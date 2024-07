MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0889 -0,1% 1,0896 1,0917 -1,4%

EUR/JPY 172,87 +0,4% 172,24 172,34 +11,1%

EUR/CHF 0,9751 -0,1% 0,9757 0,9767 +5,1%

EUR/GBP 0,8403 +0,0% 0,8403 0,8404 -3,1%

USD/JPY 158,75 +0,4% 158,08 157,84 +12,7%

GBP/USD 1,2959 -0,1% 1,2967 1,2989 +1,9%

USD/CNH 7,2801 +0,1% 7,2742 7,2701 +2,2%

Bitcoin

BTC/USD 64.053,69 +0,7% 63.586,61 63.114,49 +47,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte mit gestiegenen Marktzinsen etwas zu; der Dollarindex tendierte 0,1 Prozent höher. Eine protektionistische Wirtschaftspolitik durch Trump sei grundsätzlich dollarfreundlich, so Stimmen am Markt. Kryptowährungen zogen kräftig an. Trump gilt als aufgeschlossener gegenüber Kryptowährungen als Biden.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,57 81,91 -0,4% -0,34 +12,9%

Brent/ICE 84,57 84,85 -0,3% -0,28 +11,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um bis zu 0,4 Prozent nach. Beobachter berichteten von Nachfragesorgen, nachdem chinesische Konjunkturdaten alles in allem enttäuscht hatten. Trotz der jüngsten Schläge Israels im Gazastreifen legten Berichte nahe, dass die islamistische Hamas die Waffenstillstandsverhandlungen fortsetzen wolle. Auch dieser Umstand belastete.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.429,87 2.422,45 +0,3% +7,42 +17,8%

Silber (Spot) 30,78 31,03 -0,8% -0,25 +29,4%

Platin (Spot) 997,30 999,45 -0,2% -2,15 +0,5%

Kupfer-Future 4,51 4,51 -0,2% -0,01 +14,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte um 0,4 Prozent zu und näherte sich dem Allzeithoch - gestützt von Zinssenkungsfantasie im Zuge der schwachen Daten aus New York.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-POLITIK

Der frühere Präsident Trump hat Senator J.D. Vance aus Ohio zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt. Trump entschied sich für einen deutlich jüngeren Partner, der helfen könnte, Wähler der Arbeiterklasse in heftig umkämpften Staaten im Mittleren Westen anzusprechen.

US- GELDPOLITIK

Fed-Chairman Jerome Powell sagte in einer Frage-Antwort-Runde, Inflation und Wirtschaftstätigkeit hätten sich im Grossen und Ganzen im Einklang mit den Erwartungen der Zentralbank verlangsamt. Er lehnte es jedoch ab, zu sagen, ob dies eine Zinssenkung auf der Notenbanksitzung Ende diesen Monats rechtfertigte.

ENBW

hat zwei grüne Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Milliarden Euro begeben.

RIO TINTO

hat die erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer riesigen Eisenerzmine in Afrika erhalten. Für das zweite Quartal berichtete der Bergbaukonzern einen Anstieg der Lieferungen des wichtigsten Rohstoffs für die Stahlproduktion aus seinen Werken in Australien.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2024 01:31 ET (05:31 GMT)