektor eine höhere Nachfrage. "Die zentralen Themen der Branche sind weitgehend dieselben wie im letzten Jahr, aber da sich die Herausforderungen intensiviert haben, ist die Nachfrage gestiegen", sagte Urs Baertschi, Chef des Schaden-Rückversicherungsgeschäfts des Schweizer Konzerns, anlässlich des Branchentreffens im Monte Carlo. Er verwies auf höhere Risiken aus Naturkatastrophen, die wirtschaftliche Unsicherheit und die geopolitische Instabilität.

SWISS RE

Prozesskosten haben laut der Swiss Re die US-Haftpflichtschäden in den vergangenen zehn Jahren um 57 Prozent nach oben getrieben. Diese Soziale Inflation sei zum Hauptwachstumstreiber der US-Haftpflichtschäden geworden, wie der neue Sozialinflationsindex des Rückversicherers zeige. 2023 sei mit einer Jahreswachstumsrate von 7 Prozent Höchststand erreicht worden.

VOLKSWAGEN

Nach der Ankündigung des Volkswagens-Konzerns, den Sparkurs mit Arbeitsplatzabbau und möglichen Werksschliessungen bei der Kernmarke VW noch einmal zu verschärfen, beschreibt Konzern-Vorstand Oliver Blume die schlechte wirtschaftliche Situation bei Volkswagen als alarmierend. Bei der Marke VW sei die Lage "so ernst, dass man nicht einfach alles weiterlaufen lassen kann wie bisher", sagte Blume Bild am Sonntag.

