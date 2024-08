MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat eine kurzfristige Senkung der Zinssätze ausgeschlossen, da sie weiterhin über Aufwärtsrisiken für die Inflation besorgt ist. Die RBA ist der Ansicht, dass es notwendig sein könnte, die offizielle Cash Rate (OCR) von derzeit 4,35 Prozent länger beizubehalten, als am Markt derzeit erwartet wird, wie aus dem Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Zentralbank im August hervorgeht.

VARTA

Der amtierende Vorstandschef Michael Ostermann plant Stellenstreichungen ausserhalb des gewerblichen Bereichs und Massnahmen zur Erhöhung der Produktivität. "Wir müssen schneller, schlanker, effizienter und sparsamer werden", sagte der CEO der Börsen-Zeitung. Es sei zu prüfen, ob alle internen Prozesse wirklich notwendig seien und ob sie Mehrwert brächten.

DOCMORRIS

sieht den zuvor in Aussicht gestellten Break-Even auf bereinigter EBITDA-Basis nicht mehr in Reichweite. Die Online-Apotheke erhöht ihre Investitionen in die Neukundengewinnung. Zudem habe der eingeschränkte Marktzugang bis zu Einführung des E-Rezepts in Deutschland zu rückläufigen papierrezeptbasierten Umsätzen und geringeren Deckungsbeiträgen geführt, wie Docmorris mitteilte. Seit April wachse das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten aber kontinuierlich.

MOELLER-MAERSK

Die dänische Reederei hat angekündigt, keine Fracht mehr nach Kanada anzunehmen, die mit der Bahn weitertransportiert werden muss. Das Unternehmen reagiert damit auf einen drohenden Streik bei den beiden grössten kanadischen Eisenbahngesellschaften.

BOEING

hat bei ersten Testflügen Risse in der Struktur des 777X-Jetliners festgestellt, der jüngste Rückschlag für das seit langem verspätete Flugzeug. Wie der US-Flugzeughersteller mitteilte, wird die Testflotte mit vier Flugzeugen am Boden belassen, während der Konzern die fehlerhafte Komponente austauscht und die Ursache des Fehlers ermittelt.

